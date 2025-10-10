Chiều 10-10, tại khách sạn Phú Long (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) đã diễn ra Đại hội Thành lập Hội Doanh nghiệp – Khởi nghiệp sáng tạo phường Tam Kỳ, nhiệm kỳ 2025-2027.

Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ trao quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp – Khởi nghiệp sáng tạo phường Tam Kỳ

Phát biểu tại đại hội, ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ, cho rằng trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vừa đi vào hoạt động chưa lâu, sự ra đời kịp thời của Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường mang một ý nghĩa, sứ mệnh hết sức lớn lao, khi địa phương đang cần một lực lượng tiên phong, mang trong mình tinh thần khởi nghiệp và khát vọng lan tỏa.

Ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ phát biểu chỉ đạo đại hội

Đây sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nhân với cộng đồng nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, đổi mới mô hình sản xuất - kinh doanh phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển bền vững.

Ông Minh cho biết với tinh thần "Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp phát triển - Nhân dân thụ hưởng", chính quyền phường Tam Kỳ cam kết sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh minh bạch, thông thoáng và hiệu quả.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp – Khởi nghiệp sáng tạo phường Tam Kỳ gồm 17 thành viên

Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ cũng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Ban Vận động thành lập Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường đã tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy kết nối, vận động Hội viên tham gia thành viên cũng như chuẩn bị chu đáo công tác đại hội.

"Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và bản lĩnh của Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, cùng sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền các cấp, Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Tam Kỳ sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ, bền vững, hiệu quả; xứng đáng là lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương" – ông Minh kỳ vọng.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp – Khởi nghiệp sáng tạo phường Tam Kỳ gồm 17 người, Ban Kiểm tra gồm 3 người; thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cũng đã công bố quyết định tặng giấy khen của Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ cho tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác vận động thành lập Hội Doanh nghiệp – Khởi nghiệp sáng tạo phường.