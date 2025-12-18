HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vành đai 3 qua Đồng Nai tăng tốc trước giờ G

NGỌC QUÝ - CHÍ NGUYÊN

(NLĐO) - Công trường Vành đai 3 TPHCM qua Đồng Nai đang tăng tốc ngày đêm, gấp rút hoàn thiện hạ tầng để kịp thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12.

Những ngày cận mốc thông xe kỹ thuật, công trường dự án Vành đai 3 TPHCM đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai luôn trong tình trạng sáng đèn, máy móc hoạt động liên tục. Các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công nhiều ca nhằm kịp mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12 theo kế hoạch đề ra.

Ghi nhận trên toàn tuyến cho thấy nhịp độ thi công được đẩy lên cao ở tất cả các hạng mục, từ tuyến chính, cầu vượt, đường gom đến hệ thống an toàn giao thông. Nhiều đoạn đã hoàn tất thảm bê tông nhựa lớp trên cùng, lắp đặt dải phân cách cứng, lưới bảo vệ và hệ thống biển báo. Các kỹ sư, công nhân bám công trường từ sáng sớm đến tối muộn, tranh thủ từng giờ để hoàn thiện những phần việc cuối cùng.

Cận ngày thông xe, công trường Vành đai 3 Đồng Nai hối hả

Toàn cảnh Vành đai 3 đoạn qua Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật 5 km vào ngày 19-12 sắp tới - CLIP: CHÍ NGUYÊN

Vành đai 3 qua Đồng Nai tăng tốc trước giờ G - Ảnh 1.

Tại nút giao giữa Vành đai 3 với đường tỉnh 25C (huyện Nhơn Trạch), vòng xoay và các nhánh kết nối cơ bản đã hình thành, tạo diện mạo rõ nét cho một trong những nút giao quan trọng nhất của đoạn tuyến qua Đồng Nai

Vành đai 3 qua Đồng Nai tăng tốc trước giờ G - Ảnh 2.

Nhiều hạng mục phụ trợ như chiếu sáng, an toàn giao thông đang được hoàn thiện song song

Vành đai 3 qua Đồng Nai tăng tốc trước giờ G - Ảnh 3.

Đoạn Vành đai 3 đi qua Đồng Nai có chiều dài hơn 11 km, được triển khai với 3 gói thầu xây lắp, khởi công từ giữa tháng 6-2023, tổng mức đầu tư trên 2.580 tỉ đồng

Vành đai 3 qua Đồng Nai tăng tốc trước giờ G - Ảnh 4.

Trên tuyến, khoảng 5 km được xây dựng theo tiêu chuẩn cao tốc, kết nối đồng bộ với dự án thành phần 1A Tân Vạn – Nhơn Trạch tại khu vực đường tỉnh 25B (đường Tôn Đức Thắng), quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/giờ.

Vành đai 3 qua Đồng Nai tăng tốc trước giờ G - Ảnh 5.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, đến nay khối lượng thi công toàn dự án đã đạt trên 60% giá trị hợp đồng. Một số hạng mục đạt và vượt tiến độ kế hoạch

Vành đai 3 qua Đồng Nai tăng tốc trước giờ G - Ảnh 6.

Trong đó, gói thầu số 26, dài khoảng 2,2 km từ đầu tuyến đến nút giao 25C, đạt gần 50% khối lượng; gói thầu 29, dài 2,8 km từ 25C đến 25B, đạt trên 65%; gói thầu 32, gồm đường song hành từ 25B đến cầu Nhơn Trạch, đạt hơn 60%

Vành đai 3 qua Đồng Nai tăng tốc trước giờ G - Ảnh 7.

Tuyến đường có điểm đầu kết nối với cao tốc Bến Lức – Long Thành, điểm cuối tại mố B cầu Nhơn Trạch. Trên toàn tuyến bố trí nhiều cầu vượt dân sinh tại các nút giao lớn như ĐT.25A, ĐT.25B, ĐT.25C nhằm đảm bảo lưu thông an toàn cho người dân khu vực

Vành đai 3 qua Đồng Nai tăng tốc trước giờ G - Ảnh 8.

Riêng nút giao với cao tốc Bến Lức – Long Thành tại xã Phước An hiện vẫn đang trong quá trình triển khai, dự kiến sẽ hoàn thiện đồng bộ vào giữa năm 2026

Vành đai 3 qua Đồng Nai tăng tốc trước giờ G - Ảnh 9.

Đại diện các đơn vị thi công cho biết, giai đoạn cuối năm áp lực tiến độ rất lớn, song toàn bộ lực lượng đều xác định đây là dự án trọng điểm quốc gia nên nỗ lực cao nhất để đảm bảo mốc thông xe kỹ thuật đúng kế hoạch. Nhiều tổ đội làm việc xuyên tuần, hạn chế tối đa thời gian nghỉ

Vành đai 3 qua Đồng Nai tăng tốc trước giờ G - Ảnh 10.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, đoạn Vành đai 3 qua Đồng Nai sẽ giữ vai trò trục giao thông chiến lược, tăng cường kết nối giữa TP HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ, giảm áp lực cho hệ thống đường hiện hữu và các tuyến xuyên tâm. Dự án cũng được kỳ vọng tạo dư địa phát triển đô thị, công nghiệp, logistics, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và hiện thực hóa mục tiêu phát triển mạng lưới cao tốc quốc gia

