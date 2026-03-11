Bộ trưởng Năng lượng Mỹ thông tin sai về tình hình eo biển Hormuz

"Hải quân Mỹ hiện chưa hộ tống bất kỳ tàu chở dầu hay tàu nào qua eo biển Hormuz" – kênh CNBC News dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 10-3 (giờ Mỹ).

"Đính chính" của bà Leavitt diễn ra ngay sau khi Bộ trưởng năng lượng Mỹ Chris Wright đăng trên mạng xã hội khẳng định "Hải quân Mỹ đã hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz".

"Tôi đã được thông báo về bài đăng này nhưng chưa có cơ hội nói chuyện trực tiếp với Bộ trưởng Năng lượng về việc đó" – bà Leavitt nói và cho biết thêm – "Tôi thấy bài đăng nhanh chóng được Bộ trưởng Wright gỡ xuống".

Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright đăng tin "Hải quân Mỹ đã hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz". Ảnh: X

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 10-3, ngay cả sau khi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ đăng thông tin không chính xác.

Dầu thô Mỹ giảm 11,94%, chốt phiên ở mức 83,45 USD mỗi thùng. Dầu Brent giảm 11,28%, xuống còn 87,80 USD mỗi thùng.

Giá dầu từng giảm hơn 17% ngay sau bài đăng của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ. Trong bài đăng, ông Wright viết rằng "Hải quân Mỹ đã hộ tống thành công một tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz nhằm bảo đảm dầu tiếp tục lưu thông tới các thị trường toàn cầu".

Một phát ngôn viên Bộ Năng lượng Mỹ tiếp đó cho biết đoạn video trên tài khoản X chính thức của Bộ trưởng Chris Wright đã được xóa sau khi xác định chú thích do nhân viên bộ đăng tải không chính xác.

"Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Wright đang theo dõi sát tình hình, trao đổi với các lãnh đạo ngành và yêu cầu quân đội Mỹ chuẩn bị thêm các phương án nhằm giữ cho eo biển Hormuz luôn thông suốt, bao gồm khả năng Hải quân Mỹ hộ tống các tàu chở dầu" - người phát ngôn nói thêm.

Hoạt động vận chuyển qua tuyến đường biển quan trọng này đã bị gián đoạn nghiêm trọng kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran hôm 28-2.

Trước khi xung đột nổ ra, khoảng 20% lượng tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu được xuất khẩu qua eo biển Hormuz do Iran kiểm soát.

Trước diễn biến căng thẳng, Cơ quan Năng lượng Quốc tế tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trong ngày 10-3 để thảo luận khả năng giải phóng nguồn dự trữ dầu khẩn cấp.

Hơn 30 quốc gia thành viên của tổ chức này, chủ yếu là các nền kinh tế phát triển ở châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Bắc Á, hiện nắm giữ khoảng 1,2 tỉ thùng dầu dự trữ.

Theo phân tích của Rapidan Energy, xung đột với Iran đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử ngành dầu mỏ.

Giám đốc điều hành Saudi Aramco (Ả Rập Saudi) là ông Amin Nasser cảnh báo xung đột hiện nay có thể gây "hậu quả thảm khốc" cho thị trường năng lượng.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump ngày trước đó cảnh báo rằng Iran sẽ phải hứng chịu đòn đáp trả "mạnh gấp 20 lần" nếu cố gắng ngăn chặn dòng chảy dầu qua Hormuz. Đáp lại, Iran tuyên bố "đợi hải quân Mỹ" tại eo biển chiến lược này.