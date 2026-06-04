Kiến nghị tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2-9

Sáng 4-6, tại phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trình bày báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Nhà nước.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trình bày tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, thông qua đại hội công đoàn các cấp, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã nhận được hàng vạn ý kiến với 60 nhóm vấn đề của công nhân, viên chức, lao động, cán bộ công đoàn cả nước bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, hiến kế kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tại phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam tổng hợp, lựa chọn 5 nhóm vấn đề lớn báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự đại hội gồm: Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và giai cấp công nhân; việc xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn; tạo việc làm bền vững, tiền lương và đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho người lao động; triển khai và đảm bảo tuân thủ, thực hiện chính sách, pháp luật; đảm bảo các điều kiện hoạt động của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh mới.

Phát triển nhà ở xã hội cho công nhân thuê

Đáng chú ý, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Quốc hội sửa đổi toàn diện Bộ luật Lao động 2019 phù hợp bối cảnh tình hình mới, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xu hướng việc làm, phát triển của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, "chuyển đổi xanh", vận động của quan hệ lao động, bao phủ toàn diện khu vực lao động phi chính thức, kinh tế nền tảng…, trong đó:

Bổ sung các quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động về bữa ăn ca; chăm sóc sức khỏe tâm thần, hỗ trợ giảm căng thẳng (stress) và phòng chống kiệt sức tại nơi làm việc cho người lao động trong môi trường áp lực cao; chính sách làm việc linh hoạt (trực tiếp kết hợp trực tuyến) phù hợp với chuyển đổi số và bối cảnh sáp nhập các địa phương; quyền cơ bản của người lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI). Ban hành chiến lược quốc gia về phát triển lực lượng lao động trong kỷ nguyên AI.

Bổ sung quy định về việc doanh nghiệp có nghĩa vụ bố trí thời gian cho người lao động nghỉ làm việc, có hưởng lương để học tập chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước (có thể gắn với Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 hằng năm).

Sửa đổi, quy định lộ trình giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động xuống còn từ 40 đến 44 giờ/tuần thống nhất với khu vực công; xem xét bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (nghỉ từ mùng 2 đến 5-9), tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng; kết hợp với các giải pháp nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đề nghị Quốc hội bổ sung nội dung xây dựng Luật Tố tụng Lao động vào Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa XVI nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc đang gặp phải và hướng tới giải quyết tranh chấp lao động chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả, phù hợp tính linh hoạt của thị trường lao động và sự khác biệt của tranh chấp lao động so với tranh chấp dân sự.

Quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng xã hội, nhà ở xã hội, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục cho công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất. Phát triển nhà ở xã hội cho công nhân thuê gắn với quy hoạch đô thị thông minh và dịch vụ thiết yếu, ưu tiên nằm trong hoặc gần, sát khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động có nhu cầu thực sự được tiếp cận và mua nhà ở xã hội đúng đối tượng, đúng giá niêm yết, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, đẩy giá, mua chênh lệch; triển khai các gói tín dụng ưu đãi dài hạn cho công nhân thuê - thuê mua nhà ở xã hội.

Đề xuất nghiên cứu việc thành lập lại công đoàn tại các cơ quan hành chính

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam và Đại hội cũng trân trọng đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng quan tâm:

Nghiên cứu, tiếp tục sắp xếp mô hình tổ chức công đoàn vừa đảm bảo theo mô hình sắp xếp cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, vừa đảm bảo tính chủ động, độc lập cần thiết của tổ chức công đoàn để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc thù của tổ chức Công đoàn trước yêu cầu mới.

Giao cho tổ chức công đoàn sớm được thí điểm thực hiện cơ chế tuyển dụng cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân lao động.

Đảm bảo biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách sau sắp xếp tổ chức bộ máy trong mối tương quan với các tổ chức chính trị - xã hội khác, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam quan tâm, nghiên cứu việc thành lập công đoàn tại các cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, phát triển đảng trong đối tượng công chức, viên chức hết tuổi Đoàn thanh niên, phù hợp với nội dung của Công ước 151 năm 1978 của Tổ chức Lao động quốc tế về Quan hệ lao động trong lĩnh vực công, đảm bảo mọi công chức, viên chức có quyền thành lập và tham gia công đoàn.