Thể thao

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, U23 Việt Nam vẫn thắng dễ trận ra quân

Tường Phước

(NLĐO) - Có không dưới 8 pha dứt điểm trúng mục tiêu song U23 Việt Nam chỉ giành chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh trên sân Việt Trì (Phú Thọ) tối 3-9

U23 Việt Nam và U23 Bangladesh - Clip: FPT Play

U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn U23 Bangladesh về chất lượng đội hình. Đoàn quân HLV Kim Sang-sik nhanh chóng tận dụng lợi thế sân nhà để kiểm soát thế trận và tạo áp lực lên phần sân đối phương nhờ khả năng pressing tầm cao.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, U23 Việt Nam vẫn thắng dễ trận ra quân - Ảnh 1.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, U23 Việt Nam vẫn thắng dễ trận ra quân - Ảnh 2.

Sự linh hoạt ở tuyến giữa giúp U23 Việt Nam triển khai những mảng miếng tấn công đa dạng. Trong đó, khả năng tạo đột biến của Nguyễn Đình Bắc giúp đồng đội Nguyễn Ngọc Mỹ mở tỉ số trận đấu từ phút 15.

Sau bàn thua, các cầu thủ đội khách vùng lên mạnh mẽ, không ngại va chạm để đánh chặn từ xa. U23 Việt Nam bế tắc tìm bàn thắng thứ 2 nên HLV Kim Sang-sik có nhiều thay đổi nhân sự đầu hiệp 2.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, U23 Việt Nam vẫn thắng dễ trận ra quân - Ảnh 3.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, U23 Việt Nam vẫn thắng dễ trận ra quân - Ảnh 4.

Tuy tiếp tục lấn lướt đội bóng của Nam Á song phải đợi đến tình huống phạt góc gần cuối trận, đội chủ nhà mới có bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0. Từ quả tạt xoáy vào vòng cấm của Quốc Việt, trung vệ Lý Đức tham gia tấn công, đánh đầu chuyền bóng cho tiền vệ Việt kiều Viktor Lê dứt điểm tung lưới thủ thành Ahmed phút 83.

Chiến thắng ngày ra quân giúp thầy trò ông Kim Sang-sik vươn lên dẫn đầu bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, có cùng 3 điểm với U23 Yemen song hơn chỉ số phụ. Trước đó, Yemen thắng Singapore 2-1 nhờ hai tình huống đá phạt đền 11m.

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn


    Thông báo