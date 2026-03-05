HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề xuất mở rộng Đường Vành đai 3 TPHCM lên 8 làn xe

Ngọc Quý

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM đề xuất đầu tư hoàn chỉnh 8 làn cao tốc tuyến Đường Vành đai 3 TPHCM, tổng vốn sơ bộ hơn 60.000 tỉ đồng.

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản báo cáo UBND TP về việc rà soát, đề xuất phương án đầu tư nâng cấp, hoàn thiện tuyến Đường Vành đai 3 TPHCM theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện 05/CĐ-TTg về việc khẩn trương rà soát, đầu tư hoàn chỉnh các tuyến cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ.

Tuyến Vành đai 3 dài khoảng 130 km, đi qua TPHCM và các địa phương lân cận như Đồng Nai và Tây Ninh. Tuyến được quy hoạch với quy mô 8 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/giờ.

Đề xuất mở rộng Đường Vành đai 3 TPHCM lên 8 làn - Ảnh 1.

Đường Vành đai 3, đoạn qua TP Thủ Đức cũ đã cấp tập thảm nhựa, đạt tiến độ hơn 80%

Hiện nay, dự án được triển khai theo nhiều đoạn và do nhiều chủ đầu tư thực hiện. Trong đó, đoạn dài khoảng 76,34 km được đầu tư theo Nghị quyết 57/2022/QH15 với quy mô giai đoạn phân kỳ gồm 4 làn cao tốc hạn chế, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, có bố trí làn dừng khẩn cấp không liên tục.

Dự án thành phần 1A dài khoảng 8,75 km do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2025 với quy mô 4 làn xe. 

Sau đó, Bộ Xây dựng đã điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng cấp tuyến lên tiêu chuẩn cao tốc 4 làn, vận tốc thiết kế 100 km/h và bổ sung thêm một đơn nguyên cầu Nhơn Trạch đạt quy mô 8 làn xe.

Ngoài ra, đoạn dài khoảng 15,3 km đi trùng với tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn hiện đang khai thác với quy mô đường đô thị 6 làn xe. Trong khi đó, tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư đang được xây dựng với quy mô 4 làn cao tốc hoàn chỉnh và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Sở Xây dựng cho biết quy mô đầu tư hiện nay trên toàn tuyến chưa đồng bộ. Một số đoạn chưa đáp ứng đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc, có thể ảnh hưởng đến khả năng lưu thông và năng lực thông hành của toàn tuyến.

Qua rà soát, Sở Xây dựng đưa ra 2 phương án nâng cấp. Phương án thứ nhất là bổ sung làn dừng khẩn cấp trong giai đoạn phân kỳ để bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, phương án này gặp nhiều khó khăn do tuyến đang đầu tư theo dạng một nửa mặt cắt ngang, khiến việc mở rộng sau này khó tận dụng hạ tầng đã xây dựng, đồng thời có nguy cơ phát sinh chi phí lớn và ảnh hưởng chất lượng công trình.

Đề xuất mở rộng Đường Vành đai 3 TPHCM lên 8 làn - Ảnh 2.

Sở Xây dựng TPHCM đề xuất mở rộng đường Vành đai 3 với 8 làn xe

Phương án thứ hai là đầu tư hoàn chỉnh toàn tuyến theo quy hoạch với quy mô 8 làn cao tốc. Theo Sở Xây dựng, phương án này giúp đáp ứng tốt nhu cầu giao thông trong tương lai, hạn chế nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị sau sáp nhập và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM và khu vực.

Tổng mức đầu tư sơ bộ cho phương án hoàn chỉnh toàn tuyến được ước tính hơn 60.000 tỉ đồng.

Từ các phân tích trên, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến Đường Vành đai 3 TPHCM theo quy mô 8 làn cao tốc hoàn chỉnh. Sau khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền, TPHCM sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan để triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Tin liên quan

Hơn 300 công nhân “ăn Tết” trên công trường Vành đai 3

Hơn 300 công nhân “ăn Tết” trên công trường Vành đai 3

(NLĐO) - Ban Giao thông TPHCM sẽ tổ chức thi công xuyên Tết Bính Ngọ 2026 tại dự án Vành đai 3, huy động hơn 300 nhân lực để bảo đảm tiến độ thông xe.

Vành đai 3 qua Đồng Nai tăng tốc trước giờ G

(NLĐO) - Công trường Vành đai 3 TPHCM qua Đồng Nai đang tăng tốc ngày đêm, gấp rút hoàn thiện hạ tầng để kịp thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12.

Vì sao vành đai 3 qua Tây Ninh lỡ hẹn thông xe kỹ thuật ngày mai?

(NLĐO) - Ngày 18-12, Ban Quản lý đầu tư xây dựng Long An (Tây Ninh) cho biết tuyến Vành đai 3 TPHCM qua Tây Ninh chưa thể thông xe kỹ thuật

Vành đai 3 TPHCM đường Vành đai 3 Sở Xây dựng mở rộng đường Vành đai 3 lên 8 làn xe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo