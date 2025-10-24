HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thủ tướng chủ trì họp để ban hành Nghị quyết mới của Chính phủ về đột phá phát triển nhà ở xã hội

Văn Duẩn

NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai chính sách về nhà ở xã hội phải thuận lợi nhất cho người mua nhà ở xã hội, tránh làm méo mó chính sách.

Sáng 24-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì Hội nghị về tăng tốc, bứt phá, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 17 tỉnh, thành phố có nhu cầu lớn về nhà ở xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp để ban hành nghị quyết mới của Chính phủ về nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp để ra nghị quyết mới của Chính phủ về nhà ở xã hội. Ảnh: Nhật Bắc

Tham dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ ngành, địa phương; các hiệp hội, doanh nghiệp lớn, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.

Mở đầu hội nghị, Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước xác định trong quá trình phát triển đất nước không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Thời gian qua, cả nước đã thực hiện rất tốt chính sách an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, trong đó có việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 39 bậc.

Tại hội nghị này, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể có liên quan tiếp tục phát huy thành tựu đạt được, với tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" trong phát triển nhà ở xã hội, vì đất nước, nhân dân, theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào khác cao hơn là mang lại độc lập, tự do cho dân tộc, giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu phải nghĩ thật, làm thật, kết quả thật, người dân được hưởng thành quả thật.

Chính phủ đã có Nghị quyết về Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương. Trong đó, phấn đấu hết năm 2025 hoàn thành trên 100.000 căn nhà ở xã hội.

Đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đã và đang được triển khai, với khoảng 640.000 căn hộ, Thủ tướng ghi nhận kết quả trên là hết sức đáng mừng, song so với nhu cầu, còn có khoảng cách nên cần nỗ lực, cố gắng hơn.

Do đó, Thủ tướng đề nghị tại hội nghị này, các đại biểu thảo luận kỹ để đưa ra nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội nhanh, bền vững; đáp ứng nhu cầu của những người có nhu cầu về nhà ở xã hội, với mục tiêu là ban hành nghị quyết mới của Chính phủ về vấn đề này.

Theo người đứng đầu Chính phủ, nghị quyết phải đưa ra được các cơ chế, chính sách đảm bảo có lợi nhất cho tất các chủ thể liên quan. Trong đó, đảm bảo quản lý nhà nước về nhà ở xã hội; vai trò của các địa phương; các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội; người có nhu cầu về nhà ở xã hội và đa dạng hóa nguồn tín dụng dành cho nhà ở xã hội…, Thủ tướng lưu ý việc lựa chọn doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội phải căn cứ các tiêu chuẩn, quy trình, công khai, minh bạch, vừa phát huy lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, vừa phát huy trách nhiệm xã hội, tình dân tộc, nghĩa đồng bào của doanh nghiệp; các doanh nghiệp phải đặt địa vị mình vào điều kiện, hoàn cảnh của người có nhu cầu về nhà ở xã hội để phát triển nhà ở xã hội.

Các địa phương phải có quy hoạch phát triển nhà ở xã hội, phù hợp với các phân khúc nhà ở khác, đảm bảo các phân khúc nhà ở đều bình đẳng về hạ tầng giao thông, viễn thông, điện, nước, văn hóa, y tế, giáo dục… Những diện tích đất có vị trí đẹp, thuận lợi dành cho sản xuất, kinh doanh; đồng thời đầu tư hạ tầng để phát triển đô thị, nhà ở tại các khu vực còn chưa phát triển. Đặc biệt, chính sách và triển khai chính sách về nhà ở xã hội phải mang thuận lợi nhất cho người mua nhà ở xã hội, tránh làm méo mó chính sách.

Tin liên quan

Đề xuất nam giới có 2 con mà không có vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Đề xuất nam giới có 2 con mà không có vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội

(NLĐO)- Chính phủ đã đề xuất các chính sách ưu tiên mua nhà ở xã hội tại dự thảo Luật Dân số.

Thủ tướng sẽ làm việc với Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ về nhà ở xã hội, chính quyền 2 cấp

(NLĐO)- Thủ tướng vừa phân công Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện chính quyền 2 cấp.

Thủ tướng: Nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội theo hướng phù hợp hơn

(NLĐO) - Thủ tướng cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội theo hướng phù hợp hơn

bất động sản nhà ở xã hội Thủ tướng Chính phủ nghị quyết mới về nhà ở xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo