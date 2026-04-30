Sức khỏe

Bỏ qua dấu hiệu cảnh báo, người đàn ông 33 tuổi phải cắt bỏ tinh hoàn

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Nhiều nam giới cho rằng chỉ khi đau mới cần đi khám, trong khi thực tế, nhiều bệnh lý tinh hoàn, đặc biệt là khối u, có thể phát triển âm thầm.

Ngày 30-4, Bệnh viện An Bình (TPHCM) cho biết vừa tiếp nhận anh T.S.T (33 tuổi) nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt và đau vùng bìu bên phải. Điều đáng nói là trước đó, bệnh nhân đã nhận thấy bìu bên phải to hơn bình thường trong khoảng 6 tháng nhưng do không đau nhức hay gây khó chịu nên không đi kiểm tra.

Theo lời bệnh nhân, sự thay đổi kích thước vùng bìu diễn ra từ từ, không kèm theo triệu chứng rõ ràng nên anh cho rằng đó chỉ là bất thường nhẹ, không đáng lo ngại. Chỉ đến khi xuất hiện đau và sốt, anh mới đến bệnh viện khám. Đây cũng là tâm lý khá phổ biến ở nhiều người trẻ, khi các dấu hiệu ban đầu không rõ ràng thường dễ bị bỏ qua.

Bỏ qua dấu hiệu cảnh báo, người đàn ông 33 tuổi phải cắt bỏ tinh hoàn - Ảnh 1.

Ê-kip y-bác sĩ Bệnh viện An Bình phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn cho bệnh nhân 33 tuổi

Theo ThS-BS Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị Tiết niệu - Bệnh viện An Bình, qua thăm khám lâm sàng kết hợp với siêu âm bẹn bìu và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ ghi nhận hình ảnh nghi ngờ khối u chiếm hơn 70% tinh hoàn phải của anh T. Trước nguy cơ bệnh lý ác tính, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn bên phải theo đúng nguyên tắc điều trị u tinh hoàn. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, mẫu bệnh phẩm được gửi đi làm giải phẫu bệnh để xác định bản chất tổn thương.

BS Phong nhấn mạnh tinh hoàn là cơ quan dễ quan sát và tự kiểm tra. Việc tự khám định kỳ hoàn toàn có thể giúp phát hiện sớm những bất thường như khối u, cục cứng, sự thay đổi kích thước hoặc cảm giác nặng một bên bìu. Những dấu hiệu này, dù không gây đau vẫn cần được đánh giá bởi bác sĩ chuyên khoa.

Một điểm quan trọng cần hiểu là u tinh hoàn thường gặp ở người trẻ, trong độ tuổi từ 20 đến 40. Đây là nhóm tuổi có xu hướng ít đi khám định kỳ và dễ bỏ qua các triệu chứng ban đầu. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể xuất hiện đau, sưng, hoặc các dấu hiệu toàn thân như sốt, mệt mỏi nhưng lúc này việc điều trị có thể đã phức tạp hơn.

Trong nhiều trường hợp, nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời, người bệnh vẫn có thể duy trì cuộc sống bình thường. Tinh hoàn còn lại có khả năng đảm nhiệm chức năng sản xuất testosterone và tinh trùng, giúp duy trì sinh lý và khả năng sinh sản ở mức độ nhất định.

Các bác sĩ khuyến cáo nam giới cần chủ động hơn trong việc theo dõi sức khỏe bản thân. Việc tự khám bìu nên được thực hiện định kỳ, đặc biệt khi tắm khi bìu ở trạng thái giãn, dễ quan sát và sờ nắn. Nếu phát hiện bất kỳ khối u, cục cứng hoặc sự thay đổi bất thường nào về kích thước hay cảm giác, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra sớm.


(NLĐO) - Đi khám trước khi kết hôn vì thỉnh thoảng tức nhẹ vùng bìu, nam thanh niên 28 tuổi bất ngờ phát hiện bị teo tinh hoàn trái do giãn tĩnh mạch tinh.

(NLĐO) - Bệnh nhân xuất hiện cơn đau âm ỉ tại vùng kín từ đêm, sau đó cơn đau tăng nhiều phải nhập viện cấp cứu vì xoắn tinh hoàn.

(NLĐO) - Nam thiếu niên 14 tuổi bị đau vùng tinh hoàn nhưng chủ quan không đi khám. Sau hai ngày, tinh hoàn hoại tử nặng, bác sĩ buộc phải cắt bỏ.

    Thông báo