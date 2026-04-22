Thời sự

Nguồn kinh phí nào để tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1-7?

Minh Chiến

(NLĐO)- Dự thảo nghị định của Chính phủ đã nêu rõ các nguồn kinh phí được sử dụng để thực hiện điều chỉnh lương cơ sở từ ngày 1-7-2026.

Bộ Nội vụ vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

Trong dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2026.

Dự thảo nghị định đã nêu rõ nguồn kinh phí để thực hiện việc điều chỉnh lương cơ sở từ 1-7. Đối với các bộ, cơ quan trung ương, Bộ Nội vụ đề xuất sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2026 tăng thêm so với dự toán năm 2025 đã được cấp có thẩm quyền giao.

Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2026 sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. 

Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí; Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2025 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).

Đối với các tỉnh, thành phố, sẽ sử dụng 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2025 thực hiện so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao (không kể thu tiền sử dụng đất; xổ số kiến thiết; thu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý và các khoản được loại trừ theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ).

Các địa phương cũng được sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán các năm 2026, 2025, 2024 so với dự toán năm trước được Thủ tướng Chính phủ giao (không kể thu tiền sử dụng đất; xổ số kiến thiết; thu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý và các khoản được loại trừ theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ); Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2026 đã được cấp có thẩm quyền giao.

Để thực hiện điều chỉnh lương cơ sở, các địa phương được sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2025 còn dư chuyển sang; sử dụng kinh phí ngân sách địa phương tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên do tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2026 sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. 

Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%.

Theo dự thảo nghị định, ngân sách trung ương bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu do điều chỉnh mức lương cơ sở và thực hiện chế độ tiền thưởng năm 2026 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, dự thảo nêu rõ, kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, thực hiện chế độ tiền thưởng của viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 1, nhóm 2 do đơn vị tự đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 60 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 111 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60.

Theo dự thảo nghị định, người hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng bao gồm:

- Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập

- Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 126 năm 2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu

- Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố.

Kiến nghị tăng lương cơ sở 13%-15%

Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 2,65 - 2,7 triệu đồng/tháng, thay vì 2,53 triệu đồng/tháng như dự kiến

Lương cơ sở chưa theo kịp chi tiêu, TP Cần Thơ kiến nghị tăng cao hơn mức 2,53 triệu đồng

(NLĐO)- TP Cần Thơ đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét điều chỉnh tăng mức lương cơ sở cao hơn mức 2,53 triệu đồng/tháng.

Nhiều địa phương kiến nghị tăng lương cơ sở cao hơn 2,53 triệu đồng để "đảm bảo mức sống"

(NLĐO)- Nhiều địa phương cho rằng mức tăng lương cơ sở dự kiến lên 2,53 triệu đồng/tháng chưa đảm bảo mức sống thực tế cho người hưởng lương.

