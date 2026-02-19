HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thanh long Tây Ninh ngày Tết "ngọt" nhưng vẫn nặng nỗi lo

Bài và ảnh: Hải Đường

(NLĐO) - Những ngày Tết Bính Ngọ 2026, về các vùng chuyên canh thanh long tại Tây Ninh, đâu đâu cũng thấy không khí lao động hối hả.

Dưới cái nắng hanh vàng của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, không khí lao động tại các xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long của tỉnh Tây Ninh vẫn luôn nhộn nhịp. Từng đoàn xe tải của thương lái nối đuôi nhau vào tận vườn thu mua thanh long. Đây là tín hiệu tích cực nhất mà người trồng thanh long nhận được sau một thời gian dài thị trường nông sản đối mặt với nhiều biến động.

Giá thanh long Tây Ninh Tết Bính Ngọ 2026 và những lo lắng của nông dân - Ảnh 1.

Giá thanh long Tây Ninh Tết Bính Ngọ 2026 và những lo lắng của nông dân - Ảnh 2.

Giá thanh long Tây Ninh Tết Bính Ngọ 2026 và những lo lắng của nông dân - Ảnh 3.

Những ngày Tết, nông dân trồng thanh long ở tỉnh Tây Ninh vẫn luôn tất bật thu hoạch trái để kịp cung ứng ra thị trường

Theo ghi nhận, giá thanh long trắng và đỏ hiện dao động quanh mức 25.000 đồng/kg. Dù không phải mức giá kỷ lục, nhưng với người nông dân, đây là con số "biết nói", đảm bảo cho họ một khoản lãi khá sau khi trừ chi phí đầu tư.

Lấy tay vuốt vội giọt mồ hôi trên trán, bà Nguyễn Thị Đúng (65 tuổi; ngụ xã Tầm Vu) phấn khởi chia sẻ: "Cả năm trông chờ vào vụ Tết. Với mức giá này, nhà vườn chúng tôi vui lắm. Vừa đủ bù chi phí phân thuốc, vừa có thêm đồng ra đồng vào để sắm sửa trong nhà, đón cái Tết ấm áp với con cháu".

Nhờ chủ động kỹ thuật canh tác và chăm sóc bài bản, năm nay trái thanh long đạt chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, da căng bóng nên rất được lòng thương lái.

Ông Nguyễn Hồng Ngọc, một lão nông vừa bán 5 tấn thanh long nghịch vụ với giá từ 25.000 - 35.000 đồng/kg, tỏ ra hào hứng: "Giá tăng cao, nhà vườn lãi khá. Chúng tôi đang tiếp tục chong đèn để kịp cung ứng đợt hàng rằm tháng Giêng".

Tuy nhiên, niềm vui của nhà vườn luôn đi kèm sự lo âu. Theo nhiều hộ dân, mức giá cao thường chỉ duy trì trong thời gian ngắn. Thông thường, khi các nhà vườn đồng loạt thu hoạch rộ, giá thu mua lại nhanh chóng hạ nhiệt.

Ông Trần Văn Bảy, người có thâm niên trồng thanh long ở Tây Ninh, trăn trở: "Hiện nay, một số nơi bắt đầu thu mua với giá giảm dần, quanh mức 20.000 đồng/kg. Chậm vài ngày là mất giá ngay, nhà vườn rất khó tính toán đường dài nếu chỉ dựa vào thương lái tự do".

Bên cạnh đó, nếu thanh long ruột đỏ và trắng giữ mức ổn định thì thanh long vàng (vỏ vàng, ruột trắng) lại đang tạo nên một "cơn sốt" thực sự. Với màu sắc tượng trưng cho tài lộc, loại trái này đang được săn đón ráo riết.

Giá thanh long Tây Ninh Tết Bính Ngọ 2026 và những lo lắng của nông dân - Ảnh 5.

Giá thanh long Tây Ninh Tết Bính Ngọ 2026 và những lo lắng của nông dân - Ảnh 6.

Giá thanh long Tây Ninh Tết Bính Ngọ 2026 và những lo lắng của nông dân - Ảnh 7.

Giá thanh long Tây Ninh Tết Bính Ngọ 2026 và những lo lắng của nông dân - Ảnh 8.

Giá thanh long Tây Ninh Tết Bính Ngọ 2026 và những lo lắng của nông dân - Ảnh 9.

Giá thanh long Tây Ninh Tết Bính Ngọ 2026 và những lo lắng của nông dân - Ảnh 10.

Giá thanh long dịp Tết tăng cao khiến nông dân cảm thấy rất vui

Ông Trần Ngọc Tuyền (ngụ xã An Lục Long), một chủ vườn thanh long vàng, cho biết giá loại 1 tại vườn đang ở mức 45.000 - 47.000 đồng/kg mà vẫn không đủ hàng để giao.

Sức nóng này còn lan tỏa mạnh mẽ khi về đến thị trường TPHCM. Tại các hệ thống siêu thị cao cấp, giá bán lẻ thanh long vàng đã chạm ngưỡng 100.000 đồng/kg, thậm chí có nơi bán giá cao hơn.

Trước thực tế buồn - vui đan xen, ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân không nên chủ quan chạy theo giá cả nhất thời. Định hướng của tỉnh là phát triển bền vững, chú trọng chất lượng hơn số lượng.

Giá thanh long Tây Ninh Tết Bính Ngọ 2026 và những lo lắng của nông dân - Ảnh 11.

Tuy nhiên, niềm vui của nhà vườn luôn đi kèm sự lo âu. Bởi lẽ, thông thường, khi các nhà vườn đồng loạt thu hoạch rộ, giá thu mua lại nhanh chóng hạ nhiệt.

Việc khuyến khích bà con tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã và áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP đang được đẩy mạnh. Điều này không chỉ giúp nâng cao giá trị thương hiệu thanh long Tây Ninh mà còn là "lá chắn" bảo vệ bà con trước những biến động thất thường của thị trường.

Một mùa Xuân mới đang về. Sự nhộn nhịp nơi những cánh đồng thanh long không chỉ là câu chuyện về giá cả, mà còn là thành quả của những giọt mồ hôi, là niềm hy vọng về một năm Bính Ngọ 2026 sung túc, thịnh vượng của những người nông dân xứ thanh long Tây Ninh.

