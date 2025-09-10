HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Gần 2.500 tỉ đồng BHYT bị “treo”: BHXH nói gì?

N.Dung

(NLĐO) - BHXH Việt Nam cho rằng vướng mắc thanh toán BHYT hiện nay chủ yếu do cơ chế, chính sách bất cập và một số quy định pháp luật chưa đồng bộ.

Thời gian qua, Sở Y tế TP HCM đã nhiều lần kiến nghị về tình trạng cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) chậm thanh toán chi phí BHYT. Cụ thể, năm 2023, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT tại TP HCM có chi phí vượt dự toán 557,5 tỉ đồng; năm 2024 dự kiến khoảng 1.950 tỉ đồng.

Lý do BHXH chưa thanh toán gần 2.500 tỉ đồng BHYT? - Ảnh 1.

Thăm khám cho người bệnh tại cơ sở y tế. Ảnh: Nguyễn Hà

Bộ Y tế thúc BHXH chi trả gần 2.500 tỉ đồng BHYT

Liên quan đến phản ánh này, giữa tháng 8 vừa qua Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị BHXH Việt Nam khẩn trương thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt dự toán, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở y tế và bảo đảm quyền lợi người tham gia.

Bộ Y tế cho biết có văn bản gửi BHXH Việt Nam về việc chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt dự toán và chưa thu hồi chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên thiết bị y tế chưa hoàn thành xác lập sở hữu toàn dân trước ngày 30-4-2023.

Trong hai năm 2023 - 2024, Sở Y tế TP HCM ghi nhận BHXH chưa chi trả gần 2.500 tỉ đồng chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt dự toán cho các bệnh viện.

BHXH TP HCM đã giám định, thẩm định và gửi BHXH Việt Nam, đồng thời đang tiến hành thu hồi chi phí với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên thiết bị y tế chưa hoàn tất thủ tục xác lập sở hữu toàn dân.

Bộ Y tế cho biết việc chưa thanh toán và kéo dài thời gian chờ thanh toán đối với chi phí vượt dự toán khiến nhiều cơ sở gặp khó khăn về nguồn kinh phí, mất cân đối thu chi, nợ tiền thuốc của doanh nghiệp cung cấp và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tham gia BHYT.

Với các chi phí thực hiện trên thiết bị y tế chưa hoàn thành xác lập sở hữu toàn dân, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị BHXH Việt Nam tạm dừng thu hồi cho đến khi có quyết định của Chính phủ. Bộ cũng đang tổng hợp, báo cáo Chính phủ về vấn đề này.

Về chi phí vượt dự toán năm 2023, Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam khẩn trương báo cáo Bộ Tài chính để trình Chính phủ phê duyệt, nhằm sớm thanh toán cho các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có TP HCM. Với số vượt dự kiến năm 2024, Bộ yêu cầu thực hiện đúng quy định của Luật BHYT và các nghị định liên quan.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, BHXH Việt Nam cần chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành thực hiện tạm ứng chi phí khám chữa bệnh BHYT theo tỉ lệ và số lần tạm ứng được quy định tại Điều 32 Luật BHYT, nhằm bảo đảm kinh phí phục vụ người dân và duy trì hoạt động khám chữa bệnh.

Vướng mắc do cơ chế, chính sách chưa đồng bộ

Trong văn bản mới đây, BHXH Việt Nam cho biết quá trình triển khai chính sách, ngành BHXH luôn đồng hành cùng người bệnh và các cơ sở y tế, coi việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT là nhiệm vụ trọng tâm. Mục tiêu là để mỗi người tham gia BHYT đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, đầy đủ và công bằng.

BHXH Việt Nam luôn tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ BHYT, đồng thời đề cao nguyên tắc công khai, minh bạch, tạo sự thống nhất trong chấp hành pháp luật giữa cơ quan quản lý quỹ và các cơ sở khám, chữa bệnh.

Theo BHXH Việt Nam, những vướng mắc hiện nay chủ yếu phát sinh do bất cập về cơ chế, chính sách, một số quy định pháp luật chưa đồng bộ, chưa đầy đủ.

img

Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo thông suốt khám, chữa bệnh BHYT khi triển khai quy định mới

Hiện cơ quan này đã báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, tháo gỡ, nhằm bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người thụ hưởng.

Liên quan việc một số cơ sở y tế chưa được thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT do vượt dự toán, BHXH Việt Nam cho biết đây là vướng mắc về cơ chế chính sách. Chính phủ đã giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng đề án giải quyết các khoản tồn đọng từ năm 2025 trở về trước, trình trong quý III-2025.

BHXH Việt Nam đang phối hợp các bộ, ngành rà soát, báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý, bảo đảm khả thi, hiệu quả và đúng pháp luật; bảo đảm hài hòa quyền lợi người bệnh, duy trì hoạt động ổn định của cơ sở y tế và giữ vững tính bền vững của quỹ BHYT.

