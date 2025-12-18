Vành đai 3 qua Đồng Nai tăng tốc trước giờ G

(NLĐO) - Công trường Vành đai 3 TPHCM qua Đồng Nai đang tăng tốc ngày đêm, gấp rút hoàn thiện hạ tầng để kịp thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12.
Những ngày cận mốc thông xe kỹ thuật, công trường dự án Vành đai 3 TPHCM đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai luôn trong tình trạng sáng đèn, máy móc hoạt động liên tục. Các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công nhiều ca nhằm kịp mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12 theo kế hoạch đề ra.
Ghi nhận trên toàn tuyến cho thấy nhịp độ thi công được đẩy lên cao ở tất cả các hạng mục, từ tuyến chính, cầu vượt, đường gom đến hệ thống an toàn giao thông. Nhiều đoạn đã hoàn tất thảm bê tông nhựa lớp trên cùng, lắp đặt dải phân cách cứng, lưới bảo vệ và hệ thống biển báo. Các kỹ sư, công nhân bám công trường từ sáng sớm đến tối muộn, tranh thủ từng giờ để hoàn thiện những phần việc cuối cùng.
Cận ngày thông xe, công trường Vành đai 3 Đồng Nai hối hả
Toàn cảnh Vành đai 3 đoạn qua Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật 5 km vào ngày 19-12 sắp tới - CLIP: CHÍ NGUYÊN
