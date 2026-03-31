HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Đời sống người dân là thước đo

TS DƯƠNG THÀNH THÔNG, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM

TP HCM vừa kiện toàn bộ máy quản lý, mở ra một chặng vận hành mới của đô thị lớn nhất cả nước.

Điều được quan tâm không chỉ là sự thay đổi về tổ chức, mà là những kỳ vọng về một nhịp điều hành thông suốt hơn, hiệu quả hơn và những chuyển biến có thể cảm nhận rõ trong đời sống hằng ngày.

Trước hết là kỳ vọng vào sự mạch lạc trong vận hành. Với quy mô và mức độ năng động của thành phố, mỗi quyết định đều có tác động sâu rộng. Vì vậy, người dân và cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng bộ máy mới sẽ giúp các công việc được xử lý nhanh hơn, rõ ràng hơn, các khâu phối hợp nhịp nhàng hơn. Từ nền tảng đó, kỳ vọng lớn hơn được đặt ra: từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố trở thành một "siêu đô thị". Đây không chỉ là câu chuyện về quy mô, mà là chất lượng phát triển. Một siêu đô thị cần vận hành hiệu quả, có khả năng kết nối cao và tạo ra môi trường sống ngày càng tốt hơn. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể, trong đó các yếu tố hạ tầng, kinh tế và đời sống đô thị được gắn kết chặt chẽ.

Trong tiến trình ấy, hạ tầng tiếp tục là lĩnh vực nhận được nhiều kỳ vọng. Không chỉ là phát triển thêm các công trình, mà là sự đồng bộ và khả năng kết nối giữa các loại hình - từ giao thông công cộng, các tuyến liên kết vùng đến hạ tầng số. Khi các yếu tố này được cải thiện theo hướng liên thông, đô thị sẽ vận hành thuận lợi hơn, đồng thời mở ra dư địa phát triển mới. Người dân mong mỏi các dự án sẽ được triển khai với tiến độ ổn định, để hiệu quả sớm lan tỏa vào thực tế.

Cùng với hạ tầng, việc xây dựng và triển khai các quy định phù hợp với đặc thù đô thị cũng là một trọng tâm của kỳ vọng. Chúng ta cần một khung pháp lý đủ linh hoạt để xử lý các vấn đề phát sinh mang tính đặc thù, nhưng cũng đủ ổn định để tạo môi trường kinh doanh tiên liệu được. Kỳ vọng ở đây là các quy định mới sẽ được xây dựng theo hướng thực tiễn, dễ áp dụng, giúp các nhà quản lý dám nghĩ, dám làm và giúp người dân dễ dàng tuân thủ. Đây chính là điều kiện để thành phố tự tin bứt phá.

Ở góc độ cụ thể hơn, mọi kỳ vọng cuối cùng đều hướng đến chất lượng sống. Một thành phố phát triển không chỉ thể hiện qua những công trình lớn, mà qua những thay đổi cụ thể trong sinh hoạt hằng ngày: đi lại thuận tiện hơn, dịch vụ công nhanh gọn hơn, môi trường sống được cải thiện hơn. Đây chính là nơi mà người dân trực tiếp cảm nhận hiệu quả của bộ máy.

Từ góc nhìn của những người làm công tác nghiên cứu, kỳ vọng đặt ra là thành phố sẽ phát huy tối đa vai trò của tri thức xã hội trong quản trị đô thị. Giải quyết kẹt xe, ngập nước hay rác thải cần giải pháp kỹ thuật, nhưng để xây dựng một cộng đồng gắn kết, chúng ta cần sự thấu hiểu về lịch sử, văn hóa và tâm lý con người. Việc lồng ghép các nghiên cứu về di sản, về lối sống đô thị vào hoạch định chính sách sẽ giúp thành phố không chỉ hiện đại mà còn giàu bản sắc.

Đây chính là "sức mạnh mềm" để củng cố sự gắn kết xã hội và nâng cao ý thức công dân - những yếu tố cốt lõi của một đô thị bền vững. 

Tin liên quan

Bộ máy mới, kỳ vọng mới

Bộ máy mới, kỳ vọng mới

Kỳ họp thứ nhất HĐND TP HCM khóa XI không chỉ kiện toàn bộ máy mà còn xác lập định hướng, tạo nền tảng cho những chuyển biến thực chất

Toàn cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

(NLĐO) - Kết quả của kỳ họp thể hiện sự thống nhất, trách nhiệm cao của đại biểu HĐND TPHCM trước cử tri và nhân dân thành phố

Ba "điểm nghẽn" cử tri TPHCM yêu cầu tháo gỡ trong nhiệm kỳ mới

(NLĐO)- Áp lực hạ tầng, bài toán dân sinh và yêu cầu cải cách hành chính đang được cử tri TPHCM đặt ra cấp bách, đòi hỏi lời giải quyết liệt trong nhiệm kỳ mới

sức mạnh mềm dịch vụ công chất lượng sống bộ máy quản lý HĐND TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo