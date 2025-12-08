Bãi rác Đa Phước phản hồi về thông tin TPHCM có nguy cơ ùn ứ rác

Sau một tuần áp dụng quy định chỉ tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ sáng thay vì 24/24 như trước đây, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) - chủ đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (Bãi rác Đa Phước, xã Hưng Long, TPHCM), cho biết hoạt động tại bãi rác vẫn ổn định.

"Công ty luôn sẵn sàng hỗ trợ TPHCM trong các giai đoạn cao điểm hoặc khi có yêu cầu khẩn cấp, với tinh thần đồng hành cùng thành phố trong công tác xử lý chất thải" - VWS khẳng định.

Trong 1 tuần qua, bãi rác Đa Phước tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ sáng

Mới đây, VWS đã gửi báo cáo đến UBND TPHCM và Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, nhận định thông tin cho rằng thành phố bị động, gặp khó khăn do điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác tại bãi rác Đa Phước từ ngày 1-12 là "chưa đầy đủ".

Theo VWS, trong suốt quá trình chuẩn bị chuyển sang tiếp nhận rác vào ban đêm (18 giờ đến 6 giờ sáng), công ty đã chủ động thông báo qua nhiều văn bản và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để đảm bảo hoạt động thu gom – vận chuyển rác của thành phố không bị ảnh hưởng.

Trong giai đoạn đầu hợp tác, khối lượng rác thành phố giao đến Khu liên hợp dưới 4.000 tấn/ngày nên đơn vị chỉ vận hành 12 giờ/ngày. Khi khối lượng tăng lên hơn 5.000 tấn/ngày, khu liên hợp đã tăng ca, vận hành liên tục 24/24 để tránh ùn tắc và giúp xe rác quay vòng 2-3 chuyến/ngày.

Dịp cận Tết, lượng rác thải ở TPHCM gia tăng đáng kể

Tuy nhiên, từ đầu năm 2025, lượng rác giao về giảm còn khoảng 4.000 tấn/ngày nhưng khu liên hợp vẫn phải hoạt động 24/24, khiến chi phí tăng cao và vận hành không còn hiệu quả. Vì vậy, công ty buộc phải điều chỉnh giảm thời gian tiếp nhận.

VWS nhấn mạnh việc điều chỉnh giờ tiếp nhận rác đã được chuẩn bị theo lộ trình rõ ràng và thông báo nhiều lần cho UBND TPHCM cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM từ tháng 5-2025 để các đơn vị liên quan có thời gian chuẩn bị.

Đến ngày 15-8, VWS có văn bản đồng ý gia hạn và kéo dài thời gian tiếp nhận 24/24 đến đầu tháng 12-2025, thay vì đến tháng 10 theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM nhằm hỗ trợ thành phố hoàn tất thủ tục hành chính, sắp xếp lại nhân sự và ổn định hoạt động thu gom – vận chuyển trong quá trình sáp nhập đơn vị hành chính.

Trụ sở Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) - chủ đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước

Trước đó, từ ngày 1-12, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ sáng mỗi ngày. Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã báo cáo UBND TPHCM rằng thay đổi giờ tiếp nhận, cùng với quy định cấm xe theo khung giờ của thành phố, có thể khiến rác bị tồn đọng do không thể thu gom hết trong ngày.