Thời sự

Bộ Nội vụ phản hồi gì về các vướng mắc khi chi trả chế độ theo Nghị định 178?

Minh Chiến

(NLĐO) - Bộ Nội vụ đã có công văn gửi Bộ Tài chính về việc chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định 178 của Chính phủ.

Trả lời văn bản của Bộ Tài chính về việc chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67), Bộ Nội vụ cho biết theo văn bản số 322 của Đảng ủy Chính phủ, đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn chính sách, chế độ đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31-8-2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc; báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31-8-2025.

Bộ Nội vụ vừa có phản hồi về vướng mắc trong chi trả chế độ theo Nghị định 178 (Ảnh minh hoạ) - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ vừa có phản hồi về vướng mắc trong chi trả chế độ theo Nghị định 178 (Ảnh minh hoạ)

Căn cứ Kết luận số 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiệm vụ được giao tại văn bản số 322 của Đảng ủy Chính phủ, Bộ Nội vụ đã có ăn bản gửi các bộ, ban, ngành và địa phương, hướng dẫn cụ thể về đối tượng áp dụng, thời điểm và trách nhiệm giải quyết chính sách, chế độ.

Theo đó, quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng phải được ban hành trước ngày 31-8-2025, thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1-9-2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Đối với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định (quyết định nghỉ hưu trước tuổi, quyết định nghỉ thôi việc) trước ngày 1-8-2025 để xác định các đối tượng nghỉ việc theo lộ trình đến hết ngày 31-12-2025, thì tiếp tục được hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

Liên quan đến việc chi trả chính sách, chế độ, văn bản số 322 đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, cơ quan, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, bố trí kịp thời kinh phí, giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31-8-2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc; báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31-8-2025.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn và chịu trách nhiệm chi trả chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước, bảo đảm hoàn thành việc chi trả chính sách, chế độ cho đối tượng theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 183. Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trước đó, trong văn bản gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính phản ánh 3 vướng mắc chính trong quá trình thực hiện thanh toán, chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định 178. Cơ quan này đề nghị Bộ Nội vụ có hướng dẫn nhằm thống nhất cách hiểu, bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức thuộc diện nghỉ việc.

Bộ Nội vụ đã tổng hợp báo cáo của các bộ ngành, địa phương, cho thấy đến ngày 17-9, cả nước có 141.444 người đã có quyết định nghỉ việc, trong đó có 102.378 người (tỉ lệ 72,38%) đã được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ.

Bộ Nội vụ Bộ Chính trị giải quyết chế độ Nghị định 178 cán bộ tinh giản biên chế
