Sức khỏe

Trẻ dưới 6 tuổi được khám sức khỏe hằng năm, có tầm soát tự kỷ

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi trên toàn quốc, gồm sàng lọc tự kỷ và lập sổ sức khỏe điện tử.

Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi trên toàn quốc. Theo hướng dẫn, trẻ dưới 6 tuổi sẽ được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm.

img

Bác sĩ khám và tư vấn dinh dưỡng cho trẻ dưới 6 tuổi

Nội dung khám gồm kiểm tra dấu hiệu sinh tồn; đánh giá tình trạng dinh dưỡng, sự phát triển tinh thần, vận động và tình trạng tiêm chủng. Trẻ cũng được khám toàn thân và các bộ phận như da, đầu - cổ, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, bụng, cơ quan sinh dục, cơ xương khớp và thần kinh.

Đối với trẻ từ 16-30 tháng tuổi, việc đánh giá nguy cơ tự kỷ sẽ được thực hiện thông qua các bài trắc nghiệm sàng lọc.

Bộ Y tế đồng thời hướng dẫn quy trình khám, trong đó có khai thác tiền sử bệnh tật của trẻ khi sinh và tình trạng sức khỏe của mẹ trong thời gian mang thai.

Sau khám, kết quả sẽ được ghi nhận, tư vấn can thiệp hoặc hướng dẫn theo dõi sức khỏe theo mẫu giấy khám phù hợp với từng độ tuổi. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc bệnh tật, trẻ sẽ được tư vấn chuyển đến cơ sở khám chữa bệnh phù hợp để điều trị kịp thời.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế tổng hợp, đánh giá kết quả và cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử; đồng thời liên thông, chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế theo quy định.

Dữ liệu sổ sức khỏe điện tử cũng phải bảo đảm liên thông với hệ thống quản lý khám chữa bệnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế và cổng tiếp nhận dữ liệu của hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.

Để triển khai, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi; thông tin rộng rãi về thời gian, địa điểm khám; đồng thời thông báo cụ thể tới cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ.

Theo hướng dẫn, một dây chuyền khám gồm bác sĩ khám sức khỏe cho trẻ; một y sĩ, điều dưỡng hoặc hộ sinh thực hiện đo dấu hiệu sinh tồn, cân nặng, chiều cao… cùng một nhân viên y tế hỗ trợ.

Bác sĩ tham gia khám phải có chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề phù hợp theo quy định. Các nhân viên tham gia khám phải được tập huấn hoặc phổ biến nội dung chuyên môn liên quan.

Địa điểm khám ưu tiên tổ chức tại trạm y tế xã, phường khi đáp ứng đủ nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ chuyên môn. Ngoài ra, việc khám cũng có thể triển khai tại các điểm khám lưu động hoặc cơ sở y tế công lập, ngoài công lập đủ điều kiện khám chữa bệnh ban đầu và cơ bản.

Hơn 100 bệnh viện tại TPHCM sẽ khám miễn phí cho người dân trên địa bàn

(NLĐO) - Thứ 6 tuần này, hơn 100 bệnh viện trên địa bàn TPHCM sẽ triển khai khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân tại thành phố.

Chính thức triển khai khám sức khỏe miễn phí toàn dân

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai khám sức khỏe miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân từ năm 2026, gắn với sổ sức khỏe điện tử.

Đi khám sức khỏe định kỳ, người phụ nữ trẻ phát hiện điều bất ngờ

(NLĐO) - Sỏi mật diễn tiến âm thầm nhưng có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm.

