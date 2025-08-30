HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Bộ sách “Tướng Thanh - Tướng Vịnh”: Dấu ấn lịch sử và nhân văn

Kim Ngân

(NLĐO) - Bộ sách “Tướng Thanh - Tướng Vịnh” nhân dịp Quốc khánh 2-9, khắc họa chân dung hai vị tướng và lan tỏa giá trị lịch sử, nhân văn.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Công ty Sách Omega+ phối hợp Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân giới thiệu đến bạn đọc Bộ sách gia đình "Tướng Thanh - Tướng Vịnh". Bộ sách gồm bốn cuốn, tái hiện chân dung Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Bộ sách bao gồm: "Những câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh", "Hành trình vì hòa bình (Hồi ức)", "Những cánh thư ra Bắc vào Nam" và "Nguyễn Chí Thanh - Những góc nhìn từ hậu thế".

Bộ sách “Tướng Thanh - Tướng Vịnh”: Dấu ấn lịch sử và nhân văn - Ảnh 1.

Các cuốn sách nằm trong bộ sách gia đình “Tướng Thanh - Tướng Vịnh”

Bộ sách về hành trình gìn giữ hòa bình

Trong đó, hồi ký "Hành trình vì hòa bình" của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh gây chú ý khi kể lại quá trình Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc bằng góc nhìn của người trong cuộc.

TIN LIÊN QUAN

Cuốn sách gồm sáu chương, ghi lại từ những bước đi ban đầu cho đến các nhiệm vụ nhiều thử thách tại châu Phi, đồng thời khắc họa tinh thần đoàn kết và sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam.

Bộ sách “Tướng Thanh - Tướng Vịnh”: Dấu ấn lịch sử và nhân văn - Ảnh 2.

Hồi ký "Hành trình vì hòa bình"

Với văn phong giản dị nhưng sâu lắng, tác phẩm không chỉ cho thấy tầm nhìn chiến lược mà còn bộc lộ phẩm chất nhân văn của người lính, qua những chi tiết đời thường như vườn rau nơi dã chiến hay lời dặn "giữ an toàn là trên hết".

Đây là công trình tâm huyết cuối cùng của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, kịp hoàn thiện trước khi ông qua đời, và trở thành dấu mốc trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng.

Chân dung Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

"Những câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh" là cuốn sách tái hiện một giai đoạn lịch sử giàu cảm xúc. Cuốn sách được hình thành từ những hồi ức của cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và các thành viên trong gia đình về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, kết hợp cùng với việc sưu tầm, biên soạn nội dung từ nhiều bộ tư liệu, bài viết của các nhà nghiên cứu, các nhà văn, nhà báo và đông đảo bạn hữu gia đình, với một tâm nguyện chung trong việc gìn giữ ký ức lịch sử và những giá trị cốt lõi không thể phai mờ.

Bộ sách “Tướng Thanh - Tướng Vịnh”: Dấu ấn lịch sử và nhân văn - Ảnh 3.

Sách "Những câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh"

Không chỉ phác họa chân dung một vị tướng tài ba, tác phẩm còn cho thấy sự gần gũi đời thường của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh đạo luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. Với lối kể dung dị, những câu chuyện nhỏ bé đã khắc họa rõ hơn nhân cách, tình đồng chí và lòng yêu thương chiến sĩ, nông dân.

Bộ sách với những góc nhìn từ hậu thế và cánh thư thời chiến

Cùng với đó, cuốn "Nguyễn Chí Thanh - Những góc nhìn từ hậu thế" mang đến cách tiếp cận mới mẻ khi nhóm tác giả trẻ viết về vị tướng từ góc nhìn của thế hệ hôm nay.

TIN LIÊN QUAN

Không chỉ nhấn mạnh chiến công quân sự, tác phẩm còn tái hiện hình ảnh một "Đại tướng nông nghiệp", người khởi xướng phong trào "Gió Đại Phong" giúp nông thôn miền Bắc phát triển mạnh mẽ, tạo hậu phương vững chắc cho tiền tuyến.

Bộ sách “Tướng Thanh - Tướng Vịnh”: Dấu ấn lịch sử và nhân văn - Ảnh 4.

Sách "Nguyễn Chí Thanh - Những góc nhìn từ hậu thế"

Trong khi đó, "Những cánh thư ra Bắc vào Nam" tập hợp 73 bức thư Đại tướng Nguyễn Chí Thanh gửi gia đình từ năm 1948 đến 1967. Những lá thư mộc mạc nhưng chan chứa tình yêu thương, vừa thể hiện nỗi nhớ gia đình, vừa phản chiếu khí phách của một người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Đây không chỉ là tư liệu lịch sử quý giá mà còn là di sản tinh thần giàu nhân văn, lay động nhiều thế hệ.

Bộ sách “Tướng Thanh - Tướng Vịnh”: Dấu ấn lịch sử và nhân văn - Ảnh 5.

Sách "Những cánh thư ra Bắc vào Nam"

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Chí Vịnh sách mới gìn giữ hòa bình
