Ngày 19-5, Trường ĐH Nông lâm TPHCM cho biết Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký Quyết định số 1218/QĐ-BGDĐT bổ nhiệm PGS-TS Nguyễn Tất Toàn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Việc tái bổ nhiệm tiếp tục thể hiện sự tin tưởng của Bộ GD-ĐT đối với năng lực quản lý, uy tín học thuật và những đóng góp của PGS-TS Nguyễn Tất Toàn trong quá trình xây dựng, phát triển nhà trường.

Việc tái bổ nhiệm PGS-TS Nguyễn Tất Toàn làm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2026 – 2031 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực cho quá trình đổi mới toàn diện của Trường ĐH Nông Lâm TPHCM

PGS-TS Nguyễn Tất Toàn bắt đầu công tác tại Trường ĐH Nông Lâm TPHCM từ năm 1995 với vai trò giảng viên Khoa Chăn nuôi – thú y.

Ông từng học tập, nghiên cứu tại Philippines và Hàn Quốc trước khi đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng như Trưởng khoa, Phó Hiệu trưởng và Hiệu trưởng nhà trường.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Giám hiệu, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới quản trị ĐH, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường nghiên cứu ứng dụng.

Đặc biệt, nhà trường chú trọng tạo đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao; từng bước khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng uy tín trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

Bên cạnh hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phục vụ cộng đồng, hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp, nông dân và người học; góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam và cả nước.



