Quốc tế

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cảnh báo IRGC của Iran

Anh Thư

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa lên tiếng về cuộc tập trận hải quân của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 30-1, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã kêu gọi Lực lượng Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành cuộc tập trận "một cách an toàn, chuyên nghiệp và tránh những rủi ro không cần thiết".

Cuộc tập trận của hải quân IRGC bắt đầu vào ngày 31-1, dự kiến kéo dài 2 ngày.

CENTCOM cũng nhấn mạnh họ sẽ "không dung thứ" cho các hành động nguy hiểm của IRGC, theo đài RT.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cảnh báo IRGC của Iran - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay Boeing F/A-18E Super Hornet hạ cánh xuống tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln ở Ấn Độ Dương vào ngày 22-1 - Ảnh: AP

Các hành động đó bao gồm việc bay qua vùng trời mà các tàu quân sự Mỹ đang thực hiện các hoạt động bay, bay ở độ cao thấp hoặc bay có vũ trang qua các tài sản quân sự của Mỹ với ý định không rõ ràng, các chuyến tiếp cận bằng tàu cao tốc hướng đến va chạm với các tàu quân sự Mỹ, hoặc việc chĩa vũ khí vào lực lượng Mỹ.

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ cũng đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, kéo dài nhiều ngày trên khắp khu vực Trung Đông.

Bộ Tư lệnh Không quân Trung tâm Mỹ (AFCENT) trước đó đã công bố về một cuộc tập trận được thiết kế để thực hành việc triển khai nhanh chóng và duy trì máy bay chiến đấu đến nhiều "vị trí khẩn cấp" khác nhau.

Các cuộc tập trận trên không này bổ sung cho việc tăng cường lực lượng hải quân mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai ủng hộ.

Hồi đầu tuần, nhà lãnh đạo Mỹ đã tuyên bố về "hạm đội hùng mạnh" tiến về phía Iran, ám chỉ nhóm tác chiến tàu sân bay do tàu USS Abraham Lincoln dẫn đầu. Ông cũng bình luận "thật tuyệt nếu chúng ta không phải sử dụng chúng”.

Truyền thông nhà nước Iran đã công bố về cuộc tập trận của chính họ sau những động thái từ phía Mỹ. Tuy vậy, Tehran được cho là cũng đang thúc đẩy đàm phán với Washington thông qua một phái đoàn được cử đến Ankara - Thổ Nhĩ Kỳ, là nước đóng vai trò trung gian.

Iran centcom IRGC Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ
