Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 31-1: Mỹ điều thêm máy bay đặc nhiệm, Iran tự tin tuyên bố

Hải Hưng

(NLĐO) - Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Mỹ điều thêm máy bay đặc nhiệm từ Anh tới Azerbaijan trong khi quân đội Iran tuyên bố “mạnh hơn nhiều so với trước”.

Theo tờ The Telegraph, các phương án được trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện vượt xa những biện pháp quân sự mà ông từng cân nhắc khi làn sóng biểu tình quy mô lớn diễn ra cách đây 2 tuần ở Iran.

Mỹ điều máy bay đặc nhiệm

Một trong những lựa chọn tiềm ẩn nhiều rủi ro là triển khai lực lượng đặc nhiệm Mỹ thực hiện nhiệm vụ bí mật, nhằm phá hủy hoặc làm hư hại các phần còn hoạt động của chương trình hạt nhân Iran, sau chiến dịch quân sự diễn ra vào tháng 6 năm ngoái.

Mỹ và Iran cùng “dằn mặt” lẫn nhau - Ảnh 1.

Máy bay đặc nhiệm Lockheed MC-130J Commando II của Không quân Mỹ chuẩn bị đáp xuống căn cứ không quân RAF Mildenhall vào tháng 7-2020. Ảnh: Telegraph

Bị ám ảnh bởi những thất bại trong quá khứ, trong đó có chiến dịch giải cứu con tin bất thành dưới thời Tổng thống Jimmy Carter năm 1980, ông Donald Trump tỏ ra thận trọng trước khả năng đưa binh sĩ Mỹ trực tiếp tham chiến trên bộ.

Một phương án khác được đề cập là tiến hành các cuộc không kích nhằm vào giới lãnh đạo cấp cao của Iran, bao gồm nhà lãnh đạo tối cao 86 tuổi của nước này.

Mỹ ngày 29-1 (giờ địa phương) đã điều một máy bay MC-130J Commando II từ Anh tới Azerbaijan. Đây là loại máy bay được thiết kế chuyên biệt cho các nhiệm vụ xâm nhập và rút lui bí mật của lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

Mỹ và Iran cùng “dằn mặt” lẫn nhau - Ảnh 2.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông hy vọng sẽ không phải sử dụng các lực lượng quân sự Mỹ đã được điều động đến vịnh Ba Tư trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran. Ảnh: Bloomberg

Iran tuyên bố tự tin

Ở chiều ngược lại, quân đội Iran tuyên bố lực lượng của họ hiện được chuẩn bị tốt hơn, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao hơn nhiều so với thời điểm diễn ra xung đột kéo dài 12 ngày vào tháng 6-2025.

"Lực lượng vũ trang Iran hiện ở trạng thái sẵn sàng cao hơn nhiều so với khi bắt đầu cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái" - Chuẩn tướng Hossein Nejat, Phó tư lệnh căn cứ Sarallah thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố và nhận định – "Kẻ thù cũng đang ở trong tình trạng rất tồi tệ và không thể tiến hành bất kỳ hành động gây rối nào". 

"Lực lượng Iran thường trở nên mạnh hơn sau các cuộc đối đầu quân sự. Chắc chắn sau mỗi cuộc chiến, sức mạnh của chúng tôi sẽ lớn hơn trước" - ông nói thêm.

Vị chỉ huy này cũng ca ngợi vai trò của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, nhấn mạnh các quyết định, chỉ đạo "dứt khoát" của lãnh tụ tối cao có ý nghĩa then chốt.

Cửa ngoại giao vẫn mở?

Dù điều thêm tàu chiến Mỹ tới sát sườn Iran, máy bay đặc nhiệm từ Anh tới Azerbaijan, song chủ nhân Nhà Trắng cho biết ông vẫn sẵn sàng cân nhắc con đường ngoại giao.

"Chúng tôi hiện có rất nhiều tàu chiến cỡ lớn, cực kỳ hùng mạnh đang hướng về Iran. Sẽ thực sự tốt nếu như không phải sử dụng tới chúng. Tôi đã nói với họ 2 điều: không được sở hữu vũ khí hạt nhân và hãy chấm dứt việc có thêm người biểu tình thiệt mạng. Họ sẽ phải có hành động" – báo Telegraph dẫn lời Tổng thống Donald Trump.

Cùng ngày 30-1, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết Iran sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ, song các cuộc thảo luận này phải công bằng và không được đề cập đến năng lực quốc phòng của Iran.

Trao đổi vấn đề này với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bên lề các cuộc hội đàm tại Istanbul, ông Araghchi nói Tehran hiện chưa có kế hoạch cụ thể nào để gặp các quan chức Mỹ nhằm nối lại đàm phán, nhấn mạnh rằng công tác chuẩn bị là ưu tiên hàng đầu.

Bí ẩn chuyên cơ "VIP" Iran hạ cánh ở Nga, Mỹ đưa "thợ săn hạt nhân" tái xuất

Bí ẩn chuyên cơ "VIP" Iran hạ cánh ở Nga, Mỹ đưa "thợ săn hạt nhân" tái xuất

(NLĐO) - Tờ báo Anh Metro hôm 30-1 đưa tin về những đồn đoán xoay quanh một chuyên cơ do chính phủ Iran quản lý bất ngờ xuất hiện trên lãnh thổ Nga.

Iran tung tàu sân bay ra eo biển Hormuz, chuẩn bị đòn "chắc chắn đánh trúng"

(NLĐO) – Iran triển khai tàu sân bay UAV Shahid Bagheri tới gần eo biển Hormuz như một động thái đáp trả sự hiện diện của hải quân Mỹ trong khu vực.

Điểm nóng xung đột ngày 30-1: “Hạm đội khổng lồ” của Mỹ "vây" Iran thế nào?

(NLĐO) - Mỹ điều tàu sân bay, khu trục hạm, tiêm kích tàng hình và lá chắn tên lửa tới Trung Đông, tạo gọng kìm quân sự với Iran.

    Thông báo