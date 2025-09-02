HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Chờ tân binh thể hiện

TƯỜNG PHƯỚC

U23 Việt Nam vừa bổ sung tiền vệ Trần Thành Trung - tân binh Việt kiều vừa lọt Top 3 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bulgaria mùa giải 2024-2025

Sau 4 ngày hội quân và tập luyện tại Việt Trì (Phú Thọ), đội tuyển U23 Việt Nam dần định hình bộ khung, hoàn thiện đấu pháp chiến thuật, sẵn sàng cho vòng loại Giải U23 châu Á 2026.

Thử nghiệm tân binh Việt kiều

Sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2025, tuyển U23 Việt Nam bước vào nhiệm vụ thứ 2 trong năm nay, hướng mục tiêu giành suất tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Saudi. Thầy trò ông Kim Sang-sik có nhiều lợi thế do vòng loại diễn ra tại sân nhà. Đây cũng là giai đoạn rà soát lực lượng, đánh giá chuyên môn toàn đội để có sự chuẩn bị quan trọng hướng tới SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12-2025.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, chỉ trong thời gian ngắn, toàn đội dần hoàn thiện khâu lắp ghép đội hình, điều chỉnh chiến thuật và làm quen với điều kiện thi đấu tại địa điểm đăng cai.

Danh sách tập trung tuyển U23 Việt Nam kỳ này vẫn giữ nòng cốt lực lượng từng thi đấu tại Giải U23 Đông Nam Á 2025, đồng thời bổ sung một nhân tố mới giàu tiềm năng là tiền vệ Trần Thành Trung, sinh năm 2005, xuất thân từ Bulgaria, hiện khoác áo CLB Ninh Bình. Tiền vệ này có thiên hướng kiểm soát, thu hồi bóng và đánh chặn từ xa. Tố chất của một "tiền vệ trụ" hiện đại được Thành Trung trau dồi qua những năm tháng khoác áo CLB Slavia Sofia tại Giải VĐQG Bulgaria và các cấp tuyển trẻ quốc gia Bulgaria (từ U17 đến U21).

Tuy nhiên, Thành Trung đang gặp khó trong việc làm quen điều kiện thi đấu tại Việt Nam. Thời tiết oi bức tại quê nhà khiến tài năng trẻ nhanh hụt hơi, sụt giảm thể lực nên không bảo đảm được chuyên môn khi thi đấu. Qua 3 lượt trận đầu tại V-League 2025-2026, Thành Trung có 2 lần ra sân từ băng ghế dự bị, thi đấu tổng cộng 25 phút, giới chuyên môn đang kỳ vọng vào màn thể hiện của tiền vệ trẻ này trong những ngày tới.

Chờ tân binh thể hiện- Ảnh 1.

Tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc (12) và tuyển U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho vòng loại Giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: VFF)

Cánh chim lạ Xuân Bắc

Tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc tạo ấn tượng trong hành trình đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025. Cầu thủ của PVF-CAND sở hữu kỹ năng kiểm soát bóng chặt chẽ, kiến thiết nhạy bén, mạnh mẽ tranh chấp bóng, là mẫu tiền vệ giàu tính tổ chức, chơi thông minh, cơ động và thoát pressing tốt.

Dù không có lợi thế thể hình, Xuân Bắc vẫn đảm nhiệm tốt vai trò "nhạc trưởng" tuyến giữa, giúp lối chơi của U23 Việt Nam trở nên mềm mại nhưng đầy chắc chắn. Màn trình diễn thuyết phục tại Giải U23 Đông Nam Á 2025 đã giúp tiền vệ trẻ được bầu vào đội hình tiêu biểu của giải đấu, trở thành tiền vệ trung tâm duy nhất của U23 Việt Nam góp mặt trong danh sách này.

Ở cấp CLB, Xuân Bắc cũng được vinh danh trong đội hình tiêu biểu mùa giải Hạng nhất quốc gia 2024-2025, sánh vai cùng đàn anh Nguyễn Hoàng Đức trở thành bộ đôi tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất sân chơi này. Chỉ trong vòng 1 năm, cầu thủ trẻ quê Phú Thọ đã được vinh danh ở cả cấp CLB và đội tuyển, khẳng định sự trưởng thành vượt bậc.

Trở về Phú Thọ thi đấu, Xuân Bắc quyết tâm tạo kỷ niệm đẹp với khán giả quê nhà. Các trận đấu thuộc bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Chia sẻ về cảm xúc đặc biệt này, Xuân Bắc cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi được về quê thi đấu nên mong muốn người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ, sát cánh cùng toàn đội, hướng đến thành tích tốt nhất. Lần này đá ở Phú Thọ, gia đình có thể trực tiếp đến sân cổ vũ, đó sẽ là nguồn cảm hứng thi đấu rất lớn với tôi".

Với lực lượng trẻ, giàu khát vọng cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn mãn nhãn khán giả nhà. Đoàn quân HLV Kim Sang-sik được đánh giá là ứng viên hàng đầu của bảng đấu này tranh vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. 

Tuyển U23 Việt Nam lần lượt tiếp U23 Bangladesh (ngày 3-9), U23 Singapore (6-9) và U23 Yemen (9-9). Kết thúc vòng loại, 11 đội đứng nhất ở 11 bảng đấu và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ cùng chủ nhà Ả Rập Saudi tham dự vòng chung kết.


