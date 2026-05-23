Ngày 23-5, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập ký túc xá (KTX) Cỏ May (2016 - 2026) với chủ đề "Hành trình gieo hạt giống yêu thương", nhìn lại chặng đường một thập kỷ đồng hành cùng sinh viên nghèo hiếu học.

Được khánh thành vào tháng 9-2016 từ tâm nguyện của cố doanh nhân Phạm Văn Bên, KTX Cỏ May là mô hình KTX tư nhân xây dựng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tính đến nay. Sau 10 năm vận hành, nơi đây đã trở thành mái nhà chung miễn phí của hơn 1.000 sinh viên nghèo học giỏi đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Tại chương trình tọa đàm "Từ mái nhà Cỏ May đến cuộc đời", nhiều câu chuyện vượt khó của các thế hệ được chia sẻ lại bằng sự xúc động chân thành với sự tham gia của TS Trần Đình Lý, ông Phạm Văn Hiền, ông Phạm Minh Thiện cùng cựu sinh viên tiêu biểu Đỗ Nhật Thịnh.



Tại buổi lễ, ông Phạm Minh Thiện, Giám đốc Công ty TNHH Cỏ May Sa Đéc, con trai cố doanh nhân Phạm Văn Bên, cho biết đến nay ông mới hiểu sâu sắc hơn quyết định cha mình từng theo đuổi khi xây dựng KTX Cỏ May cho sinh viên nghèo. "Phía sau sự quyết tâm ấy là trái tim của một người từng đi qua thiếu thốn, nhiều năm bươn chải và luôn đau đáu mong muốn làm điều ý nghĩa cho những hoàn cảnh khó khăn. Hành trình này nuôi dưỡng những con người tử tế, lịch lãm và có ích cho xã hội"- ông Thiện xúc động nói.

PGS-TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, nhấn mạnh điều đặc biệt của KTX Cỏ May không chỉ nằm ở việc hỗ trợ nơi ở hay học phí mà còn là sự đồng hành lâu dài với sinh viên từ học tập đến đời sống tinh thần.

PGS.-TS Nguyễn Tất Toàn gửi gắm đến sinh viên KTX Cỏ May: Sống tử tế, biết ơn và xứng đáng với những yêu thương đã nhận được.

"Giữa xã hội mà việc nuôi một sinh viên học ĐH đã là gánh nặng rất lớn với nhiều gia đình, việc âm thầm chăm lo toàn diện cho hàng trăm sinh viên nghèo suốt nhiều năm liền là điều thật đáng khâm phục"-lãnh đạo Trường ĐH Nông Lâm nhấn mạnh.

Triển lãm “10 năm - gieo hạt giống yêu thương” tái hiện hành trình từ một tấm lòng đến hàng nghìn giấc mơ sinh viên được chắp cánh.

Suốt một thập kỷ qua, mỗi năm học có 432 sinh viên từ nhiều tỉnh, thành khác nhau cùng sống dưới mái nhà ấy. Ban đầu là những con người xa lạ, mang theo nỗi nhớ nhà và áp lực học phí. Nhưng rồi những hành lang KTX, những bữa cơm chung hay những buổi trò chuyện sau giờ học khuya đã khiến họ trở thành một gia đình.

Trở lại KTX những ngày thành lập, anh Đỗ Nhật Thịnh - sinh viên khóa đầu tiên - không quên những ngày từ miền Trung vào TPHCM nhập học tại Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM với nhiều lo lắng về cuộc sống và chi phí học tập.

Anh Thịnh gửi tặng gia đình cố doanh nhân Phạm Văn Bên bức thư pháp như lời cảm ơn dành cho mái nhà từng đồng hành cùng mình suốt những năm tháng sinh viên.

Mồ côi cha từ năm lớp 6, mẹ một mình nuôi ba anh em ăn học, anh Thịnh cho biết KTX Cỏ May đã trở thành điểm tựa giúp anh yên tâm học tập và theo đuổi nghệ thuật. Sau này, anh tốt nghiệp thủ khoa, trở thành Chủ tịch Công ty Cổ phần Nghệ thuật VIETART GROUP và sáng lập dự án Thư Pháp Việt.

Cuộc gặp mở đầu cho hành trình 10 năm Ít ai nghĩ rằng cuộc gặp giữa cố doanh nhân Phạm Văn Bên và thầy Phạm Văn Hiền vào năm 2012 lại trở thành điểm khởi đầu cho hành trình nâng đỡ hơn 1.000 sinh viên nghèo suốt một thập kỷ. Họ gặp nhau từ một nỗi trăn trở chung: Nhiều sinh viên giỏi phải bỏ học chỉ vì không có điều kiện chỗ ở. Khi ấy, ông Phạm Văn Bên không mang theo một kế hoạch từ thiện cụ thể mà chỉ mang theo câu hỏi ông đau đáu suốt nhiều năm: Làm thế nào để tạo ra một sự hỗ trợ căn cơ và bền vững hơn cho người trẻ. Từ cuộc trò chuyện ấy, ý tưởng xây dựng KTX Cỏ May dần hình thành ngay trong khuôn viên Trường ĐH Nông Lâm TPHCM. Thời điểm đó, mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp tư nhân và trường ĐH công lập để xây dựng KTX phi lợi nhuận gần như chưa có tiền lệ, không có sẵn khung pháp lý hay mô hình tham khảo. Sau nhiều nỗ lực, công trình KTX Cỏ May gồm 4 tầng, 54 phòng với sức chứa 432 sinh viên mỗi năm học được triển khai. Công trình không hướng đến sự xa hoa mà tạo ra một không gian vừa đủ để sinh viên có thể học tập, sinh hoạt và trưởng thành. Ngày 7-4-2016, ông Phạm Văn Bên qua đời khi công trình vẫn đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Năm tháng sau đó, vào tháng 9-2016, KTX Cỏ May chính thức khánh thành và đón những sinh viên đầu tiên bước qua cánh cổng - tiếp nối tâm nguyện còn dang dở của người đã gieo những hạt giống đầu tiên cho hành trình yêu thương ấy.



