Đời sống người dân là thước đo

Điều được quan tâm không chỉ là sự thay đổi về tổ chức, mà là những kỳ vọng về một nhịp điều hành thông suốt hơn, hiệu quả hơn và những chuyển biến có thể cảm nhận rõ trong đời sống hằng ngày.

Trước hết là kỳ vọng vào sự mạch lạc trong vận hành. Với quy mô và mức độ năng động của thành phố, mỗi quyết định đều có tác động sâu rộng. Vì vậy, người dân và cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng bộ máy mới sẽ giúp các công việc được xử lý nhanh hơn, rõ ràng hơn, các khâu phối hợp nhịp nhàng hơn. Từ nền tảng đó, kỳ vọng lớn hơn được đặt ra: từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố trở thành một "siêu đô thị". Đây không chỉ là câu chuyện về quy mô, mà là chất lượng phát triển. Một siêu đô thị cần vận hành hiệu quả, có khả năng kết nối cao và tạo ra môi trường sống ngày càng tốt hơn. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể, trong đó các yếu tố hạ tầng, kinh tế và đời sống đô thị được gắn kết chặt chẽ.

Trong tiến trình ấy, hạ tầng tiếp tục là lĩnh vực nhận được nhiều kỳ vọng. Không chỉ là phát triển thêm các công trình, mà là sự đồng bộ và khả năng kết nối giữa các loại hình - từ giao thông công cộng, các tuyến liên kết vùng đến hạ tầng số. Khi các yếu tố này được cải thiện theo hướng liên thông, đô thị sẽ vận hành thuận lợi hơn, đồng thời mở ra dư địa phát triển mới. Người dân mong mỏi các dự án sẽ được triển khai với tiến độ ổn định, để hiệu quả sớm lan tỏa vào thực tế.

Cùng với hạ tầng, việc xây dựng và triển khai các quy định phù hợp với đặc thù đô thị cũng là một trọng tâm của kỳ vọng. Chúng ta cần một khung pháp lý đủ linh hoạt để xử lý các vấn đề phát sinh mang tính đặc thù, nhưng cũng đủ ổn định để tạo môi trường kinh doanh tiên liệu được. Kỳ vọng ở đây là các quy định mới sẽ được xây dựng theo hướng thực tiễn, dễ áp dụng, giúp các nhà quản lý dám nghĩ, dám làm và giúp người dân dễ dàng tuân thủ. Đây chính là điều kiện để thành phố tự tin bứt phá.

Ở góc độ cụ thể hơn, mọi kỳ vọng cuối cùng đều hướng đến chất lượng sống. Một thành phố phát triển không chỉ thể hiện qua những công trình lớn, mà qua những thay đổi cụ thể trong sinh hoạt hằng ngày: đi lại thuận tiện hơn, dịch vụ công nhanh gọn hơn, môi trường sống được cải thiện hơn. Đây chính là nơi mà người dân trực tiếp cảm nhận hiệu quả của bộ máy.

Từ góc nhìn của những người làm công tác nghiên cứu, kỳ vọng đặt ra là thành phố sẽ phát huy tối đa vai trò của tri thức xã hội trong quản trị đô thị. Giải quyết kẹt xe, ngập nước hay rác thải cần giải pháp kỹ thuật, nhưng để xây dựng một cộng đồng gắn kết, chúng ta cần sự thấu hiểu về lịch sử, văn hóa và tâm lý con người. Việc lồng ghép các nghiên cứu về di sản, về lối sống đô thị vào hoạch định chính sách sẽ giúp thành phố không chỉ hiện đại mà còn giàu bản sắc.

Đây chính là "sức mạnh mềm" để củng cố sự gắn kết xã hội và nâng cao ý thức công dân - những yếu tố cốt lõi của một đô thị bền vững.