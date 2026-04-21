Thời sự

Nhiều địa phương kiến nghị tăng lương cơ sở cao hơn 2,53 triệu đồng để "đảm bảo mức sống"

Minh Chiến

(NLĐO)- Nhiều địa phương cho rằng mức tăng lương cơ sở dự kiến lên 2,53 triệu đồng/tháng chưa đảm bảo mức sống thực tế cho người hưởng lương.

Tại hồ sơ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2026.

Trong hồ sơ gửi thẩm định, Bộ Nội vụ đã tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ ngành, cơ quan, địa phương về các nội dung của dự thảo nghị định. Đáng chú ý, nhiều địa phương như Lai Châu, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Tây Ninh, Vĩnh Long… kiến nghị điều chỉnh tăng lương cơ sở ở mức cao hơn mức 2,53 triệu đồng/tháng.

Tỉnh Lai Châu cho rằng mức 2,53 triệu đồng/tháng như dự thảo chỉ bằng khoảng 56,6% mức lương tối thiểu vùng bình quân của khu vực doanh nghiệp năm 2026, chưa đảm bảo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tại cấp xã, phường tăng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Trong khi thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức còn thấp, giá cả hàng hóa tăng cao, tiền lương của cán bộ, công chức chưa đáp ứng nhu cầu chi tiêu thiết yếu của gia đình, dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức chưa yên tâm công tác, đồng thời không thu hút được cán bộ có năng lực, trình độ cao vào công tác trong khu vực công.

Tỉnh Thanh Hóa cũng góp ý mức lương cơ sở dự kiến 2,53 triệu đồng/tháng chưa phù hợp với tốc độ tăng giá hiện nay và chưa đảm bảo mức sống thực tế cho người hưởng lương.

Địa phương này đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở, phụ cấp và các chế độ liên quan nhằm bảo đảm đời sống ổn định cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, đồng thời phù hợp với thực tiễn đời sống, tốc độ tăng giá và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Tương tự, tỉnh Hà Tĩnh cho biết qua tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thì mức lương cơ sở điều chỉnh như trên vẫn còn thấp; chưa đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động trong bối cảnh giá cả sinh hoạt, hàng hóa thiết yếu liên tục tăng.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng nêu rõ mức tăng lương cơ sở như trên chưa phù hợp với khối lượng công việc nhiều, áp lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay.

Do đó, đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Chính phủ ban hành quy định về chính sách tiền lương mới, tạo chuyển biến căn bản về tiền lương để góp phần động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhấn mạnh mức tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng (khoảng 8%) chỉ mới bù đắp trượt giá, tỉnh Quảng Ngãi cho rằng chưa cải thiện đáng kể được thu nhập của công chức, viên chức. Địa phương này đề xuất Bộ Nội vụ điều chỉnh mức tăng lương cơ sở cao hơn, phù hợp với tình hình, tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện nay, bảo đảm không thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng, tránh tình trạng tăng lương nhưng vật giá tăng nhanh hơn.

"Mức tăng này khó đảm bảo mức sống cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức trong điều kiện chi phí sinh hoạt, vật giá không ngừng leo thang, nên với mức lương tăng 8% còn bất cập so với thực tế"- tỉnh Quảng Ngãi góp ý.

Phản hồi các góp ý nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị giữ nguyên như dự thảo, tức là mức 2,53 triệu đồng/tháng để đảm bảo thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ.

Tin liên quan

Dự kiến cách tính lương, phụ cấp theo lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng

Dự kiến cách tính lương, phụ cấp theo lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng

(NLĐO)- Mức lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, bắt đầu thực hiện từ ngày 1-7-2026.

Đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 2,65 - 2,7 triệu đồng/tháng

(NLĐO)- Vị đại biểu Quốc hội đoàn Vĩnh Long đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 2,65 - 2,7 triệu đồng/tháng, thay vì mức 2,53 triệu đồng/tháng như dự kiến.

Những đối tượng nào được đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng?

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1-7-2026.

