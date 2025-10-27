Ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ thì nên làm gì?

Anh CAO MINH ĐẠI (ở TP HCM) hỏi: Tôi hơi dư cân và thường ngáy khi ngủ. Gần đây, thỉnh thoảng tôi bị ngưng thở khi ngủ. Xin bác sĩ cho biết triệu chứng này có nguy hiểm không và điều trị như thế nào?

BSCK2 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH, Giám đốc Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TP HCM), trả lời: Ngủ ngáy là dấu hiệu đầu tiên liên quan đến một loại bệnh lý khá nguy hiểm - đó là hội chứng ngưng thở khi ngủ (OSA-Obstructive Sleep Apnea). Là một trong những biểu hiện của rối loạn giấc ngủ. Bệnh là những vấn đề sức khỏe đáng lo ngại.

Theo số liệu thống kê sơ bộ, ở Việt Nam, bệnh OSA ảnh hưởng đến khoảng 4 triệu người (tương đương 8,5%) dân số, một con số không hề nhỏ. Trong đó 2,3 triệu người mắc các bệnh từ trung bình đến nặng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Bích khám cho bệnh nhân

Hậu quả của ngưng thở khi ngủ là gây đột quỵ, tăng huyết áp, loạn nhịp tim, bị bệnh trào ngược dạ dày, đột tử, đái tháo đường… Ngoài ra, OSA còn gây hậu quả như thay đổi tính tình, ngáy lớn làm ồn ào gây bất hòa trong quan hệ, mất ham muốn tình dục, tiểu đêm…

Trị ngáy có thể gồm dùng thuốc, thảo dược, châm cứu, ấn huyệt, tập thể thao và thay đổi lối sống hiện tại của người bệnh. Người bệnh cần thay đổi tư thế ngủ để giảm tình trạng ngủ ngáy. Ngoài ra, có thể sử dụng gối dày hay đặt gối phía sau lưng khi nằm để hạn chế ngủ ngáy.

Nếu cơ thể đang thừa cân nên giảm số cân dư càng nhiều càng tốt. Bởi khi lượng mỡ cơ thể giảm xuống thì lượng mỡ ở cổ và xung quanh đường thở cũng giảm theo. Từ đó, cơ thể sẽ giảm được áp lực vào đường hô hấp, làm cho việc hít thở trở nên dễ dàng hơn. Do đó, việc giảm cân là biện pháp giảm ngủ ngáy hiệu quả đã được chứng minh.

Không uống bia rượu, bỏ thuốc lá, tập thói quen ngủ nghỉ điều độ… sẽ giúp giảm được tình trạng ngủ ngáy.

Trên đây là những cách xử lý cho dạng ngáy đơn thuần. Nếu một người ngủ ngáy lại kèm theo các triệu chứng nhức đầu, mệt mỏi vào các buổi sáng sớm, buồn ngủ hoặc ngủ gục lúc ban ngày... thì nên cảnh giác về tình trạng ngưng thở lúc ngủ. Ngưng thở lúc ngủ là một dạng bệnh lý cần được chẩn đoán và điều trị nghiêm túc.

Việc chẩn đoán xác định một người ngủ ngáy có bị ngưng thở lúc ngủ hay không và việc tìm nguyên nhân ngưng thở với máy đa ký giấc ngủ để ghi lại một loạt thông số sinh lý (điện não, điện cơ, điện mắt, điện tim, cử động hô hấp…).

Với phương tiện này, những rối loạn trong giấc ngủ, đặc biệt là ngưng thở lúc ngủ sẽ được phát hiện. Đồng thời, máy sẽ giúp xác định áp lực cần thiết để khắc phục việc tắc nghẽn đường thở. Điều trị ngưng thở lúc ngủ sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân một cách rõ rệt bên cạnh việc phòng ngừa tai nạn, biến chứng tim mạch và suy hô hấp.