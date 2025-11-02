HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Đưa diện tích trồng lúa Việt Nam ở Cuba lên 100-200 ngàn ha

Lê Thúy

(NLĐO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan đưa diện tích liên kết trồng lúa ở Cuba lên 100 - 200 ngàn ha trong thời gian tới.

Sáng 2-11, tại Hà Nội, Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Lắng nghe nông dân nói, với chủ đề: Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới do Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao tổ chức.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng chia sẻ về trồng lúa Việt Nam ở Cuba, hướng tới 100-200 ngàn ha - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng

Tại Diễn đàn, ông Phạm Văn Hướng, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 ở phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình trực tiếp đối thoại với Bộ trưởng.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng chia sẻ về trồng lúa Việt Nam ở Cuba, hướng tới 100-200 ngàn ha - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh thông điệp phải làm cho người nông dân hạnh phúc, có thu nhập tốt và có vị thế xã hội xứng đáng.

Ông Hướng được biết tới là nông dân đã thuê 160 ha đất ruộng bỏ hoang để trồng lúa, kết hợp làm dịch vụ nông nghiệp, biến ruộng đồng bỏ hoang, cằn cỗi thành cánh đồng trù phú, có doanh thu 12 tỉ đồng/năm.

Nhớ tới chia sẻ trong buổi tiếp kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm với 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc và Nhà khoa học của nhà nông năm 2025, ông Hướng rất ấn tượng với gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc các doanh nghiệp, nông dân Việt Nam hoàn toàn có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư, sản xuất lúa ở những nơi đang rất khó khăn trong vấn đề đảm bảo an ninh lương thực như đất nước Cuba.

Ông Phạm Văn Hướng rất mong cùng với Hội Đại điền tỉnh Ninh Bình được tìm kiếm cơ hội liên kết sản xuất lúa ở những nơi có nhiều diện tích đất canh tác, có thể vươn tới những nơi như Cuba.

Trực tiếp trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, cho biết thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm Cuba hồi tháng 9-2024 về việc đẩy mạnh liên kết phát triển các mô hình sản xuất với nước bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tích cực phối hợp với các bên vào cuộc.

"Đã có 1.500 ha lúa được gieo trồng bằng giống lúa của Việt Nam, quy trình kỹ thuật canh tác do Việt Nam chuyển giao, kết quả năng suất lúa rất cao, lên tới 7 - 8 tấn/ha, phía bạn rất phấn khởi"- Bộ trưởng Trần Đức Thắng chia sẻ.

Phấn đấu đưa diện tích liên kết trồng lúa Việt Nam - Cuba lên 100 - 200 ngàn ha

Tiếp nối thành công ngay trong vụ lúa đầu tiên trên đất Cuba, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan đưa diện tích liên kết trồng lúa ở Cuba lên 100 - 200 ha trong thời gian tới, góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho nước bạn.

Quay trở về nền ngành nông nghiệp trong nước, Anh hùng Lao động, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiBinh Seed Trần Mạnh Báo, nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào một thời điểm lịch sử mới, một kỷ nguyên mới. Người nông dân Việt Nam hôm nay không thể là những người "đi theo con trâu cái cày như trước" mà phải trở thành những công dân tri thức, chuyên nghiệp. Vì vậy, ông kiến nghị cần có một cơ chế, chính sách đặc biệt để lôi kéo những người trẻ, có tri thức về với nông nghiệp.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng nêu rõ tại buổi gặp mặt với 95 nông dân Việt Nam xuất sắc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh một tư tưởng rất sâu sắc: "Phải đặt người nông dân ở vị trí trung tâm trong toàn bộ tiến trình phát triển, tạo điều kiện để nông dân làm chủ, liên kết, làm giàu chính đáng. "Từ mỗi cánh đồng, ta nâng tầm thương hiệu quốc gia; từ mỗi làng quê, ta xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thông điệp ấy không chỉ là tình cảm của Đảng dành cho nông dân, mà là "kim chỉ nam" hành động của ngành nông nghiệp và môi trường trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho hay Bộ luôn xác định, muốn phát triển nông nghiệp hiện đại, sinh thái, bền vững, thì trước hết phải làm cho người nông dân hạnh phúc, có thu nhập tốt và có vị thế xã hội xứng đáng.

