Biển đảo

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức đoàn khảo sát các vùng biển, đảo

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Chuyến công tác nhằm nắm tình hình các vùng biển, đảo; tuyên truyền kiểm tra việc chấp hành những quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác IUU

Sáng 7-10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP HCM tổ chức Đoàn công tác đi khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ năm 2025 (vùng biển từ TP HCM đến tỉnh Vĩnh Long).

Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 làm trưởng đoàn công tác.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức đoàn khảo sát các vùng biển, đảo - Ảnh 1.

Đoàn công tác TP HCM và các địa phương gửi tặng những phần quà đến Đoàn công tác đi khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ

Chuyến công tác nhằm nắm tình hình các vùng biển, đảo; kết hợp tổ chức kiểm tra, kiểm soát những phương tiện hoạt động trên biển để nắm về việc chấp hành pháp luật về hoạt động hàng hải, vận chuyển hàng hóa trên các vùng biển; tuyên truyền kiểm tra từ tàu cá về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác IUU trên tuyến hành trình của tàu; trao tặng cờ Tổ quốc, nhu yếu phẩm cho ngư dân.

Đi cùng đoàn công tác, ngoài cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 còn có lãnh đạo một số sở, ngành các địa phương Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP HCM và phóng viên một số cơ quan báo chí.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức đoàn khảo sát các vùng biển, đảo - Ảnh 2.

Tàu Cảnh sát biển 8001 hành trình đưa đoàn công tác chuẩn bị rời bến đi khảo sát

Theo kế hoạch, chuyến công tác kéo dài 3 ngày, từ ngày 7 đến 9-10. Ngoài việc khảo sát, nắm tình hình vùng biển, đảo ven bờ, đoàn công tác cũng sẽ tổ chức chào xã giao cấp uỷ, chính quyền Đặc khu Côn Đảo; thăm, tặng quà cấp uỷ, chính quyền và quân - dân Đặc khu Côn Đảo, các lực lượng vũ trang trên đảo, các gia đình chính sách, học sinh khó khăn và ngư dân trên đảo; tham quan và giới thiệu về Khu Di tích lịch sử Côn Đảo.

Trong ngày 7-10, tàu sẽ rời cảng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 hành trình đi Cửa Định An (tỉnh Vĩnh Long) để khảo sát, nắm tình hình khu vực Cửa Soài Rạp, Cửa Tiểu, Cửa Đại, Cửa Hàm Luông, Cửa Cung Hầu, Cửa Định An.

