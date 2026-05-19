Giáo dục

PGS-TS Nguyễn Tất Toàn được tái bổ nhiệm chức Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM

Huế Xuân - Huy Lân

(NLĐO) - Việc tái bổ nhiệm lãnh đạo Trường ĐH Nông lâm TPHCM được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho quá trình đổi mới, hướng tới mô hình ĐH đa ngành.

Ngày 19-5, Trường ĐH Nông lâm TPHCM cho biết Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký Quyết định số 1218/QĐ-BGDĐT bổ nhiệm PGS-TS Nguyễn Tất Toàn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Việc tái bổ nhiệm tiếp tục thể hiện sự tin tưởng của Bộ GD-ĐT đối với năng lực quản lý, uy tín học thuật và những đóng góp của PGS-TS Nguyễn Tất Toàn trong quá trình xây dựng, phát triển nhà trường.

Tân Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm là ai? - Ảnh 1.

Việc tái bổ nhiệm PGS-TS Nguyễn Tất Toàn làm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2026 – 2031 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực cho quá trình đổi mới toàn diện của Trường ĐH Nông Lâm TPHCM

PGS-TS Nguyễn Tất Toàn bắt đầu công tác tại Trường ĐH Nông Lâm TPHCM từ năm 1995 với vai trò giảng viên Khoa Chăn nuôi – thú y.

Ông từng học tập, nghiên cứu tại Philippines và Hàn Quốc trước khi đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng như Trưởng khoa, Phó Hiệu trưởng và Hiệu trưởng nhà trường.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Giám hiệu, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới quản trị ĐH, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường nghiên cứu ứng dụng.

Đặc biệt, nhà trường chú trọng tạo đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao; từng bước khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng uy tín trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

Bên cạnh hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phục vụ cộng đồng, hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp, nông dân và người học; góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam và cả nước.


Phát động cuộc thi "50 năm thành phố trong tôi" đến giáo viên, học sinh TPHCM

(NLĐO)- Cuộc thi được tổ chức hướng tới kỷ niệm 50 năm Quốc hội khóa VI ban hành Nghị quyết đổi tên TP Sài Gòn - Gia Định thành TPHCM

Học nghệ thuật thời đại số, nhiều tiềm năng phát triển

(NLĐO) - Một số ngành nghệ thuật và thể thao đang có nhiều cơ hội việc làm nhờ sự phát triển của công nghiệp sáng tạo và nền tảng số.

TS Lê Trường Sơn tiếp tục dẫn dắt Trường ĐH Luật TPHCM

(NLĐO) - TS Lê Trường Sơn (SN 1971), cựu sinh viên khóa 14 của Trường ĐH Luật TPHCM tiếp tục được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trường ĐH luật hàng đầu phía Nam

