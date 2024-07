Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng phát triển, phát huy vai trò của các lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ

Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Đảng ủy Công an trung ương, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ chỉ đạo và trình Quốc hội thông qua lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2024. Việc Quốc hội ban hành luật này có ý nghĩa rất quan trọng, là cột mốc có hiệu lực pháp lý để tiếp tục xây dựng, củng cố, duy trì các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, công tác thông tin liên lạc có vai trò hết sức quan trọng. Thông tin nhanh, thông tin đúng, kịp thời, chính xác sẽ giúp lãnh đạo chỉ huy giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, do đó việc triển khai kịp thời kênh trao đổi thông tin liên lạc giữa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với lực lượng công an xã là vô cùng quan trọng, bảo đảm phát huy tối đa tính cơ động, linh hoạt, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng từ đó tạo thế chủ động trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở ở tỉnh Nghệ An tham gia buổi lễ

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở là lực lượng đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, có vai trò rất quan trọng ngay tại địa bàn cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị, xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Được biết, tại Nghệ An đã thành lập 3.797 tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại tất cả các khối xóm, thôn bản. Đây thực sự là "cánh tay nối dài" của lực lượng công an các cấp, giúp lực lượng công an xã chủ động giải quyết ngay tại chỗ, ngay từ cơ sở các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.

Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà cho đại diện lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Ảnh: Công TT tỉnh Nghệ An

Ngày 7-6-2024, HĐND tỉnh Nghệ An ban hành nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng; chế độ, chính sách đối với tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Tổng mức hỗ trợ mỗi năm chỉ trả cho lực lượng này là hơn 197 tỉ đồng.