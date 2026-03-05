Đề xuất mở rộng Đường Vành đai 3 TPHCM lên 8 làn xe

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản báo cáo UBND TP về việc rà soát, đề xuất phương án đầu tư nâng cấp, hoàn thiện tuyến Đường Vành đai 3 TPHCM theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện 05/CĐ-TTg về việc khẩn trương rà soát, đầu tư hoàn chỉnh các tuyến cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ.

Tuyến Vành đai 3 dài khoảng 130 km, đi qua TPHCM và các địa phương lân cận như Đồng Nai và Tây Ninh. Tuyến được quy hoạch với quy mô 8 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/giờ.

Đường Vành đai 3, đoạn qua TP Thủ Đức cũ đã cấp tập thảm nhựa, đạt tiến độ hơn 80%

Hiện nay, dự án được triển khai theo nhiều đoạn và do nhiều chủ đầu tư thực hiện. Trong đó, đoạn dài khoảng 76,34 km được đầu tư theo Nghị quyết 57/2022/QH15 với quy mô giai đoạn phân kỳ gồm 4 làn cao tốc hạn chế, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, có bố trí làn dừng khẩn cấp không liên tục.

Dự án thành phần 1A dài khoảng 8,75 km do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2025 với quy mô 4 làn xe.

Sau đó, Bộ Xây dựng đã điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng cấp tuyến lên tiêu chuẩn cao tốc 4 làn, vận tốc thiết kế 100 km/h và bổ sung thêm một đơn nguyên cầu Nhơn Trạch đạt quy mô 8 làn xe.

Ngoài ra, đoạn dài khoảng 15,3 km đi trùng với tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn hiện đang khai thác với quy mô đường đô thị 6 làn xe. Trong khi đó, tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư đang được xây dựng với quy mô 4 làn cao tốc hoàn chỉnh và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Sở Xây dựng cho biết quy mô đầu tư hiện nay trên toàn tuyến chưa đồng bộ. Một số đoạn chưa đáp ứng đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc, có thể ảnh hưởng đến khả năng lưu thông và năng lực thông hành của toàn tuyến.

Qua rà soát, Sở Xây dựng đưa ra 2 phương án nâng cấp. Phương án thứ nhất là bổ sung làn dừng khẩn cấp trong giai đoạn phân kỳ để bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, phương án này gặp nhiều khó khăn do tuyến đang đầu tư theo dạng một nửa mặt cắt ngang, khiến việc mở rộng sau này khó tận dụng hạ tầng đã xây dựng, đồng thời có nguy cơ phát sinh chi phí lớn và ảnh hưởng chất lượng công trình.

Sở Xây dựng TPHCM đề xuất mở rộng đường Vành đai 3 với 8 làn xe

Phương án thứ hai là đầu tư hoàn chỉnh toàn tuyến theo quy hoạch với quy mô 8 làn cao tốc. Theo Sở Xây dựng, phương án này giúp đáp ứng tốt nhu cầu giao thông trong tương lai, hạn chế nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị sau sáp nhập và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM và khu vực.

Tổng mức đầu tư sơ bộ cho phương án hoàn chỉnh toàn tuyến được ước tính hơn 60.000 tỉ đồng.

Từ các phân tích trên, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến Đường Vành đai 3 TPHCM theo quy mô 8 làn cao tốc hoàn chỉnh. Sau khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền, TPHCM sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan để triển khai các bước tiếp theo theo quy định.