Bộ máy mới, kỳ vọng mới

Kỳ họp thứ nhất HĐND TP HCM khóa XI diễn ra ngày 30-3 đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt, kiện toàn bộ máy HĐND và UBND, mở đầu nhiệm kỳ 2026-2031 với nhiều kỳ vọng mới.

Định hình thể chế, quyết định nguồn lực

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhìn nhận đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho một nhiệm kỳ mới, một giai đoạn phát triển mới của TP HCM với yêu cầu cao hơn, kỳ vọng lớn hơn. Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố đã diễn ra thành công, với tỉ lệ cử tri tham gia rất cao, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đề nghị HĐND TP HCM quyết định chuẩn xác các vấn đề quan trọng, trong đó ưu tiên các công trình động lực, các lĩnh vực then chốtẢnh: HOÀNG TRIỀU

Nhấn mạnh TP HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội từ các chủ trương lớn của Trung ương, đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho thành phố, ông Trần Lưu Quang cho rằng vấn đề quan trọng nhất lúc này là tổ chức thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Trong bối cảnh đó, HĐND TP HCM phải thực sự là trung tâm của việc xây dựng thể chế và giám sát sự phát triển.

Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị HĐND thành phố tập trung nâng cao chất lượng thể chế hóa, biến các chủ trương, đặc biệt là các cơ chế đặc thù thành các nghị quyết có tính mở đường, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo chuyển biến rõ ràng để thực hiện. Quyết định chuẩn xác các vấn đề quan trọng, trong đó phải tập trung được nguồn lực, không dàn trải, ưu tiên các công trình động lực, các lĩnh vực then chốt, mỗi quyết định phải gắn với hiệu quả cụ thể. Bên cạnh đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát, cần phát huy mối quan hệ giữa HĐND và UBND - một trụ cột quyết định, giám sát và một trụ cột tổ chức thực hiện.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cũng mong mỗi đại biểu HĐND sẽ gần dân, sát dân hơn, nói đúng tiếng nói của người dân và theo đến cùng việc giải quyết kiến nghị của dân. "Uy tín của HĐND TP HCM được xây dựng từ chính hành động của từng đại biểu" - Bí thư Thành ủy TP HCM khẳng định.

Lưu ý thêm, ông Trần Lưu Quang chỉ rõ TP HCM muốn phát triển nhanh, bền vững, phải chuyển từ quyết tâm sang hành động, từ chủ trương đến kết quả cụ thể. HĐND thành phố có vai trò rất quan trọng trong định hình thể chế, quyết định nguồn lực, giám sát thực hiện.

Kỳ họp thứ nhất HĐND TP HCM khóa XI đã kiện toàn bộ máy, định hình phương hướng, tạo nền tảng vững chắc góp phần xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vữngẢnh: HOÀNG TRIỀU

Đổi mới, thực chất, hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND TP HCM phải chủ động tham gia sâu vào quá trình xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và dự thảo luật. Phản ánh đầy đủ yêu cầu thực tiễn quản trị đô thị; nhận diện đúng các điểm nghẽn thể chế; đề xuất các giải pháp đột phá, khả thi, có tầm nhìn dài hạn. Bên cạnh đó là bảo đảm sự mạch lạc, năng động, sáng tạo trong quyết sách về các vấn đề quản trị phát triển TP HCM.

Ông Nguyễn Đức Hải đề nghị trong nhiệm kỳ này, HĐND TP HCM phát huy đầy đủ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định kịp thời, đúng đắn các vấn đề quan trọng. Thể chế hóa hiệu quả các chủ trương của Trung ương, đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù theo các nghị quyết của Quốc hội. "Trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, cần bảo đảm sự thống nhất, thông suốt trong quản trị; không để xảy ra khoảng trống trách nhiệm hoặc chồng chéo thẩm quyền" - Phó Chủ tịch Quốc hội quán triệt.

Ông Nguyễn Đức Hải cũng đề nghị HĐND TP HCM ưu tiên quyết nghị các cơ chế, chính sách phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy các dự án giao thông chiến lược, tăng cường liên kết vùng, phát triển đô thị thông minh, đô thị xanh. Phát huy dân chủ, tăng cường gắn bó với nhân dân; đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng thực chất. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và các cơ quan của HĐND TP HCM; phát huy, lan tỏa tinh thần "đổi mới, thực chất, hiệu quả" từ Quốc hội đến HĐND thành phố, trở thành hình mẫu tiêu biểu trong hoạt động.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh khẳng định HĐND TP HCM cần tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; là nơi quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố và là thiết chế giám sát hiệu quả đối với mọi hoạt động của bộ máy chính quyền. Mỗi nghị quyết ban hành phải đúng, trúng, kịp thời, khả thi, bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển và kỳ vọng chính đáng của cử tri.

Ông Võ Văn Minh đề nghị ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nền nếp giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và các cơ quan liên quan.

"Mỗi đại biểu phải luôn khắc ghi những điều đã cam kết với cử tri; sâu sát với cơ sở, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân; lắng nghe, phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; phải thật sự là cầu nối giữa nhân dân với chính quyền, góp phần để mọi chủ trương, nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống..." - Chủ tịch HĐND TP HCM gửi gắm.

Bộ máy HĐND, UBND TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031 Thường trực HĐND TP HCM: - Đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP HCM - Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM - Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM - Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM - Đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM - Đồng chí Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách - Đồng chí Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội - Đồng chí Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban Pháp chế - Đồng chí Hoàng Tùng, Trưởng Ban Đô thị

Thường trực UBND TP HCM: - Đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP HCM - Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP HCM - Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM - Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP HCM - Đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM - Đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM - Đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP HCM - Đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP HCM

17 Ủy viên UBND TP HCM (xếp theo thứ tự ABC): 1. Đồng chí Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM 2. Đồng chí Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM 3. Đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP HCM 4. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM 5. Đồng chí Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM 6. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM 7. Đồng chí Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM 8. Đồng chí Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM 9. Đồng chí Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM 10. Đồng chí Phạm Văn Nghì, Chánh Thanh tra TP HCM 11. Đồng chí Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TP HCM 12. Đồng chí Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP HCM 13. Đồng chí Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM 14. Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM 15. Đồng chí Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM 16. Đồng chí Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM 17. Đồng chí Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM

Cam kết hành động vì lợi ích chung Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh cho biết Thường trực HĐND thành phố cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của HĐND thành phố theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, hiệu lực, hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng các kỳ họp để mỗi quyết sách ban hành đều đúng, trúng, kịp thời và đi vào cuộc sống. Đồng thời, phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của từng đại biểu HĐND TP HCM, tăng cường tiếp xúc cử tri, lắng nghe, đối thoại và kịp thời phản ánh tiếng nói của nhân dân. Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khẳng định tập thể UBND thành phố sẽ hết lòng, hết sức phụng sự nhân dân; không né tránh khó khăn, không đùn đẩy trách nhiệm; kiên quyết hành động vì lợi ích chung, vì sự phát triển của thành phố. UBND TP HCM sẽ luôn cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, HĐND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.



