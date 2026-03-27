Kinh tế

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói gì về tần suất kiểm tra của EU với thanh long từ Việt Nam?

Thùy Linh

(NLĐO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thanh long của Việt Nam xuất sang EU bị kiểm soát với tần suất là 30%, chứ không phải 50%.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết hiện nay, mặt hàng thanh long của Việt Nam đang thuộc diện kiểm soát tăng cường theo Phụ lục II của Quy định (EU) 2019/1793, với tần suất kiểm tra là 30% (không phải 50% như một số thông tin đưa là chưa chính xác - Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương).

Tần suất kiểm tra EU với thanh long Việt Nam: Bộ Nông nghiệp làm rõ - Ảnh 1.

Tần suất kiểm tra của EU với thanh long của Việt Nam là 30%

Một số mặt hàng khác cũng đang chịu kiểm soát tăng cường gồm: ớt (50%), đậu bắp (50%), sầu riêng (20%). Riêng chanh leo hiện chưa thuộc diện áp dụng biện pháp kiểm soát tăng cường của EU.

Liên quan đến Báo cáo "Kết quả giám sát và kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật" của Pháp: Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện chưa nhận được báo cáo chính thức qua kênh hỏi đáp (SPS) hoặc được Thương vụ Việt Nam tại Pháp chuyển về.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương, báo cáo này dựa trên kết quả kiểm tra năm 2024.

Trên thực tế, ngay sau khi nhận được các thông báo không tuân thủ từ phía EU liên quan đến vi phạm về MRLs, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định đều chỉ đạo cơ quan chuyên ngành tổ chức thực hiện truy xuất nguồn gốc, điều tra nguyên nhân và hoàn tất các báo cáo khắc phục gửi cho cơ quan có thẩm quyền của EU.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng thường xuyên có các văn bản, hội nghị để chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, Hiệp hội, ngành hàng và doanh nghiệp tăng cường thực hiện công tác kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP), đặc biệt đối với hàng xuất khẩu.

Đồng thời cũng chỉ đạo ban hành nhiều quy trình phòng trừ dịch hại tổng hợp, triển khai các chương trình nuôi thả các tác nhân phòng trừ sinh học để giảm thiểu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong sản xuất.

Nhờ đó, số lượng các thông báo không tuân thủ quy định về ATTP của EU đã giảm rõ rệt trong thời gian qua. Nếu năm 2024, số lượng thông báo không tuân thủ của Việt Nam là 64 cảnh báo thì sang 2025 chỉ còn 17 cảnh báo.

Để khắc phục tình trạng vi phạm về ATTP cũng như để góp phần đàm phán giảm tỷ lệ, tần suất kiểm tra đối với nông sản xuất khẩu sang EU, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật chủ động trao đổi với Tổng vụ Y tế và An toàn thực phẩm (DG-SANTE) để tổ chức đợt thanh tra từ ngày 3 đến 20-6-2025 đối với mặt hàng ớt, thanh long và sầu riêng của Việt Nam.

Kết quả của đợt thanh tra đã được phía EU đánh giá cao đặc biệt là hệ thống cấp phép, kiểm soát lưu thông thuốc BVTV và tính chủ động của khu vực tư nhân.

Thanh long Tây Ninh ngày Tết "ngọt" nhưng vẫn nặng nỗi lo

Thanh long Tây Ninh ngày Tết "ngọt" nhưng vẫn nặng nỗi lo

(NLĐO) - Những ngày Tết Bính Ngọ 2026, về các vùng chuyên canh thanh long tại Tây Ninh, đâu đâu cũng thấy không khí lao động hối hả.

Giá thanh long cận Tết bất ngờ lao dốc, nông dân lo đầu ra

(NLĐO) - Sau gần 2 tháng giữ mức giá cao, cận Tết Nguyên đán, giá thanh long tại Lâm Đồng bất ngờ quay đầu giảm mạnh, sức mua chậm khiến nông dân lo lắng

Thanh long nghịch vụ hút hàng, giá cao dịp cận Tết

(NLĐO) - Cận Tết, thị trường thanh long nghịch vụ sôi động, giá bán duy trì ở mức cao nhờ nhu cầu tăng và sản lượng hạn chế

