Thể thao

Bộ Thanh niên - Thể thao Malaysia cải tổ bóng đá, xây dựng “từ gốc” sau phán quyết của CAS

Quốc An

(NLĐO) - Bóng đá Malaysia định hướng xây dựng từ gốc rễ và các phong trào, tạo nền tảng cho quốc gia dưới sự hỗ trợ từ FAM.

Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia Malaysia (NFDP) được tái khởi động, khi Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Taufiq Johari dự kiến công bố kế hoạch mới.

Theo ông Taufiq Johari, NFDP sẽ được củng cố như một phần trong cam kết dài hạn của chính phủ đối với công tác phát triển bóng đá, bất chấp những vấn đề gần đây liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

"Trước hết, chúng ta cần rút ra bài học từ những gì đã xảy ra. Chúng tôi tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS)" - ông Taufiq Johari nói khi đề cập đến quyết định gần đây của cơ quan này.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia cho biết bộ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và làm việc với FAM trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông khẳng định phán quyết của CAS không ảnh hưởng đến NFDP.

"Quyết định của CAS không tác động đến NFDP, bởi vấn đề này không liên quan đến chương trình" - ông nhấn mạnh.

Theo ông Taufiq Johari, trọng tâm của chính phủ Malaysia hiện nay là tăng cường phát triển bóng đá từ cấp độ cơ sở, nhằm đào tạo thêm nhiều tài năng cho bóng đá nước này.

"Điều quan trọng là phải bảo đảm bóng đá Malaysia tiếp tục phát triển. Ở cấp độ phong trào, chúng ta cần đào tạo thêm nhiều cầu thủ và vận động viên giỏi cho đất nước" - ông nói.

Bên cạnh đó, NFDP sẽ tiếp tục được tăng cường thông qua sự phối hợp với Hội đồng Thể thao Quốc gia Malaysia (NSC). Ông Taufiq Johari cũng xác nhận chương trình này vẫn chưa được chuyển giao cho FAM.

Trong khi đó, Tổng giám đốc NSC, Jefri Ngadirin cho biết cơ quan này vẫn đang giám sát việc triển khai NFDP, còn FAM đóng vai trò đối tác kỹ thuật.

Theo ông, NFDP đã được điều chỉnh với nhiều cải tiến, bao gồm thay đổi cơ cấu tổ chức, định hướng kỹ thuật cũng như xây dựng lại "DNA" lối chơi cho chương trình.

Huyền thoại Malaysia yêu cầu FAM công khai các diễn biến vụ nhập tịch "lậu"

(NLĐO) - Trước hạn ra phán quyết của CAS, huyền thoại Malaysia yêu cầu FAM cập nhật các thông tin về vụ nhập tịch “lậu”.

