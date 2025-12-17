Lan toả tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nhằm tạo động lực vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, giúp giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Thùy (bên phải), kiểm tra đánh giá sinh trưởng của nấm đông trùng hạ thảo. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Liên tục sáng tạo để mở rộng thị trường

Anh Lưu Công Thành, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh, cho biết thời gian qua, phong trào "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp" được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai đồng bộ, có sức lan tỏa sâu rộng. Từ phong trào, nhiều đoàn viên thanh niên đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, dám nghĩ, dám làm, biến những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thành hiện thực. Qua đó, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được đẩy mạnh thực hiện thông qua Tổ chức phối hợp tư vấn, hướng nghiệp giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên và học sinh, tổ chức cho thanh niên tham gia các ngày hội việc làm, giữ vai trò là cầu nối giới thiệu học nghề và việc làm cho thanh niên; duy trì hỗ trợ thường xuyên các mô hình thanh niên khởi nghiệp với nhiều hình thức như hướng dẫn thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, hỗ trợ về kiến thức khoa học kỹ thuật.

Chị Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Thùy (phường Vàng Danh), cho biết doanh nghiệp chính thức hoạt động từ năm 2014 với sản phẩm chủ lực là nấm đông trùng hạ thảo. Xuất phát từ quy mô nhỏ, doanh nghiệp đã nỗ lực làm chủ công nghệ nuôi trồng, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm 2020 Công ty tham gia Chương trình OCOP của địa phương nhằm khẳng định thương hiệu và chuẩn hóa quy trình sản xuất. Được các sở, ngành của tỉnh hỗ trợ trong xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại, doanh nghiệp nhanh chóng khẳng định chất lượng sản phẩm đặc trưng địa phương.

Sau 5 năm tham gia OCOP, đến nay Công ty có 4 sản phẩm OCOP đạt 4 sao, 3 sản phẩm đạt 3 sao, tiêu biểu: Nấm đông trùng hạ thảo tươi; Đông trùng hạ thảo khô; Mật ong đông trùng hạ thảo… Các dòng sản phẩm đã có chỗ đứng vững trên thị trường, mang lại lợi nhuận ổn định cho doanh nghiệp.

"Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao đòi hỏi sự kiên trì và tinh thần liên tục đổi mới. Chúng tôi xác định chất lượng là nền tảng để đi đường dài. Tham gia OCOP chính là bước đi chiến lược giúp Công ty tiếp cận thị trường rộng mở hơn"- Chị Nguyễn Thị Mai Phương chia sẻ.

Công ty TNHH MTV Chiến Hồng (phường Hà Lầm) hoạt động trong lĩnh vực phân phối vật tư xây dựng từ năm 2014, đã trải qua giai đoạn đầy thử thách khi thị trường chịu tác động của khủng hoảng kinh tế và dịch Covid-19. Doanh nghiệp không ngừng thay đổi phương thức kinh doanh, mở rộng ngành hàng, tập trung vào yếu tố uy tín, chất lượng để giữ chân khách hàng. Công ty hiện có hơn 20 ngành hàng với hàng nghìn mã sản phẩm, cung cấp nhôm thanh định hình cho nhiều công trình trong và ngoài tỉnh; doanh thu tính thuế đạt trên 20 tỉ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động.

Giám đốc Công ty Đỗ Đức Chiến cho hay: "Tinh thần khởi nghiệp giúp chúng tôi kiên trì trước khó khăn và liên tục sáng tạo để mở rộng thị trường".

Những mô hình trên cho thấy cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh đang nắm bắt tốt các cơ hội và lợi thế, biến tiềm năng thành giá trị thực. Sự nỗ lực của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế địa phương; đồng thời khẳng định phong trào khởi nghiệp đang phát triển đúng hướng.

Khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần khởi nghiệp

Để khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần khởi nghiệp, tỉnh Quảng Ninh triển khai hàng loạt chính sách thiết thực, chú trọng hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, hỗ trợ chuyển đổi số và khuyến khích đầu tư công nghệ. Toàn tỉnh hiện có 13.150 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó tỷ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp ngày càng tăng. Đây là kết quả của những chính sách đặc thù, như: Nghị quyết số 148/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Quyết định số 1919/QĐ-UBND (ngày 1-7-2024) của UBND tỉnh "Phê duyệt Đề án phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực, xây dựng thương hiệu của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng 2030"...

Tỉnh thành lập Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ chuyển đổi số, nơi đóng vai trò "bệ phóng" cho các ý tưởng khởi nghiệp, hỗ trợ từ giai đoạn ươm tạo, hoàn thiện sản phẩm đến kết nối với nhà đầu tư và thương mại hóa; thành lập các CLB đầu tư và khởi nghiệp tại nhiều địa phương trong tỉnh, thu hút gần 500 hội viên, tạo nên mạng lưới cộng đồng khởi nghiệp rộng khắp.

Nghi lễ phát động “Công cuộc khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030” với thông điệp: “10.000 doanh nghiệp cùng ấn phẩm về kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo”

Đầu tháng 9-2025 tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia lần thứ 7. Sự kiện thu hút gần 500 chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước, là bước đi cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị và Chính phủ về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. Đây cũng là cơ hội để Quảng Ninh thể hiện quyết tâm trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp hiện đại, động lực phát triển của vùng Bắc Bộ, đóng góp quan trọng vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Giai đoạn 2023-2025, cấp Đoàn cơ sở tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 45 lớp tập huấn, góp phần nâng cao tư duy và năng lực khởi nghiệp của thanh niên. Tính đến hết tháng 10-2025, dư nợ vốn vay do tổ chức Đoàn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 684,518 tỉ đồng, góp phần hỗ trợ hàng ngàn thanh niên mở rộng sản xuất, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Cùng với đó, điểm tựa quan trọng của phong trào là mạng lưới khởi nghiệp ngày càng được mở rộng. Hội Doanh nhân trẻ và các CLB đầu tư, khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút gần 1.000 hội viên ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề; tạo môi trường để các doanh nhân trẻ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ thanh niên hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp. Cũng từ đây, hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm được đẩy mạnh.

Theo Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Quảng Ninh Phạm Quang Tùng, các CLB đầu tư, khởi nghiệp trong toàn tỉnh đã chủ động trong việc lên kế hoạch hoạt động và triển khai chương trình hành động cụ thể, đồng thời có nhiều hoạt động hỗ trợ, giao lưu để tăng tính kết nối, tạo nên một cộng đồng khởi nghiệp đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.

"Chúng tôi duy trì kết nối với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị, tổ chức để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp thành viên. Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân khởi nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường; kịp thời tuyên dương, khen thưởng các cá nhân có đóng góp, cống hiến cho phong trào khởi nghiệp của tỉnh..." - anh Tùng khẳng định.

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục hoàn thiện hạ tầng hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển các nền tảng tư vấn trực tuyến, mở rộng mạng lưới cố vấn, nhà đầu tư và tổ chức thêm nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế. Tin tưởng với sự dẫn dắt, kết nối và chăm lo của tổ chức Đoàn - Hội, tinh thần sáng tạo của thanh niên Quảng Ninh sẽ tiếp tục được khơi dậy, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, giúp tạo thêm nhiều công ăn việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.