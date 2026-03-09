HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra tiến độ Vành đai 3 tại Tân Vạn

Ngọc Quý

(NLĐO) - Kiểm tra dự án Vành đai 3 TPHCM tại nút giao Tân Vạn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu hoàn thành các hạng mục trọng điểm vào 30-6.

Ngày 9-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra hiện trường dự án đường Vành đai 3 TPHCM tại khu vực nút giao Tân Vạn.

Bộ trưởng kiểm tra tiến độ Vành đai 3 tại nút Tân Vạn - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra hiện trường nút giao Tân Vạn thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM

Vành đai 3 TPHCM đạt hơn 70% khối lượng thi công

Báo cáo tại hiện trường, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) cho biết tuyến Vành đai 3 đoạn qua TPHCM được triển khai theo Nghị quyết 57/2022 của Quốc hội, gồm 4 dự án thành phần: 2 dự án xây dựng và 2 dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Bộ trưởng kiểm tra tiến độ Vành đai 3 tại nút Tân Vạn - Ảnh 2.

Toàn tuyến Vành đai 3 đạt khối lượng hơn 70%

Trong đó, dự án thành phần 1 có chiều dài khoảng 43,7 km, đi qua TP Thủ Đức và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh (cũ). Dự án thành phần 5 dài khoảng 11,8 km, gồm nút giao Tân Vạn và đoạn từ nút giao Bình Chuẩn đến cầu Bình Gởi. Tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn cao tốc, giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe, có đường song hành hai bên.

Công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật của dự án đã hoàn thành 100%, tạo điều kiện cho các nhà thầu triển khai thi công.

Hiện dự án thành phần 1 đang triển khai 10/10 gói thầu xây lắp chính, sản lượng đạt khoảng 72,7% giá trị hợp đồng. Khu vực phía Đông dài 14,7 km đạt sản lượng hơn 80% và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào ngày 30-9-2026, trong đó một số nhánh cầu và đoạn cầu cạn tại nút giao HLD phấn đấu hoàn thành vào các mốc 30-4 và 30-6-2026.

Khu vực phía Tây dài khoảng 32,6 km hiện đạt sản lượng khoảng 64,6%. Một số hạng mục như hầm chui Tỉnh lộ 15 và cầu vượt Võ Văn Bích đã được đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026. Các đoạn tuyến còn lại dự kiến hoàn thành theo từng mốc từ tháng 4 đến tháng 9-2026.

Đối với dự án thành phần 5, hiện 4/4 gói thầu xây lắp đang được triển khai, sản lượng đạt hơn 62% khối lượng hợp đồng. Trong đó, cầu Bình Gởi dự kiến thông xe kỹ thuật vào ngày 30-3-2026 và hoàn thành cầu cạn tuyến chính vào cuối tháng 6-2026.

Nút giao Tân Vạn phấn đấu hoàn thành ngày 30-6

Tại nút giao Tân Vạn, nhiều hạng mục đã được triển khai, trong đó hai tuyến VĐ3-SHP1 và VĐ3-SHT3 đã đưa vào sử dụng. Theo kế hoạch, cầu cạn tuyến chính sẽ hoàn thành vào ngày 30-6-2026, các nhánh cầu còn lại hoàn thành vào cuối tháng 9-2026.

Bộ trưởng kiểm tra tiến độ Vành đai 3 tại nút Tân Vạn - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường báo cáo tại hiện trường

Ban Giao thông cho biết nguồn vật liệu xây dựng vẫn là một trong những khó khăn của dự án. Tổng nhu cầu cát đắp nền của dự án thành phần 1 khoảng 5,6 triệu m³, trong đó đã huy động được 4,4 triệu m³. Nhu cầu đá xây dựng khoảng 3 triệu m³, hiện đã huy động được khoảng 1,2 triệu m³, phần còn lại đang tiếp tục làm việc với các mỏ đá tại Đồng Nai để bổ sung nguồn cung.

Ngoài ra, giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là đá và cấp phối đá dăm, tăng cao so với dự toán ban đầu; giá xăng dầu biến động cũng làm gia tăng chi phí thi công và vận chuyển vật liệu.

Bộ trưởng kiểm tra tiến độ Vành đai 3 tại nút Tân Vạn - Ảnh 4.

TPHCM sẽ tiếp tục triển khai mở rộng đường Vành đai 3 lên 8 làn xe trong thời gian tới

Báo cáo với Bộ trưởng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết tiến độ thi công nút giao Tân Vạn hiện vẫn được kiểm soát và thành phố phấn đấu hoàn thành vào ngày 30-6. Các vấn đề liên quan đến năng lực thi công, nguồn vật liệu và di dời hạ tầng kỹ thuật cơ bản đã được xử lý.

Theo lãnh đạo TPHCM, giai đoạn 1 của tuyến Vành đai 3 sẽ khai thác với quy mô 4 làn xe. Thành phố cũng đã báo cáo phương án đầu tư hoàn chỉnh giai đoạn 2 với quy mô 8 làn xe, tổng kinh phí khoảng 60.000 tỉ đồng. Khi giai đoạn 1 đưa vào khai thác, các thủ tục sẽ tiếp tục được triển khai để hoàn thiện toàn tuyến, trong đó giai đoạn 2 dự kiến dài hơn 60 km do mặt bằng đã được giải phóng.

Bộ trưởng kiểm tra tiến độ Vành đai 3 tại nút Tân Vạn - Ảnh 5.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại hiện trường

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ghi nhận nỗ lực của TPHCM, Ban Quản lý dự án giao thông và các nhà thầu trong quá trình triển khai dự án, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Theo Bộ trưởng, nút giao Tân Vạn là hạng mục phức tạp nhất của toàn dự án, song nhiều vấn đề về mặt bằng, tổ chức thi công và phối hợp giữa các đơn vị đã cơ bản được giải quyết. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị và nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, bảo đảm hoàn thành nút giao Tân Vạn vào ngày 30-6 và không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án.

Sau khi kiểm tra tại nút giao Tân Vạn, đoàn công tác tiếp tục kiểm tra hiện trường các dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

