Thời sự

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói về điều chỉnh lương và phụ cấp trong tháng 9

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết thời gian tới sẽ báo cáo Bộ Chính trị việc điều chỉnh lương và phụ cấp.

Bộ Nội vụ tham mưu Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị ngay trong tháng 9 này nhiều nội dung quan trọng, trong đó có đề xuất điều chỉnh 3 nhóm phụ cấp và hoàn thiện khung vị trí việc làm, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2025, diễn ra ngày 6-9.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói về điều chỉnh lương và phụ cấp trong tháng 9 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sau hơn 2 tháng vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp đã ghi nhận những chuyển biến, tiến bộ và tích cực hơn trên nhiều phương diện về tổ chức bộ máy, về giải quyết thủ tục hành chính cũng như chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn triển khai cũng bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế cần khẩn trương tháo gỡ. Trong đó, cơ cấu, số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã, còn bất cập; nơi thừa, nơi thiếu, nhiều vị trí chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ nêu rõ dù công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp đã có nhiều tiến bộ, song vẫn còn vướng mắc, đặc biệt trong giải quyết trực tuyến và các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư.

Đáng chú ý, năng lực quản trị xã hội và điều hành phát triển kinh tế - xã hội của nhiều xã còn hạn chế. Việc triển khai phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền còn thiếu đồng bộ, nhiều mặt còn lúng túng.

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các bộ ngành, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách. Các bộ, cơ quan ngang bộ cần khẩn trương bổ sung, điều chỉnh hệ thống thể chế để đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên từng lĩnh vực.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, một nội dung lớn khác phải báo cáo Bộ Chính trị ngay trong tháng 9 này là việc điều chỉnh lương và các loại phụ cấp. Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh 3 nhóm phụ cấp gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, gồm: Phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp khu vực; phụ cấp đặc thù.

Liên quan đến điều chỉnh mức lương cơ sở, Bộ trưởng cho biết tới đây cần tổng kết Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương, từ đó tính toán một chiến lược dài hơi cho cải cách tiền lương.

Đối với hoàn thiện vị trí việc làm, Bộ trưởng cho biết cũng sẽ báo cáo Bộ Chính trị thời gian tới. Hiện nay, hệ thống vị trí việc làm đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Mặc dù trước đó chúng ta đã có khung vị trí việc làm, nhưng nay cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp.

Bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết Bộ Nội vụ đã gửi văn bản tới các bộ, ngành và đề nghị phối hợp rà soát, tổng hợp để sớm báo cáo Bộ Chính trị, để làm cơ sở xác định biên chế của từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan Chính phủ và chính quyền địa phương. Đây là vấn đề rất lớn và khó, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả.

Phạm Thị Thanh Trà điều chỉnh lương Bộ Nội vụ chính quyền địa phương thủ tục hành chính
