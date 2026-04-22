Kiến nghị tăng lương cơ sở 13%-15%

Tiếp tục Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, sáng 21-4, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Nhiều ý kiến tập trung vào các vấn đề xã hội đang nổi lên, đặc biệt là thu nhập trong khu vực công.

Cần hướng tới mục tiêu "sống được bằng lương"

ĐB Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) quan tâm đến vấn đề lương cơ sở với mức tăng dự kiến từ ngày 1-7-2026 là 2,53 triệu đồng/tháng theo đề xuất của Bộ Nội vụ trong dự thảo Nghị định điều chỉnh lương cơ sở và chế độ tiền thưởng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Ông Bình nhìn nhận mức tăng lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng hiện nay lên 2,53 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 8%) là hợp lý về mặt kỹ thuật, song chưa đủ mạnh để khẳng định đã bảo đảm mức sống cho phần lớn cán bộ, công chức, viên chức. Theo ông Bình, áp lực chi tiêu của người lao động ngày càng gia tăng do giá nhiều chi phí thiết yếu đều tăng nhanh. Vì vậy, dù lương cơ sở tăng khoảng 8%, người lao động có cảm nhận "đỡ hơn trước" nhưng chưa thực sự yên tâm. Vì vậy, ĐB Bình đề xuất cân nhắc phương án điều chỉnh mức lương cơ sở lên khoảng 2,65 - 2,7 triệu đồng/tháng, tương đương mức tăng 13%-15% so với hiện hành.

"Việc điều chỉnh tăng lương ở mức đủ lớn để người lao động cảm nhận được sự cải thiện là rất cần thiết, đồng thời cũng không tạo áp lực quá lớn lên ngân sách nhà nước và có thể xem là bước đệm để tiến tới cải cách tiền lương sâu hơn trong thời gian tới" - ĐB Bình phân tích.

Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 2,65 - 2,7 triệu đồng/tháng Ảnh: HỒ LONG

Cải cách cơ chế thi đua, khen thưởng trong giáo dục

ĐB Đặng Ngọc Huy (đoàn Quảng Ngãi) quan tâm đến vấn đề giáo dục. Ông đề nghị cải cách cách đánh giá học sinh theo hướng coi trọng năng lực và tiến bộ thực chất, thay vì dựa vào điểm số và các chỉ tiêu thành tích như hiện nay.

Theo ĐB Huy, "nhiều giáo viên và nhà trường bị cuốn vào vòng xoáy thi đua phải làm đẹp điểm số, tô hồng báo cáo". Ngoài ra, cơ chế thi đua hiện nay gắn với chỉ tiêu, chỉ tiêu gắn với tỉ lệ, còn tỉ lệ lại gắn với thành tích, khiến thành tích không còn phản ánh đúng thực chất mà trở thành áp lực đè lên giáo viên và hệ thống giáo dục. "Hệ quả là học sinh mất dần niềm vui học tập và động lực khám phá, giáo viên kiệt sức vì áp lực hình thức, còn xã hội dần mất niềm tin vào chất lượng giáo dục" - ĐB Huy nêu.

Nhấn mạnh Việt Nam không thể xây dựng nền kinh tế tri thức và nâng cao năng lực cạnh tranh nếu tiếp tục dựa vào những "con số ảo". Vì vậy, giáo dục cần quay về các giá trị cốt lõi là dạy thật, học thật, thi thật. Ông Huy đề nghị cải cách toàn diện cơ chế thi đua, khen thưởng, trong đó trọng tâm là thay đổi cách đánh giá học sinh. "Các tiêu chí hình thức như tỉ lệ đỗ, tỉ lệ học sinh giỏi cần được loại bỏ", thay bằng hệ thống đánh giá dựa trên tiến bộ thực chất của người học theo thời gian. "Một nền giáo dục thật, dạy thật, học thật, thi thật sẽ tạo ra những con người có năng lực thật, phẩm chất thật. Đó mới là thành tích cao nhất mà đất nước cần hướng tới" - ĐB Huy nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, QH đã thảo luận ở tổ về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Hôm nay (22-4), QH thảo luận ở hội trường về dự thảo các Nghị quyết của QH về: Phát triển văn hóa Việt Nam; thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương; thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Mức tăng lương cơ sở theo đề xuất còn khiêm tốn Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, mức lương cơ sở hiện hành chỉ bằng 56% lương tối thiểu vùng bình quân khu vực doanh nghiệp khiến đời sống công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn. Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Nghị định điều chỉnh lương cơ sở và chế độ tiền thưởng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, nhiều bộ, ngành và địa phương cho rằng mức tăng lương cơ sở như đề xuất còn khiêm tốn. Tỉnh Quảng Ngãi cho rằng mức tăng lương cơ sở khoảng 8% "chỉ mới bù đắp trượt giá", chưa cải thiện đáng kể thu nhập của đội ngũ hưởng lương. Tỉnh Cà Mau đánh giá mức điều chỉnh này "chưa tạo chuyển biến rõ nét về thu nhập", trong bối cảnh giá cả hàng hóa và chi phí sinh hoạt tăng. Tỉnh Đắk Lắk nhận định mức tăng chưa tương xứng với biến động thị trường; khó bảo đảm mức sống cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức.



