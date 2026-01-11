HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Bộ phim có Á hậu Phạm Kim Duyên đóng chính đoạt giải Ngôi sao xanh

Thùy Trang

(NLĐO)- Á hậu Phạm Kim Duyên không giấu được sự hạnh phúc khi bộ phim đánh dấu sự trở lại thắng giải Ngôi sao xanh.

Phạm Kim Duyên vừa tái xuất đã thắng lớn

Bộ phim Á hậu Phạm Kim Duyên đóng chính đoạt giải Ngôi sao xanh - Ảnh 1.

Bộ phim Trà Ma Nữ Phạm Kim Duyên đóng chính thắng lớn tại giải Ngôi sao xanh

Trở lại màn ảnh sau thời gian tạm ngưng để tập trung cho công việc kinh doanh, Á hậu Phạm Kim Duyên thắng lớn với bộ phim truyền hình "Trà Ma Nữ" của đạo diễn Hoàng Mập.

Trong phim, cô được diễn xuất cùng thần tượng diễn viên Huỳnh Anh Tuấn. Đây cũng là vai diễn mà nam diễn viên gạo cội tham gia trước khi gặp các vấn đề về sức khoẻ. "Từ nhỏ tôi đã xem nhiều phim của chú, khi quay chung tôi rất hồi hộp. Đến khi vào cảnh quay chú nhẹ nhàng hỗ trợ, hướng dẫn để tôi hoàn thành tốt. Tôi chúc chú sức khoẻ dồi dào để sớm trở lại phim trường", cô cho hay.

"Trà Ma Nữ" lọt vào top 3 để cử hạng mục Phim truyền hình được yêu thích nhất do khán giả bình chọn của giải thưởng Ngôi sao xanh và vượt qua hai đối thủ "Trái tim bất hạnh" và "Kẻ quản trò" để chiến thắng. Đạo diễn Hoàng Mập đại diện ê-kíp lên sân khấu nhận giải.

Bộ phim Á hậu Phạm Kim Duyên đóng chính đoạt giải Ngôi sao xanh - Ảnh 2.

Á hậu Phạm Kim Duyên ở thảm đỏ Ngôi sao xanh

"Không có chiến thắng bằng nào bằng sự tin yêu trong lòng khán giả. Tôi biết ơn tất cả mọi người đã dành sự yêu thương cho tập thể ê-kíp của đoàn phim Trà Ma Nữ. Giải thưởng sẽ là niềm động lực, khích lệ để giúp tôi tiếp tục cống hiến và mang đến những vai diễn thật hay trong thời gian tới"-cô bộc bạch.

Chiến lược của Phạm Kim Duyên 

"Về chuyên môn diễn xuất hiện tôi đang học thêm từ các lớp đào tạo uy tín của anh chị trong nghề. Tôi rất thích xem các bộ phim của Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ,… những gì hay ho tôi đều tích cóp, góp nhặt bổ sung vào cẩm nang để làm nghề".

Bộ phim Á hậu Phạm Kim Duyên đóng chính đoạt giải Ngôi sao xanh - Ảnh 3.

Nhan sắc á hậu Phạm Kim Duyên

Trên thảm đỏ sự kiện tối 10-1, Á hậu Phạm Kim Duyên xuất hiện với hình ảnh sang trọng, quyền lực. Trang phục dự sự kiện của nàng Hậu là bộ váy của NTK Lê Ngọc Lâm. Cô kết hợp cùng đồng hồ Rolex và trang sức kim cương để hoàn thành tổng thể bộ trang phục. Một số khán giả nhận xét hình ảnh trở lại của cô được nhận xét nhan sắc ngày càng thăng hạng và quyến rũ hơn.

Bên cạnh công việc diễn xuất, Phạm Kim Duyên cũng là gương mặt được chọn của nhiều thương hiệu. Định hướng trong năm 2026 của Á hậu Phạm Kim Duyên là gia tăng thêm "gia tài" diễn xuất và tham gia các sự kiện phù hợp.

Tin liên quan

Ngôi sao xanh 2025 - Mùa giải "all-star"

Ngôi sao xanh 2025 - Mùa giải "all-star"

(NLĐO) - Giải thưởng Ngôi sao xanh 2025 đạt số lượng kỷ lục - 741 đề cử tranh tài, quy tụ hầu hết tác phẩm gây chú ý trong năm qua.

Phạm Kim Duyên á hậu Phạm Kim Duyên Phạm Kim Duyên thắng lớn
