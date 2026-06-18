Bộ NN-MT phản hồi về đề xuất nâng công suất tiếp nhận chôn lấp ở 1 khu xử lý chất thải của TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Net Zero

Bộ NN-MT phản hồi về đề xuất nâng công suất tiếp nhận chôn lấp ở 1 khu xử lý chất thải của TPHCM

Sơn Nhung

(NLĐO) - Việc chủ đầu tư tiếp nhận, xử lý chất thải rắn sinh hoạt vượt tổng công suất được phê duyệt là chưa phù hợp với các hồ sơ, thủ tục môi trường hiện hành

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Công văn số 6148/BNNMT-MT gửi UBND TP HCM, phản hồi đề nghị hỗ trợ hoàn thiện thủ tục nâng công suất Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước do Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) làm chủ đầu tư.

Trước đó, UBND TP HCM có Công văn số 2887/UBND-ĐT đề xuất nâng năng lực tiếp nhận chôn lấp hợp vệ sinh của dự án từ 24 triệu tấn lên 41 triệu tấn chất thải rắn sinh hoạt, đồng thời điều chỉnh công nghệ sản xuất phân bón với công suất 100 tấn sản phẩm/ngày.

Tiếp nhận vượt công suất được phê duyệt là chưa phù hợp

Liên quan việc xác định tổng năng lực tiếp nhận chất thải của dự án, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn lại nội dung tại Công văn số 699/BNNMT-MT gửi UBND TP HCM trước đó.

Theo đó, tổng năng lực tiếp nhận chất thải của Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt tại Quyết định số 394/QĐ-BTNMT ngày 13-2-2015 không thay đổi so với Quyết định số 132/QĐ-TNMT ngày 18-4-2005 của Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Tổng công suất tiếp nhận chất thải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là 24 triệu tấn. "Việc chủ dự án tiếp nhận, xử lý chất thải rắn sinh hoạt vượt tổng công suất nêu trên là chưa phù hợp với các hồ sơ, thủ tục môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt" - Bộ nhấn mạnh.

Từ đó, Bộ đề nghị UBND TP HCM chỉ đạo các đơn vị chuyên môn kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả về Bộ.

Cơ quan này cũng lưu ý thông số thể tích chôn lấp trong hồ sơ thiết kế cơ sở chỉ phản ánh khả năng tiếp nhận tối đa về mặt kỹ thuật xây dựng. Để vận hành ở mức này, chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các thủ tục điều chỉnh theo quy định của pháp luật về môi trường khi có thay đổi quy mô tiếp nhận chất thải.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói về đề nghị nâng công suất bãi rác Đa Phước - Ảnh 1.

Trụ sở Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) - chủ đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước

Chưa hoàn thành diện tích cây xanh cách ly theo cam kết

Một vấn đề khác được Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ ra là việc chưa hoàn thiện diện tích cây xanh cách ly tại dự án.

Theo hồ sơ báo cáo ĐTM do doanh nghiệp gửi kèm Văn bản số 25132/VB-VWS ngày 18-6-2025, chủ đầu tư vẫn chưa trồng đủ diện tích cây xanh cách ly theo cam kết. Phần diện tích còn thiếu khoảng 7,03 ha.

Bộ cho rằng việc này chưa đáp ứng yêu cầu tại Quyết định số 394/QĐ-BTNMT và Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 89/GXN-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp trước đây.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND TP HCM khẩn trương đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện hạng mục cây xanh cách ly nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường không khí khu vực xung quanh.

Về quan điểm chung, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định luôn khuyến khích các nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài, tham gia lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động này phải phù hợp với định hướng giảm dần tỉ lệ chôn lấp trực tiếp, tăng cường phân loại rác tại nguồn và thúc đẩy tái chế.

Bộ dẫn Nghị quyết số 247/2025/QH15 của Quốc hội, trong đó yêu cầu chuyển đổi sang các công nghệ xử lý tiên tiến, thân thiện với môi trường, ưu tiên mô hình xử lý chất thải kết hợp thu hồi năng lượng thay vì chôn lấp.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, năm 2025 tỷ lệ rác thải sinh hoạt được xử lý bằng hình thức chôn lấp trên địa bàn vẫn ở mức cao, khoảng 58,7%. Hiện thành phố chỉ có 2 cơ sở đốt rác đang vận hành, trong đó có 1 cơ sở không thu hồi năng lượng. Nhiều dự án đốt rác phát điện dù đã hoàn tất thủ tục đầu tư nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động.

Trong bối cảnh địa giới hành chính TPHCM được mở rộng sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án đốt rác phát điện nhằm giảm tỷ lệ chôn lấp, đồng thời chủ động bố trí quỹ đất để thu hút các dự án xử lý chất thải ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong thời gian tới.


Tin liên quan

Bãi rác Đa Phước phản hồi về thông tin TPHCM có nguy cơ ùn ứ rác

Bãi rác Đa Phước phản hồi về thông tin TPHCM có nguy cơ ùn ứ rác

(NLĐO) - Bãi rác Đa Phước khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ TPHCM với tinh thần đồng hành cùng thành phố trong công tác xử lý chất thải.

Bãi rác Đa Phước đổi giờ tiếp nhận, TP HCM có nguy cơ tồn rác

(NLĐO) - Bắt đầu từ ngày 1-12, bãi rác Đa Phước, TP HCM chỉ tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày.

Gần 80 cán bộ quản lý môi trường tham quan Khu xử lý rác Đa Phước

Ngày 22-8, VWS đón đoàn gần 80 cán bộ quản lý môi trường tham quan, thực tế tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (TP HCM).

bảo vệ môi trường xử lý chất thải bãi rác Đa Phước phân loại rác đánh giá tác động môi trường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo