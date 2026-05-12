Bộ GD-ĐT siết chặt kiểm tra an toàn thực phẩm, bữa ăn học đường

Ngày 12-5 tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức Hội thảo với chủ đề "Phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt Nam: Kiến tạo nguồn lực cho kỷ nguyên mới".

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Nho Huy, Phó vụ trưởng vụ Học sinh sinh viên, Bộ GD-ĐT, cho hay giai đoạn 2025-2035, Bộ xác định chăm sóc sức khỏe học đường, dinh dưỡng và giáo dục thể chất là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao thể lực, tầm vóc học sinh.

Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế cùng các bộ, ngành, địa phương để trình Thủ tướng phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 và Đề án đổi mới giáo dục thể chất, thể thao trường học. Trọng tâm là giải quyết các vấn đề cốt lõi như nhân sự y tế học đường, cơ sở vật chất, nước sạch, nhà vệ sinh đạt chuẩn, an toàn thực phẩm, đánh giá dinh dưỡng, khám sức khỏe định kỳ và triển khai sổ sức khỏe điện tử cho học sinh.



Song song đó, ngành giáo dục sẽ rà soát, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống chính sách về chăm sóc sức khỏe học sinh, dinh dưỡng học đường và tổ chức bữa ăn bán trú, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho vùng sâu, vùng xa và khu vực khó khăn.

Một trong những trọng tâm đáng chú ý là tăng đầu tư cơ sở vật chất cho y tế trường học, bữa ăn bán trú, sân bãi và công trình thể thao. Đồng thời thúc đẩy xã hội hóa và ứng dụng công nghệ số thông qua phần mềm quản lý sức khỏe học sinh, sổ sức khỏe điện tử và xây dựng thực đơn dinh dưỡng áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát y tế trường học, an toàn thực phẩm và điều kiện vệ sinh cũng sẽ được siết chặt.

TS-BS Nguyễn Thị Hồng Diễm, Phó Trưởng phòng Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và dinh dưỡng, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, trong những năm qua, công tác chăm sóc dinh dưỡng, phát triển thể chất cho trẻ em, đặc biệt lứa tuổi học đường đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc dinh dưỡng, thể chất cho trẻ em lứa tuổi học đường tại Việt Nam cũng đã bộc lộ không ít tồn tại, bất cập như: Gánh nặng kép về dinh dưỡng; Tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng (sắt, kẽm, vitamin D); Chất lượng bữa ăn học đường chưa đồng đều, thiếu cân đối; Dinh dưỡng học đường chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức,...

"Thừa cân, béo phì ở trẻ dưới 5 tuổi là 7,4% (9,8% ở thành thị; 5,3% ở nông thôn) và rất cao ở trẻ học đường (5 - 19 tuổi) gia tăng nhanh gấp 2 lần sau 10 năm (19,0% năm 2020, trong đó tăng nhanh ở thành thị và khu vực phát triển là 26,8%) kèm theo đó là hệ lụy gia tăng các rối loạn chuyển hóa dinh dưỡng và mắc các bệnh không lây nhiễm ở học sinh" - TS-BS Nguyễn Thị Hồng Diễm nêu số liệu thực tế.

Tại Hội thảo, các chuyên gia thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và thể thao cũng chỉ ra những thách thức hiện nay như tình trạng thừa cân, béo phì gia tăng ở khu vực đô thị; suy dinh dưỡng, thiếu vi chất tại vùng khó khăn; xu hướng ít vận động, lệ thuộc thiết bị điện tử; cùng các vấn đề học đường như cận thị, cong vẹo cột sống và sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên.

Nhiều tham luận nhấn mạnh vai trò của giáo dục thể chất và thể thao học đường trong việc hình thành nền tảng thể lực, ý chí, kỷ luật và khả năng thích ứng cho thế hệ trẻ. Các ý kiến đề xuất cần đổi mới mạnh mẽ mô hình giáo dục thể chất trong trường học; đa dạng hóa hoạt động vận động; phát triển hệ thống câu lạc bộ thể thao; tăng cường liên kết giữa nhà trường, gia đình, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nhằm xây dựng môi trường học đường năng động, lành mạnh.