Thời sự

Cử tri TP HCM kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh thiết thực

ÁI MY

(NLĐO) - Tổ Đại biểu Quốc hội (đơn vị số 3) lắng nghe, ghi nhận sự mong mỏi của cử tri TP HCM: Đất đai minh bạch, mạng xã hội an toàn, y tế sát dân.

Ngày 2-10, tại TP HCM, Tổ Đại biểu Quốc hội (đơn vị số 3) đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định, Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Buổi tiếp xúc cử tri diễn ra tại Hội trường Trung tâm Chính trị phường Chánh Hưng và kết nối trực tuyến với các điểm cầu các phường An Đông, Bình Thới, Hòa Bình, Phú Thọ, Minh Phụng.

- Ảnh 1.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tổ Đại biểu Quốc (đơn vị số 3) có ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao; ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế và ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP HCM.

Kỳ vọng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Anh Quốc (ngụ phường Bình Trưng) bày tỏ lo ngại trước những bất cập của Luật Đất đai hiện hành và mong muốn các cơ quan chức năng sớm có điều chỉnh phù hợp thực tế.

Về chuyển mục đích sử dụng đất cần linh hoạt hơn đối với đất ở nông thôn, cho phép chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở dù không tiếp giáp đường hiện hữu. Với các thửa đất chưa có lối đi được công nhận, Nhà nước cần xem xét quy hoạch, mở đường, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về hạ tầng, PCCC và CNCH.

Đối với đất thừa kế từ ông bà, cha mẹ cần có cơ chế công nhận rõ ràng, tạo điều kiện cho người thừa kế thực hiện quyền, nghĩa vụ về đất đai, tránh những quy định gây khó khăn trong thủ tục...

- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Anh Quốc nêu ý kiến tại hội nghị

Từ đó, ông Quốc kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai theo hướng sát thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Quan tâm chính sách chăm sóc sức khỏe

Bà Mạch Kim Hồng (khu phố 53, phường Chánh Hưng) bày tỏ sự quan tâm đến chính sách chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là với người cao tuổi.

Theo bà Hồng, dù Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn trong lĩnh vực này nhưng việc triển khai thực tế vẫn còn hạn chế. Một số cơ sở khám chữa bệnh chưa đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị y tế còn thiếu, đội ngũ tư vấn chưa chuyên sâu.

- Ảnh 3.

Bà Mạch Kim Hồng nêu ý kiến tại hội nghị

Với mong muốn đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, bà Hồng đề nghị chính quyền xem xét cho phép người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ tại các trung tâm y tế phường, xã hoặc bệnh viện đa khoa - nơi có điều kiện cơ sở vật chất và chất lượng chuyên môn cao hơn, nhằm nâng cao hiệu quả khám, phát hiện và điều trị bệnh sớm.

Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri trăn trở khi hiện nay, mạng xã hội phát triển nhanh, thể hiện khả năng tiếp cận thông tin của người dùng. Tuy nhiên, vẫn tồn tại tình trạng các phần tử xấu lan truyền thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận.

"Mong cơ quan có thẩm quyền siết chặt hơn Luật An ninh mạng, đồng thời cần có đội ngũ quản trị đủ năng lực để phản bác, xử lý và răn đe hành vi tung tin sai sự thật" - một cử tri nêu ý kiến.

Ngoài ra, các vấn đề như tố giác tội phạm, cấp sổ hồng, hạ tầng giao thông... cũng được nhiều cử tri đề xuất cải tiến.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Các cử tri tham dự trực tiếp tại Hội trường và nhiều điểm cầu trực tuyến nêu ý kiến tại hội nghị

Thay mặt Tổ Đại biểu Quốc hội, ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao, khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến cử tri. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương sẽ được giao cơ quan chức năng nghiên cứu, giải đáp. Các nội dung thuộc thẩm quyền Quốc hội sẽ được tổng hợp, trình tại Kỳ họp thứ 10 tới.

Ông Lê Minh Trí cho biết buổi tiếp xúc ghi nhận 17 lượt ý kiến với nhiều nội dung sát thực tế, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của người dân. Trong đó, vấn đề sửa đổi Luật Đất đai tiếp tục là mối quan tâm lớn.

Dù Luật Đất đai vừa được sửa đổi, Trung ương và Bộ Chính trị vẫn yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung để phù hợp hơn với thực tiễn. Việc sửa đổi lần này nhằm 2 mục tiêu: tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện và quản lý hiệu quả, công bằng giá trị sử dụng đất.

Ông Lê Minh Trí nhấn mạnh: "Luật Đất đai tới đây sẽ tiếp tục được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu thực tế, đảm bảo lợi ích quốc gia, tổ chức và người dân".

- Ảnh 7.

Ông Lê Minh Trí phát biểu tại hội nghị

Về y tế, ông Lê Minh Trí cho hay Bộ Chính trị đang đẩy mạnh chủ trương tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở và y tế dự phòng, tiến tới miễn viện phí toàn dân theo lộ trình. Mục tiêu trước mắt là khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm một lần. Trẻ em và người cao tuổi là hai nhóm được ưu tiên chăm sóc toàn diện.

Liên quan đến an ninh mạng, ông Lê Minh Trí cũng thông tin trong tháng 10 này, Luật An ninh mạng mới sẽ được ban hành, trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng hiện hành với Luật An toàn Thông tin. Luật mới sẽ phát huy mặt tích cực của mạng xã hội, đồng thời tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro cho người dân, xã hội và Nhà nước.

