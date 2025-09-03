HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

U23 Bangladesh đón tin vui trước trận so tài chủ nhà Việt Nam

Tường Phước

(NLĐO) - U23 Bangladesh là đội khách đầu tiên đặt chân đến Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026.

Lực lượng U23 Bangladesh được tăng cường trước trận chạm trán U23 Việt Nam thuộc bảng C vòng loại Giải U23 châu Á 2026, sẽ diễn ra vào 19 giờ hôm nay, 3-9. Đội bóng của Nam Á không được đánh giá cao ở bảng C, dẫu vậy HLV trưởng Saiful Bari Titu và các học trò đã sẵn sàng cho trận đấu ra quân.

U23 Bangladesh đón tin vui trước trận so tài chủ nhà Việt Nam- Ảnh 1.

Tuyển U23 Bangladesh tại vòng loại U23 châu Á 2026

Trước thềm màn so tài chủ nhà Việt Nam, U23 Bangladesh được tăng cường lực lượng khi chào đón Fahamedul Islam, cầu thủ chạy cánh vừa từ Italia bay sang Việt Nam. Với sự góp mặt của Islam, U23 Bangladesh sở hữu 4 cầu thủ đa quốc tịch trong đội hình. Trước đó, bộ ba Cuba Mitchell (Anh - Jamaica), Zayyan Ahmed (Mỹ) và Fahmeed Salik (Anh) đã có mặt tại Việt Nam.

Ngoài ra, băng ghế huấn luyện của U23 Bangladesh cũng sẽ xuất hiện HLV Titu, người vừa xuất viện sau thời gian bị sốt, không thể tham gia cuộc họp báo trước thềm giải đấu.

Thành tích thi đấu của U23 Bangladesh trong 2 năm gần đây kém nổi bật. Trong vòng 1 năm qua, U23 Bangladesh cũng chỉ thắng 1 trận trước Mông Cổ.

U23 Bangladesh đón tin vui trước trận so tài chủ nhà Việt Nam- Ảnh 3.

Trợ lý HLV Hassan Al Mamun kỳ vọng các học trò sẽ thể hiện sự tiến bộ qua giải đấu

Vì không sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc ở vòng loại U23 châu Á 2026, Trợ lý HLV Hassan Al Mamun cho rằng việc tham dự sân chơi kỳ này là cơ hội để tìm kiếm tài năng cho đội tuyển Bangladesh.

"Chúng tôi có 1 tháng chuẩn bị và 2 tuần tập huấn, 2 trận giao hữu. Những cầu thủ nhập tịch là ngôi sao tương lai cho tuyển Bangladesh. U23 Việt Nam là đội mạnh, vừa vô địch U23 Đông Nam Á. Họ có thể lực bền, chiến thuật tốt. 

Ngoài đội trưởng Văn Khang, các cầu thủ Đình Bắc, Quốc Việt cũng có đẳng cấp cao, từng khoác áo tuyển Việt Nam. Vì vậy, so tài với đội chủ nhà là cơ hội để chúng tôi rà soát lực lượng, đánh giá chuyên môn cầu thủ" - ông Mamun nói thêm.

U23 Bangladesh đón tin vui trước trận so tài chủ nhà Việt Nam- Ảnh 5.

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung (giữa) chưa kịp hồi phục để thi đấu

Trong khi đó, U23 Việt Nam đã gạch tên tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung khỏi danh sách đăng ký thi đấu vì cầu thủ này chưa bình phục thể trạng sau chấn thương. HLV Kim Sang-sik hiện sở hữu 22 trong 23 cầu thủ từng đăng quang Giải Đông Nam Á 2025. Ngoài ra, "nhạc trưởng" Khuất Văn Khang cũng đã bình phục sau chấn thương và sẵn sàng ra sân.

