HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Có một ký túc xá tư nhân nâng bước sinh viên nghèo

Vân Nhi. Ảnh: BTC

(NLĐO) - Ký túc xá Cỏ May tròn 10 năm đồng hành cùng sinh viên nghèo, tiếp sức ước mơ đến trường cho hàng nghìn bạn trẻ vượt khó.

Ngày 23-5, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập ký túc xá (KTX) Cỏ May (2016 - 2026) với chủ đề "Hành trình gieo hạt giống yêu thương", nhìn lại chặng đường một thập kỷ đồng hành cùng sinh viên nghèo hiếu học.

Được khánh thành vào tháng 9-2016 từ tâm nguyện của cố doanh nhân Phạm Văn Bên, KTX Cỏ May là mô hình KTX tư nhân xây dựng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tính đến nay. Sau 10 năm vận hành, nơi đây đã trở thành mái nhà chung miễn phí của hơn 1.000 sinh viên nghèo học giỏi đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Mười năm nâng bước giấc mơ sinh viên nghèo - Ảnh 1.

Tại chương trình tọa đàm "Từ mái nhà Cỏ May đến cuộc đời", nhiều câu chuyện vượt khó của các thế hệ được chia sẻ lại bằng sự xúc động chân thành với sự tham gia của TS Trần Đình Lý, ông Phạm Văn Hiền, ông Phạm Minh Thiện cùng cựu sinh viên tiêu biểu Đỗ Nhật Thịnh.

ĐỌC THÊM

Tại buổi lễ, ông Phạm Minh Thiện, Giám đốc Công ty TNHH Cỏ May Sa Đéc, con trai cố doanh nhân Phạm Văn Bên, cho biết đến nay ông mới hiểu sâu sắc hơn quyết định cha mình từng theo đuổi khi xây dựng KTX Cỏ May cho sinh viên nghèo. "Phía sau sự quyết tâm ấy là trái tim của một người từng đi qua thiếu thốn, nhiều năm bươn chải và luôn đau đáu mong muốn làm điều ý nghĩa cho những hoàn cảnh khó khăn. Hành trình này nuôi dưỡng những con người tử tế, lịch lãm và có ích cho xã hội"- ông Thiện xúc động nói.

PGS-TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, nhấn mạnh điều đặc biệt của KTX Cỏ May không chỉ nằm ở việc hỗ trợ nơi ở hay học phí mà còn là sự đồng hành lâu dài với sinh viên từ học tập đến đời sống tinh thần.

Mười năm nâng bước giấc mơ sinh viên nghèo - Ảnh 2.

PGS.-TS Nguyễn Tất Toàn gửi gắm đến sinh viên KTX Cỏ May: Sống tử tế, biết ơn và xứng đáng với những yêu thương đã nhận được.

"Giữa xã hội mà việc nuôi một sinh viên học ĐH đã là gánh nặng rất lớn với nhiều gia đình, việc âm thầm chăm lo toàn diện cho hàng trăm sinh viên nghèo suốt nhiều năm liền là điều thật đáng khâm phục"-lãnh đạo Trường ĐH Nông Lâm nhấn mạnh.

Mười năm nâng bước giấc mơ sinh viên nghèo - Ảnh 3.

Mười năm nâng bước giấc mơ sinh viên nghèo - Ảnh 4.

Triển lãm “10 năm - gieo hạt giống yêu thương” tái hiện hành trình từ một tấm lòng đến hàng nghìn giấc mơ sinh viên được chắp cánh.

Suốt một thập kỷ qua, mỗi năm học có 432 sinh viên từ nhiều tỉnh, thành khác nhau cùng sống dưới mái nhà ấy. Ban đầu là những con người xa lạ, mang theo nỗi nhớ nhà và áp lực học phí. Nhưng rồi những hành lang KTX, những bữa cơm chung hay những buổi trò chuyện sau giờ học khuya đã khiến họ trở thành một gia đình.

Trở lại KTX những ngày thành lập, anh Đỗ Nhật Thịnh - sinh viên khóa đầu tiên - không quên những ngày từ miền Trung vào TPHCM nhập học tại Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM với nhiều lo lắng về cuộc sống và chi phí học tập.

