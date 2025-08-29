HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bộ Quốc phòng gặp mặt hơn 400 quân nhân của 4 đoàn Quân đội nước ngoài tham gia A80

Nguyễn Hưởng - Phạm Nam

(NLĐO)- Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh 4 đoàn Quân đội nước ngoài tham gia A80 là biểu tượng tinh thần đoàn kết quốc tế.

Chiều 29-8, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã gặp mặt động viên hơn 400 quân nhân của 4 đoàn Quân đội nước ngoài gồm: Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9 (Lễ kỷ niệm A80).

Bộ Quốc phòng Việt Nam gặp mặt quân nhân 4 đoàn Quân đội nước ngòai - Ảnh 1.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các quân nhân của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ Kỷ niệm A80.

Sự tham gia của quân nhân các nước bạn bè quốc tế trong Lễ diễu binh, diễu hành được tổ chức vào ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử là biểu tượng cao đẹp của tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển; đồng thời thể hiện sự ghi nhận của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, cũng là dịp khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ Quốc phòng Việt Nam gặp mặt quân nhân 4 đoàn Quân đội nước ngòai - Ảnh 2.

Hơn 400 quân nhân của 4 đoàn Quân đội nước ngoài gồm: Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia

Bộ Quốc phòng Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao ý chí quyết tâm, nỗ lực luyện tập của cán bộ, chiến sĩ của Quân đội các nước. Các sĩ quan và các bạn đã cố gắng, nỗ lực vượt qua những khó khăn về thời tiết, sức ép về thời gian, sự thay đổi về múi giờ, điều kiện sinh hoạt để nhanh chóng triển khai luyện tập, hợp luyện trong đội hình các khối diễu binh, diễu hành của Việt Nam.

Hình ảnh của các quân nhân quân đội nước ngoài từ khi đặt chân đến Việt Nam đã luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo các cấp và các tầng lớp nhân dân Việt Nam, được lan tỏa rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, để lại những ấn tượng sâu sắc về sức mạnh, kỷ luật cũng như tính chuyên nghiệp và chính quy của Quân đội các nước.

Bộ Quốc phòng Việt Nam gặp mặt quân nhân 4 đoàn Quân đội nước ngòai - Ảnh 3.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tặng quà đại diện đoàn lực lượng vũ trang Liên bang Nga

"Với tinh thần đó, tôi tin tưởng chắc chắn rằng các đồng chí và các bạn sẽ cùng với Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của Lễ kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"- Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Việt Nam gặp mặt quân nhân 4 đoàn Quân đội nước ngòai - Ảnh 4.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến hỏi thăm, động viên các quân nhân của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc

Bộ Quốc phòng Việt Nam gặp mặt quân nhân 4 đoàn Quân đội nước ngòai - Ảnh 5.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến hỏi thăm, động viên các quân nhân của Quân đội nhân dân Lào

Tin liên quan

Thời tiết Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 tại Hà Nội thế nào?

Thời tiết Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 tại Hà Nội thế nào?

(NLĐO) - Đêm nay và sáng mai 30-8, thời tiết Hà Nội dự báo có mưa rào và dông, vì thế người dân đi xem diễu binh, diễu hành A80 cần chuẩn bị sẵn áo mưa.

Hình ảnh ấn tượng tình quân, dân trong diễu binh, diễu hành

(NLĐO)- Trong quá trình diễu binh, diễu hành, nhiều chiến sĩ quân nhân tranh thủ khoảng nghỉ để giao lưu, bắt tay, trò chuyện, chụp ảnh với người dân.

Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh cùng loạt nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện tại sơ duyệt diễu binh, diễu hành

(NLĐO)- Sự kiện lần này quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Tăng Duy Tân, Mono, Trang Pháp, Trần Tùng Anh…

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến diễu binh, diễu hành quân đội Quốc Khánh diễu binh
