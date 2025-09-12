Người từ 75 tuổi không có lương hưu, được cấp BHYT miễn phí?

Chị Hoàng Kim Ngọc (ngụ phường An Lạc, TP HCM) cho hay mẹ chị năm nay tròn 75 tuổi và không có lương hưu. Nghe thông tin người từ 75 tuổi không có lương hưu được cấp thẻ BHYT miễn phí. Vậy thực hư điều này thế nào?

Trả lời về vấn đề này, luật sư Đào Quang Huy (Đoàn Luật sư Đồng Nai) cho biết Quốc hội ban hành Luật số 51/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7.

Bên cạnh cấp BHYT miễn phí, người 75 tuổi còn được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là 500.000 đồng/tháng

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT và Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30-6-2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về trợ cấp hưu trí xã hội.

Để thống nhất thực hiện chính sách BHYT đối với người đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng chuyển sang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, người đang hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hằng tháng trước ngày 1-7 theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, trợ giúp xã hội được ngân sách nhà nước đóng BHYT và hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi theo quy định trước ngày 1-1.

Khi chuyển sang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Điều 7 Nghị định số 176/2025/NĐ-CP, các đối tượng này tiếp tục được ngân sách nhà nước đóng BHYT và duy trì mức hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng theo khoản 6 Điều 5 và khoản 1 Điều 15 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP.

Như vậy, quyền lợi BHYT của nhóm đối tượng nêu trên được bảo đảm xuyên suốt, không bị gián đoạn khi chuyển đổi từ chính sách trợ giúp xã hội sang chế độ trợ cấp hưu trí xã hội. Các đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khác sẽ thực hiện theo quy định chung của Luật BHYT.

Ngoài BHYT miễn phí, theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về trợ cấp hưu trí xã hội, từ 1-7, công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện.

Cụ thể từ đủ 75 tuổi trở lên, đồng thời không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định tại nghị định này. Bên cạnh đó, nhóm này cũng phải có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì chỉ cần đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi và đáp ứng điều kiện trên.

Nghị định quy định rõ mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là 500.000 đồng/tháng. Trường hợp đồng thời thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thì được hưởng chế độ trợ cấp cao hơn.