Kinh tế

TP HCM sẵn sàng đồng hành cùng Ý và châu Âu phát triển kinh tế xanh, năng lượng tái tạo

Thanh Thảo

(NLĐO) - TP HCM mong muốn Diễn đàn đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Ý không chỉ là nơi để các bên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ

Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Ý lần thứ 9, được tổ chức tại phường Bình Dương, TP HCM sáng 13-11, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh diễn đàn diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức đặc biệt khi Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng đang bước vào giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử để bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Ông Nguyễn Văn Được cho rằng, TP HCM đang tái cấu trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối. Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại.

TP HCM đồng hành cùng Ý phát triển kinh tế xanh và năng lượng tái tạo - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc diễn đàn

Việc hợp nhất TP HCM với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là dấu mốc đặc biệt quan trọng, đánh dấu 3 trung tâm kinh tế, 3 cực tăng trưởng năng động hội tụ, hình thành nên vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển lớn nhất cả nước và có vị thế quan trọng trong khu vực.

TP HCM tự hào là một trong những địa phương tiên phong của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác với các quốc gia ASEAN, đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với khu vực.

TP HCM sẵn sàng phối hợp với các cơ quan đại diện, tổ chức xúc tiến và cộng đồng doanh nghiệp Ý trong việc tăng cường kết nối và mở rộng các hoạt động hợp tác kinh tế với các nước ASEAN. Qua đó, thúc đẩy làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ý cũng như quan hệ kinh tế thương mại giữa Ý với các nước ASEAN.

TP HCM đồng hành cùng Ý phát triển kinh tế xanh và năng lượng tái tạo - Ảnh 2.

Diễn đàn được tổ chức từ ngày 12 đến 14-11

Cũng như luôn sẵn sàng đồng hành cùng Ý và châu Âu trong các lĩnh vực then chốt như phát triển kinh tế xanh, năng lượng tái tạo hướng tới Net Zero 2050. Xây dựng hạ tầng thông minh, logistics bền vững và đô thị đa trung tâm. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác giáo dục, nghiên cứu và đào tạo nhân lực quốc tế.

Ý là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại châu Âu, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 4 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm 2025. Tại TP HCM, Ý hiện là nhà đầu tư lớn thứ 24 trong số 129 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư gần 135 triệu USD.

Trao đổi với báo chí bên lề diễn đàn, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết với tinh thần "cùng bàn, cùng làm, cùng hưởng", TP HCM mong muốn Diễn đàn đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Ý không chỉ là nơi để các bên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ.

Thông qua diễn đàn này còn khơi dậy nguồn cảm hứng hành động, cùng khởi tạo các sáng kiến và dự án hợp tác thiết thực, hướng tới những thành quả mang lại sự phồn vinh và thịnh vượng.

Đồng thời thể hiện tính liên tục, kế thừa và nhất quán trong định hướng hợp tác quốc tế của TP HCM nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung. Đồng thời, đây còn là minh chứng cho tầm nhìn phát triển vùng mang tính chiến lược, hướng tới mục tiêu xây dựng TP HCM mới trở thành đô thị tầm khu vực, có sức ảnh hưởng quốc tế và nằm trong nhóm 100 thành phố hàng đầu thế giới – một trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo và văn hóa tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á.

