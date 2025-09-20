HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bộ Y tế hé lộ lợi thế du lịch y tế Việt Nam

N.Dung

(NLĐO) - Du lịch y tế tại Việt Nam hứa hẹn hút khách nhờ chi phí hợp lý, chất lượng tiệm cận quốc tế và thời gian chờ ngắn.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký biên bản ghi nhớ phối hợp triển khai đề án phát triển du lịch sức khỏe.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết 72, hướng đến kết nối liên ngành để đưa Việt Nam thành điểm đến y tế trong khu vực.

Bộ Y tế hé lộ lợi thế du lịch y tế Việt Nam- Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật cho một bệnh nhân là Việt kiều Úc. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Giá dịch vụ rẻ, chất lượng quốc tế

Theo ông Đức, du lịch sức khỏe không chỉ là sự kết hợp giữa y tế và du lịch, mà còn cần sự tham gia của nhiều lĩnh vực như tài chính, bảo hiểm, ngoại giao, cấp visa… để tạo thuận lợi tối đa cho du khách vừa nghỉ dưỡng vừa sử dụng dịch vụ y tế.

Đề án tập trung vào ba nhóm nội dung chính. Thứ nhất, tận dụng thế mạnh của Việt Nam về vị trí địa lý, thiên nhiên, văn hóa, xã hội và nguồn nhân lực. Những điều kiện này giúp thu hút khách quốc tế đến Việt Nam trải nghiệm du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe.

Thứ hai, phát triển kinh tế từ các gói dịch vụ y tế có lợi thế cạnh tranh. Hiện nhiều bệnh viện trong nước đã đạt và tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế như JCI hay bộ tiêu chí của Úc. Về chuyên môn, đội ngũ bác sĩ Việt Nam không thua kém các nước phát triển, kể cả ở những chuyên ngành sâu.

Thứ ba, dịch vụ y tế trong nước có ưu điểm lớn về chi phí và thời gian chờ đợi. Một ca cấy ghép implant tại Việt Nam chỉ khoảng 1.000–1.200 USD, trong khi tại Mỹ lên đến 5.000 USD. Các thủ thuật, phẫu thuật ở nước ngoài có thể phải chờ từ vài tháng đến nửa năm, nhưng ở Việt Nam được thực hiện nhanh chóng.

Ngoài giá dịch vụ thấp và chất lượng chuyên môn tốt, Việt Nam còn sở hữu đội ngũ y tế tận tâm, trang thiết bị hiện đại và môi trường du lịch an toàn.

"Ngay cả những khách hàng khó tính từ Trung Đông cũng hài lòng khi điều trị tại Việt Nam, không chỉ vì hiệu quả chuyên môn mà còn bởi sự chăm sóc tận tình và cảm giác an toàn trong suốt chuyến đi"- ông Đức nói.

So với Thái Lan, Singapore hay Hàn Quốc, Việt Nam có lợi thế về giá, trong khi chất lượng không thua kém. Hạn chế chủ yếu nằm ở cơ sở vật chất một số bệnh viện, song thiết bị kỹ thuật vẫn được cập nhật theo chuẩn quốc tế.

Ông Hà Anh Đức nói về lợi thế du lịch y tế ở Việt Nam

Dư địa phát triển lớn

Thống kê cho thấy, du lịch y tế mang lại cho Thái Lan khoảng 6 tỷ USD mỗi năm, Singapore hơn 2 tỉ USD, trong khi Việt Nam mới đạt khoảng 300 triệu USD. "Nếu được đầu tư và phát triển đúng hướng, lĩnh vực này hoàn toàn có thể mang lại cho đất nước hàng tỷ USD trong tương lai"- ông Đức nhấn mạnh.

Thống kê cho thấy, số lượng kiều bào và khách quốc tế đến Việt Nam du lịch, kết hợp tìm kiếm dịch vụ y tế ngày càng tăng.

Trước COVID-19, cả nước đón khoảng 300.000 lượt khách; hiện nay con số đã đạt hàng chục triệu và tiếp tục có xu hướng tăng. Trong số này, tỉ lệ du khách quan tâm đến các dịch vụ y tế ngày càng nhiều.

Về vai trò của Bộ Y tế, ông Đức cho biết trọng tâm là hoàn thiện bộ tiêu chuẩn chất lượng cho các cơ sở khám chữa bệnh, tham khảo và điều chỉnh theo JCI (Mỹ) – một trong những hệ thống khắt khe nhất – để phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Bộ Y tế hé lộ lợi thế du lịch y tế Việt Nam- Ảnh 2.

Người bệnh và người nhà người bệnh viết thư tay cảm ơn các y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức

Song song, các bệnh viện sẽ thiết kế những gói dịch vụ trọn gói từ 2 ngày, 5 ngày đến 10 ngày, bao gồm phẫu thuật, IVF, thẩm mỹ hay hồi phục chức năng. Các gói này sẽ được kết nối với Cục Du lịch Quốc gia và doanh nghiệp lữ hành để quảng bá chính thống trên các kênh quốc tế.

"Khách hàng có nhu cầu sẽ được hỗ trợ từ khâu liên hệ, đặt dịch vụ đến tổ chức thực hiện. Bộ Y tế cũng làm việc với cơ quan xuất nhập cảnh nhằm nghiên cứu cơ chế visa linh hoạt, thuận lợi hơn cho khách du lịch y tế. Đồng thời, các giải pháp về thanh toán quốc tế cũng cần được tối ưu để tạo sự tiện lợi và minh bạch," ông Đức nói.

