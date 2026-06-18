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Thời sự Xã hội

Bộ Nội vụ nói gì về đề xuất thêm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9?

Văn Duẩn

(NLĐO) - Đại diện Bộ Nội vụ đã có thông tin trước đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc nghỉ thêm 2 ngày dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Trả lời câu hỏi liên quan đến đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc nghỉ thêm 2 ngày dịp lễ Quốc khánh 2-9, tại họp báo chiều 18-6, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Chu Thị Hạnh cho biết hiện nay chưa có chỉ đạo chính thức liên quan đến đề xuất thêm ngày nghỉ này.

Bộ Nội vụ nói gì về đề xuất thêm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9? - Ảnh 1.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất nghỉ thêm 2 ngày dịp lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: Minh Chiến

Thông qua nắm bắt từ thực tiễn, bà Chu Thị Hạnh cho biết việc đề xuất thêm 2 ngày nghỉ có nhiều luồng thông tin, trong đó có những thông tin cho rằng chưa thực sự cần thiết. Bên cạnh việc có đoàn viên công đoàn muốn nghỉ để đưa con đi khai giảng, thì vẫn có công nhân không muốn nghỉ mà dành thời gian này đi làm để kiếm thêm thu nhập. "Về vấn đề này cần nắm bắt, theo dõi thêm dư luận và chỉ đạo của các cấp" - bà Chu Thị Hạnh cho hay.

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Hiện nay, Cục Việc làm là đơn vị tham mưu giúp Bộ Nội vụ đề xuất các cấp có thẩm quyền liên quan đến giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi và ngày lễ. Trong khi sửa đổi Bộ luật Lao động, Cục đã chủ động đề xuất Bộ nội dung, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, tết hằng năm được quyết định bởi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-12 năm trước liền kề.

Phó Cục trưởng Cục Việc làm cho biết hiện nay Thủ tướng mới quy định tổng số ngày nghỉ mà chưa quy định cụ thể về ngày nghỉ. Do đó, Bộ luật Lao động sửa đổi lần này, Bộ Nội vụ đã đề xuất sửa đổi để quy định cụ thể và rõ ràng về các số ngày nghỉ. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ thông báo cụ thể.

Hiện nay, Bộ luật Lao động quy định hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết âm lịch và ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định sẽ giao cho Bộ Nội vụ công bố.

Song thực tế, ngày nghỉ lễ chính thức mà rơi vào ngày nghỉ hằng tuần thì sẽ phải thực hiện hoán đổi. Theo bà Chu Thị Hạnh, việc này phải lấy ý kiến, tổng hợp của các bên liên quan, dẫn tới sự thiếu chủ động sắp xếp từ đầu năm cho doanh nghiệp, người dân, cơ quan đơn vị. "Vì vậy, việc luật giao quyền cho Thủ tướng quy định ngày nghỉ sẽ phù hợp" - bà Hạnh nói.

Theo Bộ luật Lao động 2019, trong năm, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết gồm: Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1-1 dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30-4 dương lịch); ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1-5 dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2-9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10-3 âm lịch).

Với việc thể chế hóa Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), kể từ năm 2026, người dân cả nước có thêm 1 ngày nghỉ, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết một năm lên 12 ngày.

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