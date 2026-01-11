HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Nhan sắc thiếu nữ Hà Nội đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

Yến Anh, ảnh: Hương Hồ

(NLĐO) - Người đẹp Nguyễn Phương Linh, học viên cao học ĐH Kinh tế Quốc dân, đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026.

Tối 10-1, Chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 với chủ đề Việt Nam bừng sáng diễn ra tại Trung tâm Sân Quần, Sa Pa, Lào Cai.

Nhan sắc thiếu nữ Hà Nội đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Tân Hoa hậu Nguyễn Phương Linh

Người đẹp đăng quang ngôi vị Hoa hậu là Nguyễn Phương Linh, sinh năm 2002 tại Hà Nội, học viên cao học ĐH Kinh tế Quốc dân. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Mỹ Lan, quê Thái Nguyên, đang là sinh viên ngành Dược của Cao đẳng Y tế Bắc Ninh. Á hậu 2 là Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân, quê Hải Phòng, cử nhân ngành Kỹ thuật Môi trường của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong đêm chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua bốn phần thi chính: trình diễn trang phục áo dài, bikini, trang phục dạ hội trước khi ban tổ chức chọn ra top 10. Từ top 10, hội đồng giám khảo tiếp tục chọn ra top 5 chung cuộc bước vào phần thi ứng xử.

Nhan sắc thiếu nữ Hà Nội đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Top 3 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

Ở phần thi ứng xử dành cho Top 5, các thí sinh nhận chung câu hỏi: "Điều gì trong hình ảnh và con người Việt Nam khiến du khách quốc tế dễ yêu thích nhất? Nếu trở thành Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, bạn sẽ lan tỏa giá trị ấy ra thế giới thế nào?".

Nguyễn Phương Linh thuyết phục các giám khảo bằng phần trả lời song ngữ Việt - Anh: "Là một người trẻ được sinh ra trong thời bình, tôi mong muốn được chia sẻ với bạn bè quốc tế về Vịnh Hạ Long hùng vĩ, ruộng bậc thang của Sa Pa, những địa danh của đất nước. Nhưng đặc biệt hơn cả là nụ cười ấm áp của người phụ nữ Việt Nam, chân thành, thiện cảm và mến khách. Đằng sau đó là sức mạnh bất khuất của những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người phụ nữ sẵn sàng hy sinh vì gia đình và đất nước.

Nhan sắc thiếu nữ Hà Nội đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Người đẹp Hà Nội chinh phục các giám khảo bởi nhan sắc và trí tuệ

Nếu trở thành Hoa hậu Du lịch Việt Nam với tinh thần vươn lên mạnh mẽ, tôi sẽ dám mơ lớn để xây dựng đất nước. Tôi tin khi người phụ nữ Việt Nam tỏa sáng, Việt Nam sẽ bừng sáng".

Nguyễn Phương Linh cao 1,71m, có số đo 3 vòng 83-62-94 cm, hiện đang học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong thời gian tham gia Hoa hậu Du lịch Việt Nam, Phương Linh vẫn duy trì việc học thông qua các nền tảng trực tuyến. Người đẹp cho biết dù lịch trình khá bận rộn, cô vẫn cố gắng sắp xếp để việc học bị gián đoạn và tốt nghiệp đúng hạn.

Nhan sắc thiếu nữ Hà Nội đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 4.

Phương Linh trong phần thi áo dài

Với ngôi vị Hoa hậu, Nguyễn Phương Linh được nhận tổng giá trị giải thưởng tiền mặt và quà tặng hiện vật tương đương 300 triệu đồng cùng 1 chuyến tham quan, giao lưu văn hóa, du lịch tại Pháp, Ý, Thụy Sĩ.

Ngoài Top 3 chung cuộc, cuộc thi còn trao các giải thưởng phụ: Người đẹp Tài năng: Nguyễn Nhật Linh (Hà Nội); Người đẹp hình thể: Đặng Nhật Thảo (Lào Cai); Người đẹp thân thiện: Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân (Hải Phòng, Á hậu 2); Người đẹp truyền thông: Dương Thị Khánh Linh (Hưng Yên); Người đẹp được yêu thích nhất: Dương Thị Khánh Linh (Hưng Yên); Người đẹp có gương mặt khả ái: Phạm Minh Phương (Quảng Ninh); Người đẹp Áo dài Việt Nam: Nguyễn Hồng Mai (An Giang); Người đẹp thời trang dạ hội: Nguyễn Phương Linh (Hà Nội, Hoa hậu); Người đẹp thời trang: Nguyễn Thị Thùy Chang (Phú Thọ); Người đẹp có làn da đẹp: Trần Mỹ Lan (Thái Nguyên, Á hậu 1).

Nhan sắc thiếu nữ Hà Nội đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 5.

Top 5 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

Đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi là NSND Quang Vinh, Luật sư Nguyễn Chiến, MC Thảo Vân, Hoa hậu Jennifer Phạm và NSƯT Việt Anh. Hoa hậu Ngọc Hân và MC Nguyên Khang đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình.

    Thông báo