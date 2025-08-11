HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Có nên đi xét nghiệm Chikungunya?

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - TP HCM đang vào thời điểm bệnh sốt xuất huyết gia tăng và cùng lúc là sự xuất hiện của Chikungunya tại nhiều nước khiến nhiều người lo lắng.

Trước tình hình trên, nhiều người dân lo lắng nguy cơ bệnh này tăng mạnh tại TP HCM và có nên đi xét nghiệm Chikungunya để tìm nguyên nhân gây bệnh. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao ĐộngPGS-TS-BS Đỗ Văn Dũng, nguyên Trưởng Khoa Y tế công cộng - Trường Đại học Y Dược TP HCM, cho rằng bệnh Chikungunya đã có mặt tại Việt Nam từ lâu và không phải là mối đe dọa dịch tễ nghiêm trọng nếu được giám sát và phòng ngừa đúng cách. 

Không dễ phân biệt với sốt xuất huyết Dengue 

Có nên đi xét nghiệm Chikungunya? - Ảnh 1.

Xét nghiệm Chikungunya chỉ cần thiết cho ngành y tế công cộng

Theo PGS-TS-BS Đỗ Văn Dũng, virus này do muỗi vằn (Aedes aegypti và Aedes albopictus) truyền, giống như sốt xuất huyết Dengue và không thể phân biệt rõ trên lâm sàng nếu chỉ dựa vào triệu chứng. 

"Chúng ta không nên quá lo sợ nhưng cần quan tâm đến Chikungunya như các bệnh truyền nhiễm lưu hành khác" - PGS Đỗ Văn Dũng nhấn mạnh.

Dù có một số đặc điểm khác biệt giữa Chikungunya và sốt xuất huyết Dengue, việc phân biệt chính xác trong thực tế lâm sàng là rất khó. 

Theo PGS Đỗ Văn Dũng, tài liệu y học ghi nhận 3 điểm phân biệt chính gồm: Tổn thương da, Chikungunya gây dát sẩn (vùng da đỏ nhẹ, nhô lên, đè vào mất màu). 

Sốt xuất huyết gây ban xuất huyết (đốm đỏ không mất màu khi ấn). Đau khớp ở Chikungunya đau nhiều ở các khớp nhỏ (ngón tay, ngón chân) còn sốt xuất huyết đau nhẹ ở các khớp lớn (gối, vai). Xét nghiệm máu, Chikungunya ít giảm tiểu cầu, không cô đặc máu nhưng sốt xuất huyết gây giảm tiểu cầu nhiều, có thể cô đặc máu. Tuy nhiên, trên thực tế, khoảng 33% các ca nghi ngờ sốt xuất huyết lại là do Chikungunya vì triệu chứng gần như giống nhau và việc phân biệt cần đến xét nghiệm chuyên sâu.

Tiêu chíChikungunyaSốt xuất huyết Dengue
Tác nhân và đường truyềnVirus Chikungunya, truyền qua muỗi vằn Aedes aegypti và Aedes albopictusVirus Dengue, truyền qua muỗi vằn Aedes aegypti và Aedes albopictus
Tổn thương daDát sẩn: vùng da đỏ nhẹ, nhô lên, mất màu khi ấnBan xuất huyết: đốm đỏ không mất màu khi ấn
Vị trí đau khớpĐau nhiều ở các khớp nhỏ (ngón tay, ngón chân)Đau nhẹ hơn, thường ở các khớp lớn (gối, vai)
Xét nghiệm máuÍt giảm tiểu cầu, không cô đặc máuGiảm tiểu cầu nhiều, có thể cô đặc máu
Khó khăn trong chẩn đoánTriệu chứng gần giống sốt xuất huyết; cần xét nghiệm chuyên sâu để phân biệtTriệu chứng gần giống Chikungunya; cần xét nghiệm chuyên sâu để phân biệt
Ghi chú dịch tễCó thể chiếm tới 33% số ca ban đầu nghi sốt xuất huyếtLà bệnh lưu hành ở nhiều nước, Việt Nam có tỉ lệ mắc cao mùa mưa

Theo PGS Đỗ Văn Dũng, việc xét nghiệm chính xác Chikungunya chỉ có thể thực hiện bằng kỹ thuật PCR để tìm RNA của virus. Tuy nhiên, việc này không cần thiết với người dân thông thường. Vì bệnh thường không gây biến chứng nặng (trừ người cao tuổi và người có bệnh nền nặng). Điều trị bệnh cũng giống như các bệnh virus thông thường như nghỉ ngơi, uống nước, hạ sốt, theo dõi dấu hiệu nặng.

"Yêu cầu bác sĩ xét nghiệm virus Chikungunya trong mọi trường hợp là không hợp lý. Xét nghiệm chỉ cần thiết cho ngành y tế công cộng để giám sát tình hình dịch bệnh và có kế hoạch ứng phó" - PGS Đỗ Văn Dũng nói.

Các biện pháp phòng tránh

PGS Đỗ Văn Dũng nhấn mạnh do muỗi vằn là vectơ truyền bệnh chính của cả Chikungunya và sốt xuất huyết, các biện pháp phòng tránh muỗi đốt vẫn là ưu tiên hàng đầu như: Dọn dẹp nơi chứa nước đọng (lu, chậu, máng xối...); ngủ màn, đặc biệt vào ban ngày; mặc quần áo dài, sáng màu; sử dụng kem chống muỗi, nhang xua muỗi và chủ động tham gia chiến dịch diệt lăng quăng tại địa phương.

Virus Chikungunya không phải là "bệnh mới" ở Việt Nam. Tuy không gây biến chứng nặng phổ biến nhưng vẫn cần được giám sát dịch tễ đầy đủ và người dân cần phòng tránh muỗi đốt nghiêm túc, nhất là trong bối cảnh TP HCM đang bước vào cao điểm mùa dịch.

Tin liên quan

Chikungunya bùng phát ở nhiều nước, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Chikungunya bùng phát ở nhiều nước, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

(NLĐO) - Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ Chikungunya xâm nhập Việt Nam, yêu cầu tăng giám sát cửa khẩu, diệt muỗi và xử lý triệt để ổ dịch.

Muỗi truyền bệnh chikungunya lan rộng, Việt Nam có nguy cơ?

(NLĐO) - Bệnh chikungunya do muỗi Aedes albopictus truyền, loài phổ biến ở Việt Nam. Bệnh không mới, triệu chứng giống sốt xuất huyết và Zika.

Phòng dịch Chikungunya ở vùng biên

Ngoài việc căng mình phòng chống dịch Covid-19, các địa phương ở miền Tây Nam Bộ có đường biên giới giáp với Campuchia cũng đang tăng cường kiểm soát để phòng dịch bệnh mới có tên là Chikungunya (CHIKV)

bệnh sốt xuất huyết sốt xuất huyết Sốt xuất huyết Dengue bệnh truyền nhiễm bệnh chikungunya chikungunya TP HCM điều trị sốt xuất huyết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo