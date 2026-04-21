Sức khỏe

Đi khám trước ngày cưới, nam thanh niên phát hiện bị teo tinh hoàn

D.Thu

(NLĐO) - Đi khám trước khi kết hôn vì thỉnh thoảng tức nhẹ vùng bìu, nam thanh niên 28 tuổi bất ngờ phát hiện bị teo tinh hoàn trái do giãn tĩnh mạch tinh.

Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (TP Hà Nội), cho biết vừa tiếp nhận trường hợp nam giới đến khám sức khỏe sinh sản trước hôn nhân và phát hiện bất thường ở tinh hoàn.

Phát hiện teo tinh hoàn khi đi khám tiền hôn nhân - Ảnh 1.

Phẫu thuật điều trị giãn tĩnh mạch tinh cho bệnh nhân

Bệnh nhân cho biết cơ thể bình thường, không đau, không sốt. Tuy nhiên đôi khi có cảm giác tức nhẹ vùng bìu trái sau khi đứng lâu hoặc vận động mạnh.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận tinh hoàn trái nhỏ hơn bên phải. Kết quả siêu âm cho thấy giãn tĩnh mạch thừng tinh trái, kèm hiện tượng trào ngược. Bệnh nhân được chẩn đoán teo tinh hoàn trái do giãn tĩnh mạch tinh kéo dài.

Theo bác sĩ Phúc, giãn tĩnh mạch tinh là bệnh lý nam khoa khá phổ biến nhưng dễ bị bỏ qua do tiến triển âm thầm, ít triệu chứng. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi khám hiếm muộn hoặc kiểm tra sức khỏe sinh sản.

Tình trạng này khiến các tĩnh mạch quanh tinh hoàn giãn bất thường, ảnh hưởng tuần hoàn máu, làm tăng nhiệt độ vùng bìu và lâu dài có thể suy giảm chức năng sinh tinh, giảm thể tích tinh hoàn.

Bệnh thường gặp ở bên trái do đặc điểm giải phẫu. Một số người có biểu hiện đau tức, nặng bìu khi đứng lâu hoặc vận động, nhưng cũng có trường hợp gần như không có dấu hiệu rõ rệt.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể làm giảm chất lượng tinh trùng, gây teo tinh hoàn tiến triển, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ khuyến cáo nam giới nên chủ động khám sức khỏe sinh sản trước khi kết hôn, đặc biệt khi có các dấu hiệu như đau tức vùng bìu, một bên tinh hoàn nhỏ hơn bên còn lại hoặc chậm có con.

Việc thăm khám giúp phát hiện sớm nhiều vấn đề như giãn tĩnh mạch tinh, tinh hoàn ẩn, rối loạn nội tiết hay bất thường tinh dịch, từ đó can thiệp đúng thời điểm và bảo vệ khả năng sinh sản lâu dài.

Tin liên quan

Tai nạn khi "cứu bóng" khiến thanh niên phải cắt bỏ tinh hoàn

(NLĐO) - Nam thanh niên 22 tuổi bị chấn thương nghiêm trọng vùng tinh hoàn và cơ quan sinh dục sau tai nạn khi đang chơi bóng đá.

Tai nạn hy hữu: Vỡ tinh hoàn khi đi chơi trong khu du lịch

(NLĐO) - Trong lúc chơi xe đua công thức ở khu du lịch, bé trai tông vào lan can đường chắn, đập mạnh vào vùng hạ vị phải đưa đi cấp cứu.

Nguy cơ mất tinh hoàn từ cơn đau vùng kín bị xem nhẹ

(NLĐO) - Xoắn tinh hoàn là bệnh nguy hiểm ở vùng kín, dễ bị chẩn đoán nhầm, nếu chậm xử trí trẻ có nguy cơ mất tinh hoàn, ảnh hưởng sinh sản.