Mười năm nâng bước giấc mơ sinh viên nghèo - Ảnh 5.

Anh Thịnh gửi tặng gia đình cố doanh nhân Phạm Văn Bên bức thư pháp như lời cảm ơn dành cho mái nhà từng đồng hành cùng mình suốt những năm tháng sinh viên.

Mồ côi cha từ năm lớp 6, mẹ một mình nuôi ba anh em ăn học, anh Thịnh cho biết KTX Cỏ May đã trở thành điểm tựa giúp anh yên tâm học tập và theo đuổi nghệ thuật. Sau này, anh tốt nghiệp thủ khoa, trở thành Chủ tịch Công ty Cổ phần Nghệ thuật VIETART GROUP và sáng lập dự án Thư Pháp Việt.

Cuộc gặp mở đầu cho hành trình 10 năm

Ít ai nghĩ rằng cuộc gặp giữa cố doanh nhân Phạm Văn Bên và thầy Phạm Văn Hiền vào năm 2012 lại trở thành điểm khởi đầu cho hành trình nâng đỡ hơn 1.000 sinh viên nghèo suốt một thập kỷ.

Họ gặp nhau từ một nỗi trăn trở chung: Nhiều sinh viên giỏi phải bỏ học chỉ vì không có điều kiện chỗ ở. Khi ấy, ông Phạm Văn Bên không mang theo một kế hoạch từ thiện cụ thể mà chỉ mang theo câu hỏi ông đau đáu suốt nhiều năm: Làm thế nào để tạo ra một sự hỗ trợ căn cơ và bền vững hơn cho người trẻ.

Từ cuộc trò chuyện ấy, ý tưởng xây dựng KTX Cỏ May dần hình thành ngay trong khuôn viên Trường ĐH Nông Lâm TPHCM. Thời điểm đó, mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp tư nhân và trường ĐH công lập để xây dựng KTX phi lợi nhuận gần như chưa có tiền lệ, không có sẵn khung pháp lý hay mô hình tham khảo.

Sau nhiều nỗ lực, công trình KTX Cỏ May gồm 4 tầng, 54 phòng với sức chứa 432 sinh viên mỗi năm học được triển khai. Công trình không hướng đến sự xa hoa mà tạo ra một không gian vừa đủ để sinh viên có thể học tập, sinh hoạt và trưởng thành.

Ngày 7-4-2016, ông Phạm Văn Bên qua đời khi công trình vẫn đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Năm tháng sau đó, vào tháng 9-2016, KTX Cỏ May chính thức khánh thành và đón những sinh viên đầu tiên bước qua cánh cổng - tiếp nối tâm nguyện còn dang dở của người đã gieo những hạt giống đầu tiên cho hành trình yêu thương ấy.

Mười năm nâng bước giấc mơ sinh viên nghèo - Ảnh 5.


Tin liên quan

AI đang thay đổi cách dạy và học ngoại ngữ

AI đang thay đổi cách dạy và học ngoại ngữ

(NLĐO)- Hơn 400 chuyên gia, giảng viên trong và ngoài nước thảo luận về AI, công nghệ và sức khỏe tinh thần trong giáo dục ngôn ngữ.

Đề văn lớp 10 Đà Nẵng dài, nhiều "bẫy" từ khóa

(NLĐO) - Nhiều thí sinh tại Đà Nẵng nhận định đề thi văn vào lớp 10 năm nay không quá khó nhưng có tính phân hóa cao, dễ mất điểm nếu không đọc kỹ

Ngôn ngữ văn hóa là nguồn lực nội sinh cốt lõi cho mọi hoạt động giao thương

(NLĐO) - Hướng tới mục tiêu đạt 150 tỉ USD kim ngạch thương mại vào năm 2030, Việt Nam - Hàn Quốc cần khai thác sâu hơn về kinh tế số, công nghệ cao...

đại học doanh nghiệp sinh viên hỗ trợ vượt khó Kí túc xá học tập Cỏ May 10 năm Trường ĐH Nông Lâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo