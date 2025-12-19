HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền

Bỏ việc lương cao về quê khởi nghiệp trồng nấm công nghệ cao

M.Phương

(NLĐO) - Từ bỏ vị trí quản lý của một doanh nghiệp với mức lương cao, anh Tú về quê xây dựng mô hình trồng nấm công nghệ cao, có doanh thu 6 tỷ/năm.

Anh Nguyễn Văn Tú (SN 1984, ở xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), người được bình chọn là 1 trong 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023, cho biết trước khi quyết tâm khởi nghiệp với nghề trồng nấm, anh đã từng kinh qua nhiều công việc khác nhau. Từng là một kỹ sư xây dựng, anh Tú đã có những năm tháng lăn lội với các công trình xây dựng. Sau đó, anh về làm vị trí quản lý của một doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu rau củ quả với mức lương khá cao.

Hành trình khởi nghiệp của 1 trong 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 - Ảnh 1.

Trồng nấm công nghệ cao, anh Nguyễn Văn Tú (SN 1984, ở xã Phú Thịnh, huyện Kim Động ở Hưng Yên) là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023

Khởi nghiệp từ nấm công nghệ cao

Trong quá trình làm quản lý, anh Nguyễn Văn Tú nhận ra giá trị lớn nhất là phải độc lập và tự chủ. Từ đó, anh đã muốn tạo ra một sản phẩm của riêng mình, mang lại giá trị thực cho cộng đồng và cho chính quê hương mình. Trong thời gian làm quản lý của doanh nghiệp xuất khẩu rau củ, anh có cơ hội đi đến nhiều địa phương và biết đến nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả. Trong đó, anh đặc biệt ấn tượng với mô hình trồng nấm.

"Với khát khao làm giàu ngay chính quê hương mình bằng nghề trồng nấm, năm 2009, tôi từ bỏ công việc quản lý trở về quê xây dựng mô hình trồng nấm. Dù có nền tảng quản lý tốt, việc chuyển sang nông nghiệp là một thử thách hoàn toàn mới. Mọi thứ đều bắt đầu từ con số 0. Tôi phải đối mặt với hai vấn đề lớn nhất: Kiến thức chuyên môn và vốn đầu tư"- Anh Tú chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Tú cho biết đã dành hàng tháng trời để nghiên cứu sâu về các giống nấm, đặc tính sinh trưởng, quy trình nuôi cấy và kỹ thuật kiểm soát môi trường, và không ngừng học hỏi từ các chuyên gia. Anh đi tham quan các mô hình thành công tại Việt Nam và nước ngoài. Về vốn, anh đã mạnh dạn dồn hết số tiền tiết kiệm và kêu gọi thêm sự hỗ trợ từ gia đình, vay vốn ngân hàng để đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Khác với mô hình trồng nấm truyền thống, mô hình của anh Tú yêu cầu một sự đầu tư rất lớn vào công nghệ như: Hệ thống nhà xưởng khép kín, vô trùng; Hệ thống điều hòa không khí, tạo độ ẩm và ánh sáng tự động; Hệ thống kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm chính xác bằng cảm biến; Dây chuyền sản xuất phôi nấm hiện đại.

Tổng diện tích ban đầu của trang trại nấm là hơn 2,2 ha, tập trung trồng các loại nấm có giá trị kinh tế cao và nhu cầu lớn trên thị trường như nấm sò, nấm rơm, rồi chuyển sang nấm dược liệu như: nấm linh chi, đông trùng hạ thảo, nấm đầu khỉ.

Sự khác biệt lớn nhất trong mô hình của anh Tú chính là việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào từng khâu sản xuất. Tất cả các nhà trồng nấm đều được điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ $ ext{CO}_2$ theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Hệ thống máy tính trung tâm giúp quản lý và giám sát mọi thông số 24/7. Điều này giúp nấm sinh trưởng ổn định, cho năng suất cao và chất lượng đồng đều, không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết bên ngoài. Ví dụ, việc kiểm soát độ ẩm chính xác là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phát triển và cấu trúc của nấm.

Thay vì nhập phôi nấm không rõ nguồn gốc, anh Tú đầu tư xây dựng một phòng thí nghiệm và khu sản xuất phôi nấm riêng. Việc này đảm bảo nguồn giống sạch, chất lượng cao ngay từ đầu, giảm thiểu rủi ro bệnh tật và tăng tỷ lệ thành công của các mẻ nấm. Quy trình này đòi hỏi sự vô trùng gần như tuyệt đối, một yếu tố then chốt để nấm không bị nhiễm khuẩn.

Hành trình khởi nghiệp của 1 trong 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 - Ảnh 2.

Cở sở sản xuất của Tú đã có 4 sản phẩm đạt Chứng nhận OCOP 3 sao; 01 sản phẩm đạt OCOP 4 sao của tỉnh Hưng Yên

"Ở ngoài nhìn vào tưởng nghề trồng nấm màu hồng, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy không hề đơn giản. Nghề trồng nấm gặp nhiều yếu tố rủi ro, mẻ thì thành công, mẻ thì thất bại. Không nản chí, từ chính những thất bại, tôi đúc kết kinh nghiệm để hoàn thiện quá trình sản xuất" - anh Tú tâm sự.

