Bộ Y tế bác thông tin Việt Nam xuất hiện ca bệnh Chikungunya

Liên quan đến thông tin Việt Nam có ca mắc bệnh Chikungunya đầu tiên, tối 24-8, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết từ đầu năm đến nay, nước ta vẫn chưa ghi nhận trường hợp mắc Chikungunya.

Muỗi vằn Aedes là trung gian truyền bệnh Chikungunya sang người

Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn và thường xuyên cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống.

Theo đại diện Cục Phòng bệnh, Chikungunya không phải là bệnh mới. Bệnh đã được phát hiện từ những năm 1950, với các đợt bùng phát thường xuất hiện ở các vùng nhiệt đới trong những thập kỷ gần đây.

Chikungunya lây truyền qua muỗi Aedes - cùng loại muỗi vằn gây bệnh sốt xuất huyết - chủ yếu đốt vào ban ngày, với hoạt động mạnh nhất vào sáng sớm và chiều muộn.

Tại Việt Nam, muỗi Aedes đang bước vào mùa cao điểm với mật độ tăng cao tại nhiều địa phương, cùng thời điểm mùa hè có nhiều khách du lịch đi và đến. Điều này tiềm ẩn nguy cơ Chikungunya xâm nhập và lây lan nhanh trong cộng đồng.

Các triệu chứng bệnh thường xuất hiện sau 3-7 ngày bị muỗi đốt, điển hình là sốt cao trên 39 độ C, đau đa khớp hai bên và đối xứng, có thể nặng và gây suy nhược.

Một số triệu chứng khác gồm nhức đầu, đau cơ, viêm khớp, viêm kết mạc, buồn nôn, nôn hoặc phát ban dát sẩn. Mặc dù hiếm khi gây tử vong, bệnh vẫn có thể để lại biến chứng nghiêm trọng như liệt dây thần kinh sọ, viêm màng não. Hầu hết bệnh nhân hồi phục trong một tuần, nhưng đau khớp có thể kéo dài nhiều tháng.

Ông Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết Chikungunya là bệnh do virus Chikungunya gây ra, lây truyền qua muỗi Aedes - loại muỗi cũng truyền sốt xuất huyết và Zika. Muỗi này thường đốt vào ban ngày và sinh sản ở các dụng cụ chứa nước trong nhà.

Theo ông Phu, tại nhiều nước châu Phi và châu Á đã ghi nhận dịch bệnh. Việt Nam từng xuất hiện một số ca rải rác nhưng chưa bùng phát thành dịch lớn.

Người nhiễm Chikungunya có thể sốt, phát ban, đau mỏi cơ khớp. "Bệnh thường nhẹ hơn sốt xuất huyết, hầu như không gây sốc hay tử vong. Phần lớn bệnh nhân điều trị tại nhà, nhưng người già hoặc có bệnh nền cần được theo dõi"- ông Phu lưu ý.

Chuyên gia khuyên người dân dọn vệ sinh thường xuyên để phòng muỗi sinh sôi

Ông Phu nhấn mạnh, phòng chống Chikungunya tương tự sốt xuất huyết đó là diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ nơi muỗi sinh sản, nằm màn, tránh muỗi đốt. "Nếu làm tốt phòng chống sốt xuất huyết, chúng ta đồng thời phòng được Chikungunya và Zika. Giải pháp này hiệu quả, tiết kiệm. Quan trọng là không chủ quan nhưng cũng không quá hoang mang.

Trước đó, ngày 22-7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo về tốc độ lây lan nhanh của Chikungunya, với các đợt bùng phát lớn tại các đảo Ấn Độ Dương như La Réunion, Mayotte và lan sang một số khu vực ở châu Phi, Nam Á, châu Âu. Tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) cũng ghi nhận đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực này.