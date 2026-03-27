Thời sự Xã hội

Bỏ Nghị định 100, xử lý vi phạm nồng độ cồn ra sao?

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Sau khi bãi bỏ Nghị định 100, việc xử lý về vi phạm nồng độ cồn sẽ được áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, áp dụng cơ chế trừ điểm.

Ngày 26-3, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết cùng ngày Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5. Điểm đáng chú ý, nghị định này bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100/2019/NĐ-CP (văn bản trước đây quy định xử phạt vi phạm hành chính trong cả lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt).

Bỏ Nghị định 100, xử lý vi phạm nồng độ cồn ra sao? - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Cục CSGT

Đại diện Cục CSGT cho biết trước hết người dân cần hiểu, việc bãi bỏ Nghị định 100 không có nghĩa là dừng xử phạt vi phạm giao thông, mà là thực hiện tách bạch, điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên ngành. Sau khi bãi bỏ Nghị định 100, việc xử lý về vi phạm nồng độ cồn sẽ được áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời áp dụng cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Nghị định 100 được ban hành năm 2019, quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, bao gồm hành vi vi phạm, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử lý. Trong đó, Nghị định xử phạt nghiêm hành vi sử dụng rượu bia khi lái xe, theo nguyên tắc không điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có cồn. Mức phạt tăng dần theo từng ngưỡng vi phạm, trong đó người điều khiển ôtô có thể bị phạt 30-40 triệu đồng, xe máy 6-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn.

Cục CSGT khẳng định việc bãi bỏ Nghị định 100 không đồng nghĩa dừng xử phạt mà do các quy định đã được tách bạch theo từng lĩnh vực.

Trong lĩnh vực đường bộ, Nghị định 168 có hiệu lực từ 1-1-2025 đã thay thế phần lớn nội dung xử phạt của Nghị định 100. Ngày 22-12-2025, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định 336 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ, hoàn thiện thêm hệ thống xử phạt và tách bạch với lĩnh vực đường sắt.

Quy định xử phạt về vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 168/2024

Lái ô tô:

Phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. Trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. Trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Lái xe máy:

Phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. Trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. Trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Lái xe đạp:

Nghị định 168/2024 đã quy định rõ, người điều khiển xe đạp mà vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25 mg/lít khí thở sẽ bị phạt 100.000 đến 200.000 đồng; vi phạm ở mức 0,25 mg/lít khí thở đến 0,4mg/lít khí thở, bị phạt tiền 300.000 đến 400.000 đồng; vi phạm vượt mức 0,4 mg/lít khí thở sẽ bị phạt 400.000 đến 600.000 đồng.