Anh đã chủ động tìm hiểu, tiếp cận, nghiên cứu nhiều nguồn thông tin từ sách, báo và mạng internet, tranh thủ thời gian để đi tham quan, học hỏi các mô hình đã làm từ trước cho hiệu quả kinh tế cao trong vùng. Ngoài việc tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng nấm do Hội Nông dân tổ chức, anh Tú còn trực tiếp đến Viện Di truyền Nông nghiệp để học hỏi quy trình kỹ thuật nuôi trồng các loại nấm một cách bài bản.

Sau khi học hỏi, tham khảo được nhiều kiến thức bổ ích, anh Tú đã thiết kế và xây dựng nhà trồng nấm phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương, có hệ thống cửa giúp thông thoáng, sạch sẽ, tránh gió lùa trực tiếp, ánh sáng vừa phải, tỏa đều để nấm phát triển đều khắp. Kế đến là cách sắp xếp các bịch phôi nấm sao cho vững vàng, không bị ngã đổ.

Quyết tâm mở rộng thị trường tiêu thụ

Năm 2018, với quyết tâm mở rộng thị trường, anh Tú đã thành lập doanh nghiệp Đầu tư sản xuất và thương mại phát triển Nấm sạch Việt Tú. Ngay sau đó, doanh nghiệp đã đăng ký chứng nhận VietGAP trong quy trình sản xuất, sơ chế và tạo thành phẩm.

Nhận thức vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang là nỗi lo thường trực trong mỗi gia đình, với phương châm "Sức khỏe là cốt lõi của cuộc sống", doanh nghiệp xác định là làm ra sản phẩm cho chính mình và cộng đồng để có một nền nông nghiệp sạch, không có hóa chất…

Phát huy niềm đam mê với nấm, anh Tú tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu về nấm đông trùng hạ thảo, loại nấm dược liệu vốn được coi là quý hiếm nhưng khó tính nhất trong các loại nấm. Đầu năm 2020, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư xây dựng 6 phòng lạnh cùng nhiều trang thiết bị hiện đại để nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo.

Áp dụng công nghệ cao, nắm chắc kỹ thuật và đầu tư bài bản nên mô hình trồng nấm đông trùng hạ thảo của anh cho thành công ngay từ ban đầu. Cộng thêm với việc đầu tư 5 tỉ đồng KHCN vào các loại máy móc, thiết bị hiện đại để phục vụ quy trình sản xuất nấm.

Nhờ đầu tư mô hình sản xuất nấm công nghệ cao, việc trồng nấm của doanh nghiệp không phụ thuộc vào thời tiết từ khâu sản xuất đến sơ chế, bảo quản và tạo thành phẩm. Sử dụng công nghệ sản xuất hiện đại, sản phẩm an toàn, doanh nghiệp được cấp chứng nhận VietGAP và tem truy xuất nguồn gốc. Để mở rộng thị trường tiêu thụ, anh Tú xây dựng thêm chiến lược đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, bao bì, mẫu mã, kết hợp bán hàng online và offline.

Hành trình khởi nghiệp của 1 trong 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 - Ảnh 3.

Xưởng nấm công nghệ cao của anh Nguyễn Văn Tú

Với quy mô diện tích sản xuất 2,2 ha, mỗi năm Nấm sạch Việt Tú do anh Nguyễn Văn Tú làm giám đốc cung cấp ra thị trường hơn 3 tấn nấm linh chi với giá bán 800.000 đồng/kg nấm linh chi; 2-3 tạ nấm đầu khỉ với giá 1,2 triệu đồng/kg. Mỗi tháng, cơ sở xuất bán ra thị trường từ 35-45/kg, với giá nấm đông trùng hạ thảo loại 1 là 25 triệu đồng/kg, loại 2 dao động từ 12-15 triệu đồng/kg.

Từ mô hình trồng nấm công nghệ cao, anh Tú có doanh thu 6-7 tỉ đồng/năm, trừ chi phí còn thu lợi nhuận 1,5 tỉ đồng/năm. Với quy mô sản xuất doanh nghiệp hiện tại anh Tú làm giám đốc đang tạo việc làm ổn định cho hơn 21 lao động trong vùng với thu nhập khoảng trên 6 triệu đồng/tháng. Hiện tại, cơ sở sản xuất của Tú đã có 4 sản phẩm đạt Chứng nhận OCOP 3 sao; 01 sản phẩm đạt OCOP 4 sao của tỉnh Hưng Yên.

Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế, những năm qua, anh Nguyễn Văn Tú đã nhận được nhiều khen thưởng của các cấp, các ngành, như: Giải thưởng Lương Định Của năm 2015 của Trung ương Đoàn; năm 2019 được nhận Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT về có thành tích xuất sắc trong đổi mới phát triển nâng cao kinh tế tập thể; năm 2020 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020...

Tin liên quan

Lan toả tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Lan toả tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

(NLĐO)- Phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo lan tỏa sâu rộng, khơi dậy khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ tỉnh Quảng Ninh, giúp giảm nghèo tại địa phương.

Thành lập Hội Doanh nghiệp – Khởi nghiệp sáng tạo phường Tam Kỳ - TP Đà Nẵng

(NLĐO) – Chính quyền phường Tam Kỳ cam kết luôn đồng hành, lắng nghe và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Cuộc thi khởi nghiệp kinh doanh xanh tôn vinh sản phẩm thân thiện với môi trường

(NLĐO) - ClimateLaunchpad là cuộc thi khởi nghiệp kinh doanh xanh lớn nhất trên toàn cầu nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, thân thiện với môi trường

công nghệ cao hành trình khởi nghiệp 1 trong 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 trồng nấm cồng nghệ cao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo