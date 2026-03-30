Sức khỏe

Bộ Y tế yêu cầu xử lý hai vụ nghi ngộ độc, siết hậu kiểm thực phẩm

N.Dung

(NLĐO) - Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Cần Thơ, Đắk Lắk khẩn trương xử lý các vụ nghi ngộ độc, đồng thời tăng cường hậu kiểm, phòng ngừa trên toàn quốc.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tối 30-3 có hai công văn gửi Sở Y tế Cần Thơ và Đắk Lắk đề nghị khẩn trương điều tra, xử lý các vụ nghi ngộ độc thực phẩm, đồng thời tăng cường biện pháp phòng ngừa.

Điều trị bệnh nhân ngộ độc cá nóc tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ảnh: BVCC

Hai vụ nghi ngộ độc tại Cần Thơ, Đắk Lắk

Tại Cần Thơ, từ ngày 25 đến 27-3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ ghi nhận 3 trường hợp nhập viện sau khi ăn cá nóc, với triệu chứng tê môi, tê đầu ngón tay.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế TP Cần Thơ điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc; tăng cường giám sát để phát hiện sớm các trường hợp tương tự.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc và các loài hải sản có độc tố tự nhiên, không ăn thực phẩm lạ, không rõ nguồn gốc. Khi có dấu hiệu ngộ độc, người dân cần đến cơ sở y tế gần nhất.

Trong khi đó, tại Đắk Lắk, nhiều trường hợp nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh, với số ca tiếp tục tăng so với thời điểm ghi nhận đầu tiên ngày 27-3.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung nguồn lực điều trị bệnh nhân, đồng thời cảnh báo người có triệu chứng nghi ngộ độc cần liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Hai vụ nghi ngộ độc liên quan đến cá nóc và bánh mì tại Cần Thơ, Đắk Lắk

Yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm nếu phát hiện. Kết quả điều tra cần sớm công khai nhằm cảnh báo người dân.

Tăng hậu kiểm thực phẩm nguy cơ cao

Cũng trong ngày 30-3, Cục An toàn thực phẩm có công văn đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Sở An toàn thực phẩm TPHCM triển khai kế hoạch hậu kiểm an toàn thực phẩm, tập trung vào nhóm sản phẩm có nguy cơ cao và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Các địa phương cần tham mưu UBND cấp tỉnh ban hành kế hoạch hậu kiểm, đồng thời tăng cường lực lượng, nguồn lực để kiểm soát, giảm số vụ ngộ độc thực phẩm, nhất là trong các dịp cao điểm.

Hoạt động hậu kiểm được yêu cầu triển khai có trọng tâm, tập trung vào nhóm sản phẩm tự công bố như thực phẩm bổ sung vi chất, vitamin, khoáng chất, axit amin, probiotic…

Các sản phẩm đăng ký bản công bố như thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi và hàng nhập khẩu thuộc diện miễn hoặc giảm kiểm tra.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương siết hậu kiểm thực phẩm nguy cơ cao. Ảnh minh hoạ

Cơ quan chức năng địa phương cần rà soát hồ sơ tự công bố tại nơi tiếp nhận, xử lý nghiêm vi phạm.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, đặc biệt là bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học; cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt chuẩn GMP; các cơ sở thuộc diện miễn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Việc lấy mẫu kiểm nghiệm được yêu cầu thực hiện thường xuyên, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định tại các nghị định liên quan.

Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe cần ưu tiên kiểm nghiệm các sản phẩm có nguy cơ chứa chất cấm. Các địa phương cần phối hợp xử lý vi phạm về quảng cáo, đặc biệt trên môi trường mạng, mạng xã hội.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành trong kiểm soát thực phẩm giả, chống buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm sở hữu trí tuệ theo quy định.

Tin liên quan

VIDEO: Bác sĩ đưa ra cảnh báo về việc ngộ độc khi ăn cá lóc mít

(NLĐO) - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa tiếp nhận và điều trị liên tiếp 3 trường hợp ngộ độc cá nóc (còn gọi là cá lóc mít).

19 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

(NLĐO) - Cục An toàn thực phẩm đề nghị Quảng Ngãi khẩn trương điều tra vụ 19 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại xã Tịnh Khê.

Đà Nẵng xác minh vụ nghi ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua

(NLĐO) - Hai trường hợp tại thôn 3, xã Phước Năng (TP Đà Nẵng) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua.

